2019 Bayrampaşa kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri
Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesim ve satış yerleri araştırılıyor. Bayrampaşa kurban kesim ve satış yerlerini adresleriyle birlikte sizin için derledik. Peki, Bayrampaşa bölgesi kurban kesim ve satış yerleri nerelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…
Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. İstanbul Bayrampaşa kurban kesim yerleri, Bayrampaşa kurban satış yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgileri sizlere sunuyoruz. Bayrampaşa kurban kesim ve satış yerleri adresi ve iletişim bilgilerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
2019 Bayrampaşa kurban kesim yerleri nerelerdir?
|YER ADI
|ADRES
|İLETİŞİM
|BEREKET HAYVANCILIK DERİCİLİK NAKLİYAT YEMCİLİK OTO SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|BAYRAMPAŞA VAKFI - ALTINTEPSİ MAH. AKPINAR CAD. NO:112 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|5323853918
|BEREKET HAYVANCILIK DERİCİLİK NAKLİYAT YEMCİLİK OTO SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|"ADAKLIK VE KURBAN SATIŞ YERİ - MURATPAŞA MAH . AYANCIK SK. KÖPRÜ ALTI BAYRAMPAŞA İSTANBUL "
|5323175674
|BEREKET HAYVANCILIK DERİCİLİK NAKLİYAT YEMCİLİK OTO SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|"ADAKLIK VE KURBAN SATIŞ YERİ - ORTA MAH. ANIT SOKAK NO:5 BAYRAMPAŞPA İSTANBUL "
|5322770279
|YEŞİL CAMİ DERNEĞİ
|İSMETPAŞA MAH. CAMİ SK. NO:5 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|5446113076
|TERAZİDERE CAMİ VE KURAN KURSU DERNEĞİ
|TERAZİDERE MAH. YÖNTEM SOK. NO:6 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|5062811177
|KOCATEPE ULU CAMİ DERNEĞİ
|KOCATEPE MAH. 19. SOK. NO:102 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|5327383634
|ERDUYSAK OTO YIKAMA
|YILDIRIM MH. ŞEHİT KAMİL BALKAN CD.140 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|5323926475
|ÖZMEŞE OTO YIKAMA
|YILDIRIM MH. ŞEHİT KAMİL BALKAN CD. 102 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|2125374760
|KARDEŞLER OTO YIKAMA
|YILDIRIM MH. 100 YIL CD. NO:3 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|5384138256
|CAPİTOL OTO YIKAMA
|YILDIRIM MH. İKİZLER SK. NO:59 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|5305843035
|YER ADI
|ADRES
|İLETİŞİM
|DEMİR OTO YIKAMA
|KOCATEPE MAH. ŞEHİRPARKI CAD. NO: 147 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|5369938367
|ÇELİK OTO YIKAMA
|KOCATEPE MAH. 36 .SOKAK NO: 12 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|5359244240
|TAKSİ OTO YIKAMA
|ALTINTEPSİ MAHALLESİ POYRAZ SK. NO:5 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|5437190800
|CİHAN OTO YIKAMA
|ALTINTEPSİ MH. KAZIM KARABEKİR CD. NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|2125678172
|ÇELEBİ OTO YIKAMA
|MURATPAŞA MH. ŞEHİT CİHAN ERKAN SK. NO:23 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|5427764384
|SMART OTO YIKAMA
|MURATPAŞA MH SİNEMA SK. NO:15 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|2124930861
|EMNİYET OTO YIKAMA
|VATAN MAH. ESENLER CAD. NO:24 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|5349546529
|SEMT OTO YIKAMA
|VATAN MAH. AR SK. NO:26 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|5312908270
|ÇALIŞKAN OTO YIKAMA
|TERAZİDERE MH. EGEMEN SK. NO:18 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|2125673113
|MERKEZ OTO PARK
|ORTA MH. ÇARŞI CD. NO:20 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|5326511953
|YER ADI
|ADRES
|İLETİŞİM
|GEZMİŞOĞLU OTO YIKAMA
|ORTA MH. UYGUR CD. NO:51 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|5317604308
|DURU OTO PARK
|YENİDOĞAN MAH. ENSAR SK. 4 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|5323933082
|DENİZ OTO YIKAMA
|YENİDOĞAN MAHALLESİ ÜSKÜP SOK. NO:11 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|5319719050
|KARADENİZ OTO YIKAMA
|YENİDOĞAN MAHALLESİ KARAKAŞ SOKAK NO:2B BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|5378987808
|AÇIK ALAN
|CEVATPAŞA MAH.GİRNE SOKAK ARKASI BOŞ ALAN ÜZERİNDE
|00
Kurban satış yerleri
|YER ADI
|ADRES
|İLETİŞİM
|BEREKET HAYVANCILIK DERİCİLİK NAKLİYAT YEMCİLİK OTO SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|BAYRAMPAŞA VAKFI - ALTINTEPSİ MAH. AKPINAR CAD. NO:112 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|5323853918
|BEREKET HAYVANCILIK DERİCİLİK NAKLİYAT YEMCİLİK OTO SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|"ADAKLIK VE KURBAN SATIŞ YERİ - MURATPAŞA MAH . AYANCIK SK. KÖPRÜ ALTI BAYRAMPAŞA İSTANBUL "
|5323175674
|BEREKET HAYVANCILIK DERİCİLİK NAKLİYAT YEMCİLİK OTO SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|"ADAKLIK VE KURBAN SATIŞ YERİ - ORTA MAH. ANIT SOKAK NO:5 BAYRAMPAŞPA İSTANBUL "
|5322770279
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