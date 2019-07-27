2019 Beyoğlu kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesim ve satış yerleri araştırılıyor. Beyoğlu kurban kesim ve satış yerlerini adresleriyle birlikte sizin için derledik. Peki, Beyoğlu bölgesi kurban kesim ve satış yerleri nerelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…

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Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. İstanbul Beyoğlu kurban kesim yerleri, Beyoğlu kurban satış yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgileri sizlere sunuyoruz. Beyoğlu kurban kesim ve satış yerleri adresi ve iletişim bilgilerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. 2019 Beyoğlu kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri İlçedeki kurban kesim ve satış yerleri aynıdır. YER ADI ADRES İLETİŞİM HOKKA OTO YIKAMA - MUSTAFA HOKKA KAPTANPAŞA MAH. MEZARLIK ARKASI SOKAK NO: 48/A 05323642791 ARAP CAMİİ KUR'AN KURSU KORUMA DERNEĞİ ARAP CAMİİ MAH. TERSANE CAD. KAYONCU SOKAK NO:2/A 0212 253 42 19 KASIMPAŞA KIZ KUR'AN KURSU KAPTANPAŞA MAH. ZİNCİRLİKUYU CAD. NO: 187 BEYOĞLU-İSTANBUL 0506 5783996 TAKSİM MURADİYE CAMİİ YAP. TAŞ. VE TALEBERE YARDIM DERNEĞİ KOCATEPE MAH. DUVARCI ADEM SOK. NO:22 00000000 ÖĞRENCİ YURDU - MAHMUT BERETOĞLU KAPTANPAŞA MAH. SOBACI SOKAK NO: 22 BEYOĞLU İSTANBUL 0506 5783996 MURADİYE YARDIM DERNEĞİ - HİLMİ TUNATOK- BAYRAM ALİ İPEKOĞLU KOCATEPE MAH.AŞIKLAR SOK NO:10 0212 235 23 72- 0542 711 52 95 EMİR EFENDİ KUR'AN KURSU - SALİH DEMİR KADI MEHMET MAH. KADI MEHMET CAD. NO: 61 BEYOĞLU-İSTANBUL 0212 2564308 - 0542 5873737 ABDÜSSELAM CAMİİ VE KUR'AN KURSU KORUMA VE İDAME DERNEĞİ - RECEP CENİK PİRİ PİŞİ MAH. İLAÇ SOK NO: 0539 241 51 41 FETİH CAMİİ KUR'AN KURSU - MURAT VANLIOĞLU KEÇECİPİRİ MAH.MERHAMET SOKAK NO: 10 BEYOĞLU İSTANBUL 0535 5717379 HALİÇ HASKÖY EĞİTİME HİZMET DERNEĞİ - MUSTAFA BALCI -EMİN ER PİRİ PAŞA MAH. HAMAMI SOK NO:2 0506 125 54 02 YER ADI ADRES İLETİŞİM DENİZ OTO YIKAMA - GÖKHAN-ORHAN ÖZEN KEÇECİPİRİ MAH. MÜZE ARKASI SK. NO: 14 BEYOĞLU İSTANBUL 0544 4362454 TUĞRUL OTO YIKAMA - SAVAŞ AKTAŞ PİYALEPAŞA MAH. YILDIRIM BEYAZIT SOK. NO:8 0544 783 16 37- 0212 250 12 40 FERHATLAR TALEBE YURDU - YUSUF ÇELİKCAN KEÇECİPİRİ MAH. KİRACI ODALARI ÇIKMAZ SK. NO:9/2 BEYOĞLU-İSTANBUL 0543 5151414 KASIMPAŞA KURS VE OKUL TALEBE YRD. DER. - ALİ KORKMAZ - HASAN ALGÜL KÜÇÜK PİYALE MAH. TOPRAK TARABYA SOK. NO:36/A 0507 064 77 31 ANADOLU OTO YIKAMA - MÜRSEL AYTAÇ-MURAT VANLIOĞLU KÜÇÜK PİYALE MAH. TOPRAK TABYA SK. NO:26 BEYOĞLU-İSTANBUL 0544 8949827 GÜMÜŞ OTO -AHMET BABACI PİRİ PAŞA MAH. İLAÇ SOK. NO: 0539 241 51 41 EMİRHAN OTO YIKAMA - ALİ AKYILDIZ BEDRETTİN MAH. TARİHİ SK. NO:41 BEYOĞLU-İSTANBUL 0532 5623805



