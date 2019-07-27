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2019 Beylikdüzü kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesim ve satış yerleri araştırılıyor. Beylikdüzü kurban kesim ve satış yerlerini adresleriyle birlikte sizin için derledik. Peki, Beylikdüzü bölgesi kurban kesim ve satış yerleri nerelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…

2019 Beylikdüzü kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. İstanbul Beylikdüzü kurban kesim yerleri, Beylikdüzü kurban satış yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgileri sizlere sunuyoruz. Beylikdüzü kurban kesim ve satış yerleri adresi ve iletişim bilgilerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

2019 Beylikdüzü kurban kesim yerleri nerelerdir?

 

YER ADIADRESİLETİŞİM
MAARİF İLİM VE HİZMET DERNEĞİKAVAKLI MAH.KOCATEPE CAD.NO:163 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL05339317680
SÜLEYMAN UYARDEREAĞZI MAHALLESİ SEÇKİN SK NO:7 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL05352052853
İSTANBUL EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER VAKFIYAKUPLU MERKEZ MAHALLESİ 4. SOKAK NO:32/2 ( İHLAS 1. KISIM SİTESİ İHLAS CAD. NO:16 ) BEYLİKDÜZÜ- İSTANBUL0505 245 0223 - 0505 253 7516
GÜRPINAR KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİGÜRPINAR MAHALLESİ ZİYA SOKAK NO:6 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL0212 880 0474-0544 390 5735-0530 469 9771
BEYLİKDÜZÜ ÖĞRENCİLERE HİZMET DERNEĞİADNAN KAHVECİ MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR CAD.ŞİMŞEK SK. NO:1 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL0506-502 0604-02128802001
GÜRPINAR ÖĞRENCİLERE HİZMET DERNEĞİDEREAĞZI MAH. İNÖNÜ CAD. NO:22 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL02128804176-0536 948 0515
BEYLİKDÜZÜ BİLİM VE İRFAN DERNEĞİYAKUPLU MAH. 60. SOK. NO:25 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL00533 558 1339- 0212 875 5275
ALTIN NESİL VAKFIDEREAĞZI MAH. HALASKARGAZİ CAD. AMİRAL SK. NO:1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL.0535 920 0390
BEYLİKDÜZÜ KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİADNAN KAHVECİ MAH. HATAY CAD. NO:18 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL0212 855 4933-0505 898 8700
NİYAZİOĞULLARI ADAK KURBANKAVAKLI MAH. KAVAKLI CAD. HALİKARNAS SOKAK NO: 4 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL05323153918-05378398759

 

Kurban satış yerleri
 

YER ADIADRESİLETİŞİM
SÜLEYMAN UYARDEREAĞZI HAHALLESİ ZİYA GÖKALP CADDESİ SEÇKİN SK. NO:7 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL05352052853
İSTANBUL EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER VAKFIYAKUPLU MAHALLESİ 4. SOKAK NO:32/2 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL0505 245 0223-0505 253 7516
MAYA CANLI HAYVAN ET VE GIDA İNŞ. MOB. MİM. MÜH. HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİSAHİL YOLU KOCATEPE CAD. NO:297/2 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL0533 656 2556
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİYAKUPLU MAHALLESİ LİMAN CADDESİ TIR GARAJI YANI BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL-

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