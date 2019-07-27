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2019 Başakşehir kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesim ve satış yerleri araştırılıyor. Başakşehir kurban kesim ve satış yerlerini adresleriyle birlikte sizin için derledik. Peki, Başakşehir bölgesi kurban kesim ve satış yerleri nerelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…

2019 Başakşehir kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. İstanbul Başakşehir kurban kesim yerleri, Başakşehir kurban satış yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgileri sizlere sunuyoruz. Başakşehir kurban kesim ve satış yerleri adresi ve iletişim bilgilerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

2019 Başakşehir kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

İlçedeki kurban kesim ve satış yerleri aynıdır.

 

YER ADIADRESİLETİŞİM
GÜVERCİNTEPE KURBAN KESİM YERİGÜVERCİNTEPE MH. FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA CD. NO58 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL0 212 687 41 42/43 - 0 534 294 08 09
ZİYA GÖKALP MH. KURBAN KESİM YERİZİYA GÖKALP MH. MİLAS CD. NO:8/3 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL0 533 576 11 76

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