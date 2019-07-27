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2019 Beyoğlu kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesim ve satış yerleri araştırılıyor. Beyoğlu kurban kesim ve satış yerlerini adresleriyle birlikte sizin için derledik. Peki, Beyoğlu bölgesi kurban kesim ve satış yerleri nerelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…

2019 Beyoğlu kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. İstanbul Beyoğlu kurban kesim yerleri, Beyoğlu kurban satış yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgileri sizlere sunuyoruz. Beyoğlu kurban kesim ve satış yerleri adresi ve iletişim bilgilerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

2019 Beyoğlu kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

İlçedeki kurban kesim ve satış yerleri aynıdır.

 

 

YER ADIADRESİLETİŞİM
HOKKA OTO YIKAMA - MUSTAFA HOKKAKAPTANPAŞA MAH. MEZARLIK ARKASI SOKAK NO: 48/A05323642791
ARAP CAMİİ KUR'AN KURSU KORUMA DERNEĞİARAP CAMİİ MAH. TERSANE CAD. KAYONCU SOKAK NO:2/A0212 253 42 19
KASIMPAŞA KIZ KUR'AN KURSUKAPTANPAŞA MAH. ZİNCİRLİKUYU CAD. NO: 187 BEYOĞLU-İSTANBUL0506 5783996
TAKSİM MURADİYE CAMİİ YAP. TAŞ. VE TALEBERE YARDIM DERNEĞİKOCATEPE MAH. DUVARCI ADEM SOK. NO:2200000000
ÖĞRENCİ YURDU - MAHMUT BERETOĞLUKAPTANPAŞA MAH. SOBACI SOKAK NO: 22 BEYOĞLU İSTANBUL0506 5783996
MURADİYE YARDIM DERNEĞİ - HİLMİ TUNATOK- BAYRAM ALİ İPEKOĞLUKOCATEPE MAH.AŞIKLAR SOK NO:100212 235 23 72- 0542 711 52 95
EMİR EFENDİ KUR'AN KURSU - SALİH DEMİRKADI MEHMET MAH. KADI MEHMET CAD. NO: 61 BEYOĞLU-İSTANBUL0212 2564308 - 0542 5873737
ABDÜSSELAM CAMİİ VE KUR'AN KURSU KORUMA VE İDAME DERNEĞİ - RECEP CENİKPİRİ PİŞİ MAH. İLAÇ SOK NO:0539 241 51 41
FETİH CAMİİ KUR'AN KURSU - MURAT VANLIOĞLUKEÇECİPİRİ MAH.MERHAMET SOKAK NO: 10 BEYOĞLU İSTANBUL0535 5717379
HALİÇ HASKÖY EĞİTİME HİZMET DERNEĞİ - MUSTAFA BALCI -EMİN ERPİRİ PAŞA MAH. HAMAMI SOK NO:20506 125 54 02

 

YER ADIADRESİLETİŞİM
DENİZ OTO YIKAMA - GÖKHAN-ORHAN ÖZENKEÇECİPİRİ MAH. MÜZE ARKASI SK. NO: 14 BEYOĞLU İSTANBUL0544 4362454
TUĞRUL OTO YIKAMA - SAVAŞ AKTAŞPİYALEPAŞA MAH. YILDIRIM BEYAZIT SOK. NO:80544 783 16 37- 0212 250 12 40
FERHATLAR TALEBE YURDU - YUSUF ÇELİKCANKEÇECİPİRİ MAH. KİRACI ODALARI ÇIKMAZ SK. NO:9/2 BEYOĞLU-İSTANBUL0543 5151414
KASIMPAŞA KURS VE OKUL TALEBE YRD. DER. - ALİ KORKMAZ - HASAN ALGÜLKÜÇÜK PİYALE MAH. TOPRAK TARABYA SOK. NO:36/A0507 064 77 31
ANADOLU OTO YIKAMA - MÜRSEL AYTAÇ-MURAT VANLIOĞLUKÜÇÜK PİYALE MAH. TOPRAK TABYA SK. NO:26 BEYOĞLU-İSTANBUL0544 8949827
GÜMÜŞ OTO -AHMET BABACIPİRİ PAŞA MAH. İLAÇ SOK. NO:0539 241 51 41
EMİRHAN OTO YIKAMA - ALİ AKYILDIZBEDRETTİN MAH. TARİHİ SK. NO:41 BEYOĞLU-İSTANBUL0532 5623805

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