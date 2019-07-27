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2019 Beykoz kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesim ve satış yerleri araştırılıyor. Beykoz kurban kesim ve satış yerlerini adresleriyle birlikte sizin için derledik. Peki, Beykoz bölgesi kurban kesim ve satış yerleri nerelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…

2019 Beykoz kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. İstanbul Beykoz kurban kesim yerleri, Beykoz kurban satış yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgileri sizlere sunuyoruz. Beykoz kurban kesim ve satış yerleri adresi ve iletişim bilgilerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

2019 Beykoz kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri
 

İlçedeki kurban kesim ve satış yerleri aynıdır.

 

YER ADIADRESİLETİŞİM
BEYKOZ BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİÇUBUKLU MAHALLESİ DEDEOĞLU MEVKİİ BEYKOZ0216 680 11 04 – 0216 680 17 97 FAX: 0 216 680 11 03

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