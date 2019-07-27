İstanbul29 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 2019 Bayrampaşa kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

2019 Bayrampaşa kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesim ve satış yerleri araştırılıyor. Bayrampaşa kurban kesim ve satış yerlerini adresleriyle birlikte sizin için derledik. Peki, Bayrampaşa bölgesi kurban kesim ve satış yerleri nerelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…

2019 Bayrampaşa kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. İstanbul Bayrampaşa kurban kesim yerleri, Bayrampaşa kurban satış yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgileri sizlere sunuyoruz. Bayrampaşa kurban kesim ve satış yerleri adresi ve iletişim bilgilerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

2019 Bayrampaşa kurban kesim yerleri nerelerdir?

YER ADIADRESİLETİŞİM
BEREKET HAYVANCILIK DERİCİLİK NAKLİYAT YEMCİLİK OTO SAN. TİC. LTD. ŞTİ.BAYRAMPAŞA VAKFI - ALTINTEPSİ MAH. AKPINAR CAD. NO:112 BAYRAMPAŞA İSTANBUL5323853918
BEREKET HAYVANCILIK DERİCİLİK NAKLİYAT YEMCİLİK OTO SAN. TİC. LTD. ŞTİ."ADAKLIK VE KURBAN SATIŞ YERİ - MURATPAŞA MAH . AYANCIK SK. KÖPRÜ ALTI BAYRAMPAŞA İSTANBUL "5323175674
BEREKET HAYVANCILIK DERİCİLİK NAKLİYAT YEMCİLİK OTO SAN. TİC. LTD. ŞTİ."ADAKLIK VE KURBAN SATIŞ YERİ - ORTA MAH. ANIT SOKAK NO:5 BAYRAMPAŞPA İSTANBUL "5322770279
YEŞİL CAMİ DERNEĞİİSMETPAŞA MAH. CAMİ SK. NO:5 BAYRAMPAŞA İSTANBUL5446113076
TERAZİDERE CAMİ VE KURAN KURSU DERNEĞİTERAZİDERE MAH. YÖNTEM SOK. NO:6 BAYRAMPAŞA İSTANBUL5062811177
KOCATEPE ULU CAMİ DERNEĞİKOCATEPE MAH. 19. SOK. NO:102 BAYRAMPAŞA İSTANBUL5327383634
ERDUYSAK OTO YIKAMAYILDIRIM MH. ŞEHİT KAMİL BALKAN CD.140 BAYRAMPAŞA İSTANBUL5323926475
ÖZMEŞE OTO YIKAMAYILDIRIM MH. ŞEHİT KAMİL BALKAN CD. 102 BAYRAMPAŞA İSTANBUL2125374760
KARDEŞLER OTO YIKAMAYILDIRIM MH. 100 YIL CD. NO:3 BAYRAMPAŞA İSTANBUL5384138256
CAPİTOL OTO YIKAMAYILDIRIM MH. İKİZLER SK. NO:59 BAYRAMPAŞA İSTANBUL5305843035

 

YER ADIADRESİLETİŞİM
DEMİR OTO YIKAMAKOCATEPE MAH. ŞEHİRPARKI CAD. NO: 147 BAYRAMPAŞA İSTANBUL5369938367
ÇELİK OTO YIKAMAKOCATEPE MAH. 36 .SOKAK NO: 12 BAYRAMPAŞA İSTANBUL5359244240
TAKSİ OTO YIKAMAALTINTEPSİ MAHALLESİ POYRAZ SK. NO:5 BAYRAMPAŞA İSTANBUL5437190800
CİHAN OTO YIKAMAALTINTEPSİ MH. KAZIM KARABEKİR CD. NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL2125678172
ÇELEBİ OTO YIKAMAMURATPAŞA MH. ŞEHİT CİHAN ERKAN SK. NO:23 BAYRAMPAŞA İSTANBUL5427764384
SMART OTO YIKAMAMURATPAŞA MH SİNEMA SK. NO:15 BAYRAMPAŞA İSTANBUL2124930861
EMNİYET OTO YIKAMAVATAN MAH. ESENLER CAD. NO:24 BAYRAMPAŞA İSTANBUL5349546529
SEMT OTO YIKAMAVATAN MAH. AR SK. NO:26 BAYRAMPAŞA İSTANBUL5312908270
ÇALIŞKAN OTO YIKAMATERAZİDERE MH. EGEMEN SK. NO:18 BAYRAMPAŞA İSTANBUL2125673113
MERKEZ OTO PARKORTA MH. ÇARŞI CD. NO:20 BAYRAMPAŞA İSTANBUL5326511953

 

YER ADIADRESİLETİŞİM
GEZMİŞOĞLU OTO YIKAMAORTA MH. UYGUR CD. NO:51 BAYRAMPAŞA İSTANBUL5317604308
DURU OTO PARKYENİDOĞAN MAH. ENSAR SK. 4 BAYRAMPAŞA İSTANBUL5323933082
DENİZ OTO YIKAMAYENİDOĞAN MAHALLESİ ÜSKÜP SOK. NO:11 BAYRAMPAŞA İSTANBUL5319719050
KARADENİZ OTO YIKAMAYENİDOĞAN MAHALLESİ KARAKAŞ SOKAK NO:2B BAYRAMPAŞA İSTANBUL5378987808
AÇIK ALANCEVATPAŞA MAH.GİRNE SOKAK ARKASI BOŞ ALAN ÜZERİNDE00

 

Kurban satış yerleri

YER ADIADRESİLETİŞİM
BEREKET HAYVANCILIK DERİCİLİK NAKLİYAT YEMCİLİK OTO SAN. TİC. LTD. ŞTİ.BAYRAMPAŞA VAKFI - ALTINTEPSİ MAH. AKPINAR CAD. NO:112 BAYRAMPAŞA İSTANBUL5323853918
BEREKET HAYVANCILIK DERİCİLİK NAKLİYAT YEMCİLİK OTO SAN. TİC. LTD. ŞTİ."ADAKLIK VE KURBAN SATIŞ YERİ - MURATPAŞA MAH . AYANCIK SK. KÖPRÜ ALTI BAYRAMPAŞA İSTANBUL "5323175674
BEREKET HAYVANCILIK DERİCİLİK NAKLİYAT YEMCİLİK OTO SAN. TİC. LTD. ŞTİ."ADAKLIK VE KURBAN SATIŞ YERİ - ORTA MAH. ANIT SOKAK NO:5 BAYRAMPAŞPA İSTANBUL "5322770279

 

HABERE YORUM KAT