2019 Beykoz kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesim ve satış yerleri araştırılıyor. Beykoz kurban kesim ve satış yerlerini adresleriyle birlikte sizin için derledik. Peki, Beykoz bölgesi kurban kesim ve satış yerleri nerelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…

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Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. İstanbul Beykoz kurban kesim yerleri, Beykoz kurban satış yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgileri sizlere sunuyoruz. Beykoz kurban kesim ve satış yerleri adresi ve iletişim bilgilerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. 2019 Beykoz kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

İlçedeki kurban kesim ve satış yerleri aynıdır. YER ADI ADRES İLETİŞİM BEYKOZ BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ ÇUBUKLU MAHALLESİ DEDEOĞLU MEVKİİ BEYKOZ 0216 680 11 04 – 0216 680 17 97 FAX: 0 216 680 11 03



