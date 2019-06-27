2019 Copa America liginde bu gece Brezilya Paraguay maçı oynanacak. Peki Copa America hangi kanalda? 2019 Copa America canlı izle, Copa America çeyrek final ve Trt Spor canlı izle link nedir? Brezilya Paraguay canlı izle ve Brezilya Paraguay iddaa oranları hepsi haberimizin içinde...

Copa America'da çeyrek final heyecanı yaşanacak. İşte turnuvanın grup aşamasında yaşananlar ve eşleşmeler...

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America'da grup maçları geride kaldı.

2019 COPA AMERICA HANGİ KANALDA

2019 Copa America liginde bu gece Brezilya Paraguay maçı oynanacak. Peki Copa America hangi kanalda? 2019 Copa America canlı izle, Copa America çeyrek final ve Trt Spor canlı izle link nedir? Brezilya Paraguay canlı izle ve Brezilya Paraguay iddaa oranları hepsi haberimizin içinde...

A Grubu'nda Brezilya fırtınası esti. Sambacılar, ilk maçta Bolivya'yı 3-0 yenerek turnuvaya başladı. Ardından golsüz Venezuela beraberliği onları durduramadı ve son maçta Peru'yu 5-0'la geçerek grubu, 7 puanla lider tamamladılar. Brezilya'yı takip eden Venezuela, 5 puanla ikinci sırada yer alırken, Peru 4 puanla üçüncü olmasına karşın çeyrek finale yükselmeyi başardı.

B Grubu'nda ise Kolombiya, Lionel Messi'li Arjantin'i gölgede bıraktı. İlk maçta Tangocuları 2-0 geçen Kolombiya, Katar ve Paraguay'ı da 1-0 mağlup etti ve grubu lider bitirdi. Messi önderliğindeki Arjantin ise elenme korkusunu son maça kadar yaşadı. Katar'ı 2-0 geçen Tangocular, 4 puanla ikinci sırayı alarak çeyrek finale yükseldi. 2 puanlı Paraguay da üçüncü sırada yer aldı ve son 8 takım arasına kalmayı başardı.

C Grubu'na ise Uruguay damga vurdu. Cavani ve Suarez liderliğinde Ekvador'u 4-0 geçen Uruguay, ikinci maçta Japonya'yla 2-2 beraber kaldı, son maçtaysa Şili'yi 1-0 yenerek grubu 7 puanla ilk sırada tamamladı. 6 puanlı Şili, ikinci sırada çeyrek finale yükselirken 2 puanla üçüncü olan Japonya, averaj farkıyla üst tura yükselemedi.

Copa Amerika 2019 Brezilya’nın ev sahipliğinde devam ediyor. C Grubu’nda 2. hafta mücadeleleri oynanacak.

Brezilya Paraguay maç saati Copa America müsabakalarını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Copa America C Grubu mücadelesinde Brezilya Paraguay boy ölçüşecek.

Çeyrek final eşleşmelerindeyse heyecan perşembeyi cumaya bağlayan gece başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Brezilya - Paraguay | Cuma TSİ 03.30

Venezuela - Arjantin | Cuma TSİ 22.00

Kolombiya - Şili | Cumartesi TSİ 02.00

Uruguay - Peru | Cumartesi TSİ 22.00

Copa America'da yarı final maçları 3-4 Temmuz, final karşılaşması ise 7 Temmuz'da oynanacak.

BREZİLYA PARAGUAY İZLE

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Paraguay ile Brezilya'nın Copa América çeyrek final karşılaşmasından önce kafa kafaya çıkan bazı istatistikleri inceleyin. Paraguay, turnuvada 18 yılda Brezilya'ya kaybetmedi.

Copa America'da çeyrek final heyecanı başlıyor. İlk maç ev sahibi Brezilya ile Paraguay'ı karşı karşıya getirecek. Zorlu mücadele Cuma sabaha karşı 03:30'da TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

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Trt Spor kanalının haberine göre 2011’den bu yana Atletico Madrid’in teknik direktör koltuğunda oturan ve İspanyol devi ile tam 8 kupa kazanan Diego Simeone’nin gündeminde milli takım vardı.

Özellikle Arjantinliler’in kendisini milli takımın başında görmek istemesi sorusunun sorulması üzerine tecrübeli hoca, “Milli takım antrenörü Arjantin’de yaşamalı. Ben 15 yıldır yurt dışındayım. Bana göre o koltuk için en ideal aday Marcelo Gallardo’dur. Bu bir öneri değildir, kalbimden geçeni söylüyorum” diye konuştu.

Uzun süredir hedeflerine ulaşamayan Arjantin, Lionel Scaloni yönetiminde Copa America’ya iyi başlayamadı. Tangocular, B Grubu’na 2-0’lık Kolombiya yenilgisi ile giriş yaptı.

Brezilya ve Paraguay arasında oynanacak olan karşılaşmanın iddaa oranları şu şekilde verilmiş. Brezilya kazanır 1.05, beraberlik 6.25, Paraguay kazanır ise 12.50 olarak açıklanmış.

BREZİLYA PARAGUAY ORANLARI

Brezilya Net Favori

COPA America 2019’a ev sahipliği yapan Brezilya, aynı zamanda final oynaması beklenen takımlardan biri. A Grubunda Bolivya, Peru ve Venezuela ile karşılaşan Sambacılar, grubu topladığı 7 puan ile lider tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Çeyrek finalde Paraguay ile karşılaşacak olan Brezilya’da Coutinho ve Ewerton’un performansları dikkat çekiyor.

Paraguay Vasatı Aşamadı

Paraguay ise B Grubunda yer aldığı Arjantin, Katar ve Kolombiya karşısında oynadığı 3 karşılaşmada galibiyet alamamasına rağmen gruptan en iyi 3. Olarak çıkmayı başardı . İlk 2 maçta Katar ve Arjantin ile berabere kalan Paraguay, grubun son maçında Kolombiya’ya 1-0 yenilmesine rağmen grubun Katar’ın 1 puan önünde 3. Sırada tamamladı.

İddaa Tahmini

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Brezilya maçın net favorisi. Grup aşamasında Paraguay çok etkisizdi. Brezilya’nın rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. En az 2 fark ile kazanırlar.

İddaa Oranı: H1 / 1.30

Bets10 Oranı: H1 / 1.49

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Copa America'da çeyrek final heyecanı başlıyor.

İlk maçta Brezilya ile Paraguay kozlarını paylaşacak.

Ev sahibi Sambacılar, evinde oynadığı son 4 turnuvayı kazandı. Tite ve öğrencileri, bu yıl da geleneği sürdürmek istiyor.

2018 Dünya Kupası’nda çeyrek finalde Belçika’ya elenen Brezilya, oldukça formda.



Sambacılar, geçen yıl Temmuz ayından bu yana oynadıkları 13 maçın 11’ini kazanıp, 2'sinde de berabere kaldı.

Brezilya, A grubunda Venezuela ile golsüz berabere kalıp Bolivya'ya 3, Peru'ya 5 gol attı.



Güney Amerika'nın güçlü temsilcisi, dev turnuvada kalesinde henüz gol görmedi.

Brezilya, sakatlığı süren yıldızı Neymar'dan mahrum olsa da, yine turnuvanın favorisi durumunda.



Paraguay en iyi üçüncülerden geldi

Brezilya'nın rakibi Paraguay ise, Kupa Amerika B grubunda Katar, Arjantin ve Kolombiya ile mücadele etti.



Arjantin ve Katar karşısında alınan beraberlikler 2 puan getirdi.



Paraguay, averajla en iyi üçüncüler kontenjanından tur biletini kaptı.

Brezilya - Paraguay çeyrek final mücadelesi saat 03.30'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Brezilya'da Neymar, Katar'a karşı oynanan hazırlık maçında ayak bileği kırıldığı için turnuvadaki yerini alamayacak.

Peru'da ise sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor.

2019 Copa America liginde bu gece Brezilya Paraguay maçı oynanacak. Peki Copa America hangi kanalda? 2019 Copa America canlı izle, Copa America çeyrek final ve Trt Spor canlı izle link nedir? Brezilya Paraguay canlı izle ve Brezilya Paraguay iddaa oranları hepsi haberimizin içinde... Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) C Grubu maçında Uruguay ile Japonya 2-2 berabere kaldı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'nın (Copa America) 46'ncısı devam ediyor. Turnuvanın 11. gününde grup maçları tamamlandı ve Uruguay ile Şili C grubundan çıkan takımlar oldu.

Grup maçlarının ardından Brezilya, Paraguay, Venezuela, Arjantin, Kolombiya, Şili, Uruguay ve Peru çeyrek finale kalan 8 takım oldu.

3 grupta toplam 12 ülke takımının mücadele ettiği turnuva Brezilya'da düzenleniyor. Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarının yanı sıra özel davetle Katar ve Japonya'nın da katıldığı 2019 Kupa Amerika'da yarı final maçları 3-4 Temmuz'da, üçüncülük maçı 6 Temmuz Cumartesi, final ise 7 Temmuz Pazar günü yapılacak.

2019 COPA AMERICA ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

28 Haziran Cuma

03.30 Brezilya - Paraguay

22.00 Venezuela - Arjantin

29 Haziran Cumartesi

02.00 Kolombiya - Şili

22.00 Uruguay - Peru

11. GÜN | URUGUAY VE ŞİLİ C GRUBUNUN TUR ATLAYANLARI

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Kupa Amerika'nın grup aşaması, C Grubu'nda yapılan iki karşılaşmayla sona erdi.

Grubun ilk maçında Uruguay, 82. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle Şili'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Uruguay lider, 6 puanlı Şili ise ikinci olarak son 8 takım arasına kaldı.

C grubunun diğer maçında ise Japonya ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. Japonya'nın golünü 15. dakikada Shoya Nakajima, Ekvador'un golünü ise 35. dakikada Angel Mena kaydetti. Bu sonuçla puanını 2'ye çıkaran Japonya ile 1 puanda kalan Ekvador, adlarını çeyrek finale yazdıramadı.

10. GÜN | KOLOMBİYA VE ARJANTİN BİR ÜST TURDA

B grubunda lider Kolombiya, Paraguay'ı 31. dakikada Gustavo Cuellar'ın attığı golle 1-0 yendi ve grubu 9 puanla tamamladı.

Arjantin ise turnuvanın Japonya ile birlikte Asya'dan misafir olarak katılan takımlarından Katar'ı 2-0 yendi ve korkulu rüya görmekten kurtuldu. Arjantin'e turu getiren golleri 4'te Lautaro Martinez, 82'de Sergio Agüero attı. Arjantin böylece puanını 4'e çıkardı ve grubu ikinci bitirdi.

9. GÜN | BREZİLYA FARK ATTI, VENEZUELA GRUPTAN ÇIKTI

A grubunda Brezilya, Peru'yu 5-0 yendi ve grubu 7 puanla lider tamamladı. Ev sahibinin golleri 12'de Casemiro, 18'da Roberto Firmino, 32'de Everton Soares, 53'te Dani Alves ve 90'da Willian'dan geldi. 90. dakikada Gabriel Jesus da penaltı atışından yararlanamadı. Böylece Peru, grubu 4 puanla üçüncü tamamladı. Peru, en iyi iki grup üçüncüsü arasına girerse son 8'e kalabilir.

Gruptaki diğer maçta Venezuela, Bolivya'yı 3-1 yendi ve puanını 5'e yükselterek gruptan çıktı. Venezuela'da 2 ve 55'te Darwin Machis, 87'de Josef Martinez golleri atan oyuncular oldu. Bolivya'nın tek sayısı 82'de Leonel Justiniano'dan geldi. Bolivya grubu puansız tamamladı.

8. GÜN | ŞİLİ, EKVADOR'U DA YENDİ

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C grubunda Şili, Ekvador'u 2-1 yenerek puanını 6'ya yükseltti. 8'de Jose Fuenzalida'nın golüyle öne geçen Şili'ye yanıt 26'da Enner Valencia'nın penaltısıyla geldi. Sonucu belirleyen 51'de Alexis Sanchez oldu.

Ekvador'da 89'da Gabriel Achilier kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçların ardından Şili grup lideri olurken Ekvador sıfır puanda kaldı.

7. GÜN | URUGUAY, JAPONYA'YLA YENİŞEMEDİ

C grubunda turnuvanın iddialı ekiplerinden Uruguay, Asya'dan katılan misafir ekiplerden Japonya ile 2-2 berabere kaldı.

Japonya, 25. dakikada Koji Miyoshi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Uruguay, 32'de Luis Suarez'in penaltısıyla eşitliği yakalarken Miyoshi 59'da Japonya'yı yeniden öne taşıdı. Sonucu belirleyen gol ise 66'da Jose Gimenez'den geldi.

Uruguay bu sonuçla puanını 4'e çıkardı. Japonya ise ilk puanını kazandı.

6. GÜN | ARJANTİN YİNE KAZANAMADI

B grubunda Kolombiya, Katar'ı 86. dakikada Duvan Zapata'nın golüyle 1-0 yendi ve puanını 6'ya çıkardı.

Arjantin ise Paraguay'la karşılaştı ve sahadan bir kez daha kazanamadan ayrıldı. 1-1 sonuçlanan maçta Paraguay'ın golü 37. dakikada Richard Sanchez'den geldi. Arjantin'in eşitlik sayısını ise 57'de penaltıdan Lionel Messi kaydetti. Paraguay, 63'te Derlis Gonzales'le penaltıdan yararlanamadı.

Böylece Paraguay grupta 2 puanla 2. sırada yer alırken Arjantin 1 puanla sonuncu sırada kaldı.

Arjantin, gruptaki 3. ve son maçta Katar'la karşılaşacak. Lider Kolombiya'nın rakibi ise Paraguay olacak.

5. GÜN | BREZİLYA, VENEZUELA'YI YENEMEDİ

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A grubunda Brezilya, Venezuela'ya karşı kilidi açamadı ve maç 0-0 sona erdi. Maç boyu topa yüzde 69 oranında sahip olan rakibinin 6 şutuna karşılık rakip kaleyi 19 kez yoklayan "Sambacılar" gol kaydına muvaffak olamadı. Brezilya bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken Venezuela ikinci maçından da beraberlikle ayrıldı.

Gruptaki diğer maçta Peru, Bolivya'yı 3-1 mağlup etti. 28. dakikada Marcelo Moreno'nun penaltı golüyle öne geçen Bolivya, 45'te Paolo Guerrero, 55'te Jefferson Farfan, 90'da Edinson Flores'in gollerine engel olamadı. Peru, bu galibiyetle 4 puana yükselirken Bolivya puansız kaldı.

Brezilya grupta averajla liderliğini sürdürüyor. Ev sahibinin Peru ile oynayacağı maçın sonucu lideri belirleyecek.

4. GÜN | ŞİLİ, JAPONYA'YI RAHAT GEÇTİ

Turnuvanın dördüncü gününde C grubunda Şili, Brezilya'ya genç ağırlıklı bir kadroyla gelen "Asya misafirlerinden" Japonya'yı 4-0 mağlup etti. Şili'nin gollerini 41. dakikada Erick Pulgar, 54 ve 83'te Eduardo Vargas, 82'de Alexis Sanchez kaydetti.

3. GÜN | URUGUAY, EKVADOR'A FARK ATTI

B grubunda Paraguay, Japonya ile birlikte turnuvaya Asya'dan davet edilen Katar karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2'lik sonuca razı oldu. Paraguay'ın gollerini 4. dakikada penaltıdan Oscar Cardozo ve 56. dakikada Derlis Gonzalez attı. Katar'ın yanıtı ise 68'de Almoez Ali ve 77'de Boualem Khoukhi'den geldi.

C grubunda ise turnuvanın favorilerinden biri olan Uruguay, Ekvador'u 4-0 yendi. 6. dakikada Nicolas Lodeiro'nun golüyle perdeyi açan Uruguay, 33'te Edinson Cavani, 44'te Luis Suarez ve 78'de Arturo Mina'nın kendi kalesine attığı golle farka gitti.

2. GÜN | ARJANTİN, YENİLGİYLE BAŞLADI

Copa America'nın 2. gününde A grubunda Venezuela ile Peru ile 0-0 berabere kaldı. Maçta Venezuela'dan Luis Mago kırmızı kartla oyundan atıldı.

B grubunda ise Arjantin, Kolombiya'ya 2-0 yenildi. Dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri olarak gösterilen ancak milli formayla beklenen başarıları kazanamadığı için eleştirilen Lionel Messi'nin formasını terlettiği Arjantin maç boyunca Kolombiya savunmasını aşamazken Kolombiya'nın golleri 71'de Roger Martinez, 86'da Duvan Zapata'dan geldi.

AÇILIŞ MAÇINDA BREZİLYA, BOLİVYA'YI 3-0 YENDİ

Kupa Amerika'nın açılış maçında A grubunda mücadele eden Brezilya ile Bolivya karşılaştı.

Sao Paulo kentindeki Morumbi Stadın'da yapılan maçta Coutinho, biri penaltıdan olmak üzere bulduğu iki golle Brezilya'yı 2-0 öne geçirdi, Everton Soares'in golü ile de maçın skoru 3-0 olarak belirlenmiş oldu.

2019 COPA AMERICA KATILAN ÜLKELER VE GRUPLAR

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Brezilya'nın 5. kez ev sahipliği yaptığı Kupa Amerika'da 2016 yılında ve 2015 yılında düzenlenen son iki turnuvada zafere ulaşan Şili, son şampiyon unvanını elinde bulunduruyor.

Kupa Amerika'da boy gösterecek 12 takım, çeyrek finale yükselebilmek için dörder ekipten oluşan 3 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk ikiye giren takımlarla en iyi iki grup üçüncüsü son 8 arasına kalacak.

A GRUBU

Brezilya

Bolivya

Venezuela

Peru

B GRUBU

Arjantin

Kolombiya

Paraguay

Katar

C GRUBU

Uruguay

Ekvador

Japonya

Şili

2019 COPA AMERICA FİNALİ 7 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ

Kupa Amerika'da 25 Haziran Salı günü grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final karşılaşmaları 28 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Yarı final maçları 3 Temmuz Çarşamba ve 4 Temmuz Perşembe günleri oynanacak. Final karşılaşması ise 7 Temmuz Pazar günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmaların 5 şehirde oynanacağı turnuvada ev sahibi Brezilya, sonuncusu 2007'de olmak üzere 8 defa şampiyonluğa uzandı.

EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN ÜLKE URUGUAY

Kupa Amerika'da en son 2011'de şampiyon olan Uruguay, toplam 15 kez bu kupayı alarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip ülke. Son olarak 1993'te şampiyon olan Arjantin ise 14 kez kupayı kazanarak şampiyonluk sayısında Uruguay'ın ardından ikinci konumda.

KATAR İLK KEZ, JAPONYA İKİNCİ KEZ TURNUVADA

Bu sene Japonya ile birlikte özel davetle turnuvaya katılan Katar, Kupa Amerika'ya ilk kez dahil oluyor. Katar'ın yanı sıra Japonya ise 1999'dan sonra turnuvada ikinci kez mücadele ediyor.

TÜRKİYE'DE OYNAYAN 6 FUTBOLCU KUPA AMERİKA'DA

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Arjantinli Lionel Messi, Sergio Agüero, Brezilyalı Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Kolombiyalı James Rodriguez, Radamel Falcao, Uruguaylı Luis Suarez, Edinson Cavani, Şilili Alexis Sanchez gibi futbol dünyasının önemli isimlerinin forma giydiği Kupa Amerika'da Türkiye'de oynayan 6 futbolcu da sahaya çıkıyor.

Şili'de Beşiktaş'tan Gary Medel, Aytemiz Alanyaspor'dan Junior Fernandes ve Fenerbahçe'den Mauricio Isla, Uruguay'da Galatasaray'dan Fernando Muslera, Peru'da Atiker Konyaspor'dan Paolo Hurtado, Ekvador'da Evkur Yeni Malatyaspor'dan Arturo Mina forma giyiyor.

Brezilya'nın yıldızı Neymar ise sakatlığı nedeniyle turnuvada yer alamıyor. Neymar, Brezilya'nın Katar'la yaptığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmış, ve sonrasında ayak bileğinde kırık tespit edilmişti.

Brezilya Copa America'yı kazanabilecek mi?

Copa America 2019’da grup maçları tamamlandı. Bolivya, Katar, Ekvador ve Japonya turnuvaya veda ederken, çeyrek final oynayacak 8 takım belirlendi. Grupların yıldızı 3’te 3 yapan tek takım Kolombiya olurken, Brezilya ve Uruguay da gruplarını lider bitirdiler. Nitekim bu üçlü, turnuvanın favori takımları olarak öne çıkıyorlar. Onların içindense ev sahibi Brezilya, biraz daha farklı bir yerde duruyor. Takımın süper starı Neymar sakatlığı sebebiyle sahada olamasa da yerini dolduranlar var.

Brezilya’da düzenlenen son dört turnuvayı kazanan Sambacılar, bu turnuvanın da net favorisi durumunda. Geçtiğimiz yaz Dünya Kupası’nda Belçika’ya yenildikten sonra oynadıkları 13 maçın 11’ini kazandılar ve 2 kez berabere kaldılar. Bu turnuvada da Venezuela'ya puan vermiş olsalar da grupların finalini görkemli bir oyun ve skorla Peru’yu 5-0 yenerek yaptılar. Gol yemeden, 8 gol atarak tamamladıkları grup aşamasından sonra çeyrek finalde Paraguay ile eşleştiler. Yarı finaldeki olası rakip ise, Venezuela - Arjantin eşleşmesinin galibi...

Neymar’ın yeri dolu

Turnuvanın hazırlık döneminde ayak bileğinden sakatlanan ve bir süredir tecavüz iddiasıyla başı dertte olan Neymar’ın yokluğu, kuşkusuz Brezilya’nın gücünden bir şeyler eksiltiyor. Fakat yerine oynayan oyuncuların başarısı ve takımın güçlenen organizasyonu, Neymar’ın yokluğunu aratmıyor. Bolivya ve Venezuela karşısında David Neres sol açıkta oynarken, bu iki maçta da sonradan oyuna giren Everton, son Peru maçına ilk 11’de çıkarak formayı kapmış görünüyor. Bu karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yapan 1996 doğumlu kanat hücumcusu, takımın Avrupa’da oynamayan tek önemli parçası konumunda. Kulübü Gremio, onu isteyen Avrupa kulüplerinden 40 milyon euro talep etmişti, fakat bunun Copa America öncesi fiyatı olduğu unutulmamalı. Sözleşmesinde yazan serbest kalma bedeli 80 milyon euro olan Everton Souza Soares, turnuvadaki performansı sonrası Avrupa’ya bilet almaya yakın görünüyor.

Avrupalı Brezilya

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Diğer kanatta ise Everton’ın (takım olan, futbolcu ismi değil) yıldızı Richarlison’un yeri garanti. Santrforda ise Gabriel Jesus ile Roberto Firmino arasındaki tercih, sezonu daha formda geçiren Firmino’dan yana. Çok yoğun bir sezonun ardından buraya gelen Liverpool’un forveti elbette yorgun, o sebeple Gabriel Jesus’un etrafındakilerin onu rahatlatması gerekiyor. Daha da önemlisi, Copa America turnuvalarında genellikle Brezilya’da oynayan Brezilyalılar’ın belli bir ağırlığı olurken, bu kez tümü Avrupalı bir iskelet ile sahadalar. Gruplarda oynanan maçlarda Brezilya adına süre alan 17 oyuncudan sadece Everton (futbolcu olan) Avrupa dışında, Brezilya’da top koşturuyor. Organizasyonu güçlü ve orta sahada direnci artmış bir takım olarak görünüyorlar.

Geçtiğimiz yaz Dünya Kupası’nda savunma önünde Casemiro’yu tek bırakmışlar, önüne Coutinho ve Paulinho’yu koymuşlardı. Belçika’ya elendiler. Fakat bir süredir Casemiro’nun yanında Arthur ya da Fernandinho var. Savunma önünde iki oyuncuyla daha sağlam duran Brezilya takımı, direncini bu şekilde artırmış görünüyor.

Şampiyonluğa yakın

Tecrübeli savunmacılardan oluşan arka dörtlü, orta sahadaki direncin garantörü. Thiago Silva ve Marquinhos, kulüp takımından birbirini çok iyi tanıyan iki savunmacı. Sol bekte Felipe Luis, güçlü bir oyuncu olarak stoperlere destek oluyor. Sağ bekte ise Dani Alves sanki hiç yaş almıyormuşçasına etkili hücum etmeyi sürdürüyor. Tökezledikleri Dünya Kupası’nın ardından şimdiden ve yeniden dünyanın en iyisi olmaya aday görünüyorlar.

Yine de şimdilik iddiaları Copa America ile sınırlı. Takımın direnci, oyun organizasyonu ve skor becerisi turnuvanın en iyisi, fakat rakipler de hafife alınacak gibi değil. Finale kadar diğer favorilerden Kolombiya ve Uruguay’ı görmeyecekler, fakat bu iki takımın yüksek dirençli oyunu, kontra atak başarısı ve çok etkili skorerleri olası final maçında başlarına bela olabilir. Öncesinde ise çeyrek finalde Paraguay ve yarı finalde olası Venezuela ya da Arjantin maçı var. Tümünde favori olan Brezilya, evinde düzenlenen bir Copa America’da daha kupayı müzesine götürmeye yakın...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

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06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:30 Tenis Dünyası

08:55 Takvim Yaprakları

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Her Yerde

09:45 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Spor Manşet

12:25 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Futbol Karş. Özetler

12:40 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:25 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

13:40 2018-2019 Sezonu Derleme

14:00 Gündem Futbol

15:50 Spor Atlası

16:00 Transfer Günlüğü

17:45 Spor Akşamı

18:45 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

19:00 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Futbol Karş. Özetler

19:20 U 21 Şampiyonası İtalya 2019 (Futbol) Karşılaşması "İngiltere - Romanya"

20:15 2018-2019 Sezonu Derleme

20:30 U 21 Şampiyonası İtalya 2019 (Futbol) Karşılaşması "İngiltere - Romanya"

21:25 Spor Ana Haber

21:50 U 21 Şampiyonası İtalya 2019 (Futbol) Karşılaşması "Fransa - Hırvatistan"

22:45 2018-2019 Sezonu Derleme

23:00 U 21 Şampiyonası İtalya 2019 (Futbol) Karşılaşması "Fransa - Hırvatistan"

23:50 Spor Artı

00:30 Transfer Gündemi

01:50 Kupa Amerika Brezilya 2019 (Futbol) Karşılaşması "Ekvator - Şili"

02:45 2018-2019 Sezonu Derleme

03:00 Kupa Amerika Brezilya 2019 (Futbol) Karşılaşması "Ekvator - Şili"

04:00 Spor Artı

04:40 Transfer Gündemi

06:00 Bizim Hikayemiz

06:30 2018-2019 Sezonu Derleme

06:45 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Futbol Karş. Özetler

06:58 İstiklal Marşı

TRT SPOR YAYINLARI

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2 Ekim 1989'da kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na bağlı olarak yayın hayatına başlamıştır. TRT 3, Türkiye'nin gençlere ve genç yetişkinlere yönelik bir eğlence kanalıdır. Gençlik alanında televizyon programları, yabancı film ve dizileri Türkçe dil desteğiyle yayın yapmaktadır. Çeşitli zamanlarda TRT GAP ile ortak yayın yapmıştır. Günümüzde sadece ortak yayın yapmaktadır, kendine öz bir yayın akışı bulunmamaktadır. 10 Aralık 1994'ten beri TBMM TV ve 9 Ağustos 2010'dan beri TRT Spor ile ortak yayın yapmaktadır. Yakın zamanlarda yeniden gençlik kanalı olarak yayına döneceğini söylenmektedir.

TRT 3'ün Türkiye ile tanıştırdığı diziler şunlardır: Matlock, M*A*S*H, Perry Mason, Agatha Cristie'den Poriot, Cinayet Dosyası, Dedektiflik Bürosu, Automan, Bu Dünyanın Dışından, Sevgi Bağları, Houston Şovalyeleri, Manimal, Altın Kızlar, Manuela ve 30'lu Yaşlar. Siyah-Beyaz TV dönemindeki diziler, TRT 3'le yeniden hayat bulmuştur: Walton Ailesi, Küçük Ev, Tatlı Cadı, Bonanza ve Columbo

TRT SPOR FREKANS

2019 Copa America liginde bu gece Brezilya Paraguay maçı oynanacak. Peki Copa America hangi kanalda? 2019 Copa America canlı izle, Copa America çeyrek final ve Trt Spor canlı izle link nedir? Brezilya Paraguay canlı izle ve Brezilya Paraguay iddaa oranları hepsi haberimizin içinde...

Türksat uydusundan yayın yapan TRT SPOR kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.

TRT SPOR Kanalı Türksat Frekans Bilgisi

TRT SPOR Kanalı 11096 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise H - Yatay'dır. Kapsama değeri Doğu, SR değeri 30000 ve FEC değeri 5/6 olarak girilmesi gerekir. TRT SPOR kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı : TRT SPOR Paket İsmi : TRT PAKET DOĞU Frekansı : 11096 Polarisazyon Değeri : H - Yatay Kapsama : Doğu SR : 30000 FEC : 5/6 Tip :

2019 Copa America liginde bu gece Brezilya Paraguay maçı oynanacak. Peki Copa America hangi kanalda? 2019 Copa America canlı izle, Copa America çeyrek final ve Trt Spor canlı izle link nedir? Brezilya Paraguay canlı izle ve Brezilya Paraguay iddaa oranları hepsi haberimizin içinde... Türksat uydusunda bulunan TRT SPOR kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.