2019 Beylikdüzü kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesim ve satış yerleri araştırılıyor. Beylikdüzü kurban kesim ve satış yerlerini adresleriyle birlikte sizin için derledik. Peki, Beylikdüzü bölgesi kurban kesim ve satış yerleri nerelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…

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Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. İstanbul Beylikdüzü kurban kesim yerleri, Beylikdüzü kurban satış yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgileri sizlere sunuyoruz. Beylikdüzü kurban kesim ve satış yerleri adresi ve iletişim bilgilerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. 2019 Beylikdüzü kurban kesim yerleri nerelerdir? YER ADI ADRES İLETİŞİM MAARİF İLİM VE HİZMET DERNEĞİ KAVAKLI MAH.KOCATEPE CAD.NO:163 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL 05339317680 SÜLEYMAN UYAR DEREAĞZI MAHALLESİ SEÇKİN SK NO:7 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL 05352052853 İSTANBUL EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI YAKUPLU MERKEZ MAHALLESİ 4. SOKAK NO:32/2 ( İHLAS 1. KISIM SİTESİ İHLAS CAD. NO:16 ) BEYLİKDÜZÜ- İSTANBUL 0505 245 0223 - 0505 253 7516 GÜRPINAR KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ GÜRPINAR MAHALLESİ ZİYA SOKAK NO:6 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL 0212 880 0474-0544 390 5735-0530 469 9771 BEYLİKDÜZÜ ÖĞRENCİLERE HİZMET DERNEĞİ ADNAN KAHVECİ MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR CAD.ŞİMŞEK SK. NO:1 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL 0506-502 0604-02128802001 GÜRPINAR ÖĞRENCİLERE HİZMET DERNEĞİ DEREAĞZI MAH. İNÖNÜ CAD. NO:22 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL 02128804176-0536 948 0515 BEYLİKDÜZÜ BİLİM VE İRFAN DERNEĞİ YAKUPLU MAH. 60. SOK. NO:25 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL 00533 558 1339- 0212 875 5275 ALTIN NESİL VAKFI DEREAĞZI MAH. HALASKARGAZİ CAD. AMİRAL SK. NO:1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL. 0535 920 0390 BEYLİKDÜZÜ KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ ADNAN KAHVECİ MAH. HATAY CAD. NO:18 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL 0212 855 4933-0505 898 8700 NİYAZİOĞULLARI ADAK KURBAN KAVAKLI MAH. KAVAKLI CAD. HALİKARNAS SOKAK NO: 4 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL 05323153918-05378398759 Kurban satış yerleri

YER ADI ADRES İLETİŞİM SÜLEYMAN UYAR DEREAĞZI HAHALLESİ ZİYA GÖKALP CADDESİ SEÇKİN SK. NO:7 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL 05352052853 İSTANBUL EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI YAKUPLU MAHALLESİ 4. SOKAK NO:32/2 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL 0505 245 0223-0505 253 7516 MAYA CANLI HAYVAN ET VE GIDA İNŞ. MOB. MİM. MÜH. HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ SAHİL YOLU KOCATEPE CAD. NO:297/2 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL 0533 656 2556 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ YAKUPLU MAHALLESİ LİMAN CADDESİ TIR GARAJI YANI BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL -



