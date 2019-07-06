2019 Copa America Brezilya Peru canlı izle | Brezilya Peru iddaa oranları

2019 Copa America liginde yarın gece Brezilya Peru maçı oynanacak. İki takım da şampiyon olmak için kozlarını paylaşacak. 2019 Copa America liginde bu gece Brezilya Peru maçı oynanacak. Peki Copa America hangi kanalda? 2019 Copa America canlı izle, Copa America yarı final ve Trt Spor canlı izle link nedir? Brezilya Peru canlı izle, Brezilya Peru İddaa tahminleri ve Brezilya Peru iddaa oranları hepsi haberimizin içinde...

Copa America 2019'da finalin adı belli oldu. Ev sahibi ve turnuvanın favorisi Brezilya'nın finaldeki rakibi büyük bir sürprize imza atan Peru oldu. Peki merakla araştırılan Brezilya Peru maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BREZİLYA PERU MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

A Grubu'nda Venezuela, Peru ve Bolivya ile mücadele eden Brezilya, oynadığı 3 maçın ardından 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanla grubu lider olarak tamamlarken, çeyrek finalde Paraguay'ı penaltı atışlarıyla, yarı finalde de Arjantin'in 2-0'lık skorla geçerek finale adını yazdırmayı başardı.

Brezilya ile Peru arasında oynanacak Copa America final mücadelesi, pazar akşamı TRT Spor ekranlarından şifresiz canlı olarak izlenecek. Mücadele TSİ 23:00’te başlayacak.

2019 COPA AMERICA HANGİ KANALDA

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Brezilya ile Peru arasında oynanacak Copa America final mücadelesi, pazar akşamı TRT Spor ekranlarından şifresiz canlı olarak izlenecek. Mücadele TSİ 23:00’te başlayacak.

PERU FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

Peru da Brezilya ile A Grubu'nda Bolivya ve Venezuela ile yarışarak oynadığı maçlardan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle, Venezuela'nın ardından 4 puanla 3'ncü olarak grubu tamamladı. Çeyrek finalde de Uruguay'ı penaltı atışlarında mağlup eden Peru, yarı final mücadelesinde Şili'yi 3-0'lık skorla geçerek finale kadar çıktı.

Copa America'da Brezilya Peru maçı öncesi haberler ve muhtemel 11'ler:

Brezilya Peru maçı için geri sayım başladı. Copa America 2019'un final maçında ev sahibi Brezilya ve süpriz finalist Peru, kupa için kozlarını paylaşacak. İşte Copa America 2019 finaline sahne olacak Brezilya Peru maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

BREZİLYA PERU MAÇI NE ZAMAN?

Brezilya ile Peru arasında oynanacak olan Copa America 2019 finali 7 Temmuz Pazar günü TSİ 23:00'te oynanacak ve mücadele TRTSPOR'dan canlı olarak yayımlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Brezilya: Alisson ; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filippe Luis, Alex Sandro ; Arthur, Casemiro; Willian, Coutinho; Everton; Gabriel Jesús

Peru: Gallese, Advincula, Zambrano, Abram, Trauco, Tapia, Yotun, Carrillo, Cueva, Flores, Guerrero.

BREZİLYA PERU CANLI İZLE

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Güney Amerika kıtasının en önemli takımları arasında yer alan Şili ve Peru, Kupa Amerika'nın yarı finalinde kozlarını paylaşacak. Kazananın finale adını yazdıracağı dev mücadele öncesi, maça yönelik detaylar futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, Şili Peru Copa America maçına ilişkin tüm detaylar...

Kupada Şili ile Peru arasındaki yarı final karşılaşması, Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda 3 Temmuz'u 4 Temmuz'a bağlayan gece TSİ 03.30'da başlayacak. Bu müsabaka TRT Spor'dan naklen canlı olarak izlenebilecek.

BREZİLYA İSTATİSTİKLERDE ÖNDE

İkili rekabette daha önce 45 kez karşı karşıya gelen takımların mücadelelerinde 32 kez Brezilya kazanmış 4 kez ise Peru sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Son 15 maçında sadece 1 kez mağlup olan Brezilya yükselen performansı ile kupaya yakın taraf olarak görünse de Peru zoru başarmak istiyor.

BREZİLYA PERU İDDAA TAHMİNLERİ

BREZİLYA PERU İDDAA ORANLARI

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BREZİLYA PERU İddaa Tahmini

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GRUP MAÇLARINDA NELER YAŞANDI?

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11. GÜN | URUGUAY VE ŞİLİ C GRUBUNUN TUR ATLAYANLARI

Kupa Amerika'nın grup aşaması, C Grubu'nda yapılan iki karşılaşmayla sona erdi.

Grubun ilk maçında Uruguay, 82. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle Şili'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Uruguay lider, 6 puanlı Şili ise ikinci olarak son 8 takım arasına kaldı.

C grubunun diğer maçında ise Japonya ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. Japonya'nın golünü 15. dakikada Shoya Nakajima, Ekvador'un golünü ise 35. dakikada Angel Mena kaydetti. Bu sonuçla puanını 2'ye çıkaran Japonya ile 1 puanda kalan Ekvador, adlarını çeyrek finale yazdıramadı.

10. GÜN | KOLOMBİYA VE ARJANTİN BİR ÜST TURDA

B grubunda lider Kolombiya, Paraguay'ı 31. dakikada Gustavo Cuellar'ın attığı golle 1-0 yendi ve grubu 9 puanla tamamladı.

Arjantin ise turnuvanın Japonya ile birlikte Asya'dan misafir olarak katılan takımlarından Katar'ı 2-0 yendi ve korkulu rüya görmekten kurtuldu. Arjantin'e turu getiren golleri 4'te Lautaro Martinez, 82'de Sergio Agüero attı. Arjantin böylece puanını 4'e çıkardı ve grubu ikinci bitirdi.

9. GÜN | BREZİLYA FARK ATTI, VENEZUELA GRUPTAN ÇIKTI

A grubunda Brezilya, Peru'yu 5-0 yendi ve grubu 7 puanla lider tamamladı. Ev sahibinin golleri 12'de Casemiro, 18'da Roberto Firmino, 32'de Everton Soares, 53'te Dani Alves ve 90'da Willian'dan geldi. 90. dakikada Gabriel Jesus da penaltı atışından yararlanamadı. Böylece Peru, grubu 4 puanla üçüncü tamamladı. Peru, en iyi iki grup üçüncüsü arasına girerse son 8'e kalabilir.

Gruptaki diğer maçta Venezuela, Bolivya'yı 3-1 yendi ve puanını 5'e yükselterek gruptan çıktı. Venezuela'da 2 ve 55'te Darwin Machis, 87'de Josef Martinez golleri atan oyuncular oldu. Bolivya'nın tek sayısı 82'de Leonel Justiniano'dan geldi. Bolivya grubu puansız tamamladı.

8. GÜN | ŞİLİ, EKVADOR'U DA YENDİ

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C grubunda Şili, Ekvador'u 2-1 yenerek puanını 6'ya yükseltti. 8'de Jose Fuenzalida'nın golüyle öne geçen Şili'ye yanıt 26'da Enner Valencia'nın penaltısıyla geldi. Sonucu belirleyen 51'de Alexis Sanchez oldu.

Ekvador'da 89'da Gabriel Achilier kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçların ardından Şili grup lideri olurken Ekvador sıfır puanda kaldı.

7. GÜN | URUGUAY, JAPONYA'YLA YENİŞEMEDİ

C grubunda turnuvanın iddialı ekiplerinden Uruguay, Asya'dan katılan misafir ekiplerden Japonya ile 2-2 berabere kaldı.

Japonya, 25. dakikada Koji Miyoshi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Uruguay, 32'de Luis Suarez'in penaltısıyla eşitliği yakalarken Miyoshi 59'da Japonya'yı yeniden öne taşıdı. Sonucu belirleyen gol ise 66'da Jose Gimenez'den geldi.

Uruguay bu sonuçla puanını 4'e çıkardı. Japonya ise ilk puanını kazandı.

6. GÜN | ARJANTİN YİNE KAZANAMADI

B grubunda Kolombiya, Katar'ı 86. dakikada Duvan Zapata'nın golüyle 1-0 yendi ve puanını 6'ya çıkardı.

Arjantin ise Paraguay'la karşılaştı ve sahadan bir kez daha kazanamadan ayrıldı. 1-1 sonuçlanan maçta Paraguay'ın golü 37. dakikada Richard Sanchez'den geldi. Arjantin'in eşitlik sayısını ise 57'de penaltıdan Lionel Messi kaydetti. Paraguay, 63'te Derlis Gonzales'le penaltıdan yararlanamadı.

Böylece Paraguay grupta 2 puanla 2. sırada yer alırken Arjantin 1 puanla sonuncu sırada kaldı.

Arjantin, gruptaki 3. ve son maçta Katar'la karşılaşacak. Lider Kolombiya'nın rakibi ise Paraguay olacak.

5. GÜN | BREZİLYA, VENEZUELA'YI YENEMEDİ

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A grubunda Brezilya, Venezuela'ya karşı kilidi açamadı ve maç 0-0 sona erdi. Maç boyu topa yüzde 69 oranında sahip olan rakibinin 6 şutuna karşılık rakip kaleyi 19 kez yoklayan "Sambacılar" gol kaydına muvaffak olamadı. Brezilya bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken Venezuela ikinci maçından da beraberlikle ayrıldı.

Gruptaki diğer maçta Peru, Bolivya'yı 3-1 mağlup etti. 28. dakikada Marcelo Moreno'nun penaltı golüyle öne geçen Bolivya, 45'te Paolo Guerrero, 55'te Jefferson Farfan, 90'da Edinson Flores'in gollerine engel olamadı. Peru, bu galibiyetle 4 puana yükselirken Bolivya puansız kaldı.

Brezilya grupta averajla liderliğini sürdürüyor. Ev sahibinin Peru ile oynayacağı maçın sonucu lideri belirleyecek.

4. GÜN | ŞİLİ, JAPONYA'YI RAHAT GEÇTİ

Turnuvanın dördüncü gününde C grubunda Şili, Brezilya'ya genç ağırlıklı bir kadroyla gelen "Asya misafirlerinden" Japonya'yı 4-0 mağlup etti. Şili'nin gollerini 41. dakikada Erick Pulgar, 54 ve 83'te Eduardo Vargas, 82'de Alexis Sanchez kaydetti.

3. GÜN | URUGUAY, EKVADOR'A FARK ATTI

B grubunda Paraguay, Japonya ile birlikte turnuvaya Asya'dan davet edilen Katar karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2'lik sonuca razı oldu. Paraguay'ın gollerini 4. dakikada penaltıdan Oscar Cardozo ve 56. dakikada Derlis Gonzalez attı. Katar'ın yanıtı ise 68'de Almoez Ali ve 77'de Boualem Khoukhi'den geldi.

C grubunda ise turnuvanın favorilerinden biri olan Uruguay, Ekvador'u 4-0 yendi. 6. dakikada Nicolas Lodeiro'nun golüyle perdeyi açan Uruguay, 33'te Edinson Cavani, 44'te Luis Suarez ve 78'de Arturo Mina'nın kendi kalesine attığı golle farka gitti.

2. GÜN | ARJANTİN, YENİLGİYLE BAŞLADI

Copa America'nın 2. gününde A grubunda Venezuela ile Peru ile 0-0 berabere kaldı. Maçta Venezuela'dan Luis Mago kırmızı kartla oyundan atıldı.

B grubunda ise Arjantin, Kolombiya'ya 2-0 yenildi. Dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri olarak gösterilen ancak milli formayla beklenen başarıları kazanamadığı için eleştirilen Lionel Messi'nin formasını terlettiği Arjantin maç boyunca Kolombiya savunmasını aşamazken Kolombiya'nın golleri 71'de Roger Martinez, 86'da Duvan Zapata'dan geldi.

AÇILIŞ MAÇINDA BREZİLYA, BOLİVYA'YI 3-0 YENDİ

Kupa Amerika'nın açılış maçında A grubunda mücadele eden Brezilya ile Bolivya karşılaştı.

Sao Paulo kentindeki Morumbi Stadın'da yapılan maçta Coutinho, biri penaltıdan olmak üzere bulduğu iki golle Brezilya'yı 2-0 öne geçirdi, Everton Soares'in golü ile de maçın skoru 3-0 olarak belirlenmiş oldu.

2019 COPA AMERICA KATILAN ÜLKELER VE GRUPLAR

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BREZİLYA FİNALE ÇIKTI, MESSI YİNE ELİ BOŞ DÖNDÜ

2019 Kupa Amerika yarı finalinde Arjantin'i 2-0 mağlup eden Brezilya, finale çıktı.

2019 Kupa Amerika'da (Copa America) Brezilya adını finale yazdırdı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'nın (Copa America) 46'ncısı devam ediyor. Yarı finalde Arjantin'i 2-0 mağlup eden Brezilya, finale yükselen ilk takım oldu. Brezilya'nın finaldeki rakibini Şili ile Peru arasındaki diğer yarı final maçı belirleyecek.

3 grupta toplam 12 ülke takımının mücadele ettiği turnuva Brezilya'da düzenleniyor. Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarının yanı sıra özel davetle Katar ve Japonya'nın da katıldığı 2019 Kupa Amerika'da final maçı 7 Temmuz Pazar günü oynanacak.

BREZİLYA FİNALE ÇIKTI, MESSI YİNE ELİ BOŞ DÖNDÜ

2019 Kupa Amerika yarı finalinde Arjantin'i 2-0 mağlup eden Brezilya, finale çıktı.

ÇEYREK FİNALLER | BREZİLYA, ARJANTİN, ŞİLİ VE PERU YARI FİNALE YÜKSELDİ

Kupa Amerika'da ilk yarı finalist, ilk çeyrek final maçında Paraguay'ı penaltılarda 4-3 yenen Brezilya oldu.

Brezilya ile Paraguay mücadelesinin 90 dakikalık normal süresi 0-0 eşitlikle sona erince penaltı atışlarına gidildi. Brezilya, penaltı atışları sonunda Paraguay'ı 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.



Ev sahibi ekipte Willian, Marquinhos, Philippe Coutinho ve Gabriel Jesus penaltı atışını değerlendirirken Roberto Firmino ise penaltıyı gole çeviremedi. Paraguay'da da Miguel Almiron, Bruno Valdez ve Rodrigo Rojas penaltı atışını gole çevirirken, Gustavo Gomez ile Derlis Gonzalez değerlendiremedi.

Çeyrek finallerin ikinci karşılaşmasında Arjantin ile Venezuela, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Arjantin 10. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 74. dakikada Giovani Lo Celso ile bir gol daha bulan Arjantin, rakibini 2-0 yenerek tur atladı. Arjantin'in yarı finaldeki rakibi Brezilya oldu. Arjantin ile Brezilya 2 Temmuz Salı günü karşılaşacak.

Bir diğer çeyrek final maçında Kolombiya ile Şili arasındaki mücadelenin 90 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.

Şili'de kaptan olarak sahaya çıkan Beşiktaşlı Gary Medel ile Fenerbahçeli Mauricio Isla, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Şili, penaltı atışlarında Kolombiya'ya 5-4 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi. Şili'de Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Erick Pulgar, Charles Aranguiz ve Alexis Sanchez penaltı atışını değerlendirdi. Kolombiya'da James Rodriguez, Edwin Cardona, Juan Cuadrado ve Yerry Mina ilk 4 penaltıyı gole çevirirken, William Tesillo ise kaçırdı.

Penaltı atışları sonunda tur atlayan Şili oldu.

Çeyrek final son maçında Uruguay’ı penaltı atışlarıyla 5-4 yenen Peru yarı finale çıkan son ekip oldu.

Mücadelenin normal süresi golsüz sona erince yarı finalisti belirlemek için penaltı atışlarına gidildi. Luis Suarez’in kaçırdığı atışlarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Peru adını yarı finale yazdırdı.



Galatasaraylı Fernando Muslera, Peru karşısında Uruguay Milli Takımı'nın kalesini korudu.

ÇEYREK FİNAL MAÇ SONUÇLARI

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Brezilya 4-3 Paraguay (Penaltılarla)

Venezuela 0-2 Arjantin

Kolombiya 4-5 Şili (Penaltılarla)

Uruguay 4-5 Peru (Penaltılarla)

2019 COPA AMERICA FİNALİ 7 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ

Kupa Amerika'da 25 Haziran Salı günü grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final karşılaşmaları 28 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Yarı final maçları 3 Temmuz Çarşamba ve 4 Temmuz Perşembe günleri oynanacak. Final karşılaşması ise 7 Temmuz Pazar günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmaların 5 şehirde oynanacağı turnuvada ev sahibi Brezilya, sonuncusu 2007'de olmak üzere 8 defa şampiyonluğa uzandı.

EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN ÜLKE URUGUAY

Kupa Amerika'da en son 2011'de şampiyon olan Uruguay, toplam 15 kez bu kupayı alarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip ülke. Son olarak 1993'te şampiyon olan Arjantin ise 14 kez kupayı kazanarak şampiyonluk sayısında Uruguay'ın ardından ikinci konumda.

KATAR İLK KEZ, JAPONYA İKİNCİ KEZ TURNUVADA

Bu sene Japonya ile birlikte özel davetle turnuvaya katılan Katar, Kupa Amerika'ya ilk kez dahil oluyor. Katar'ın yanı sıra Japonya ise 1999'dan sonra turnuvada ikinci kez mücadele ediyor.

TÜRKİYE'DE OYNAYAN 6 FUTBOLCU KUPA AMERİKA'DA

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Arjantinli Lionel Messi, Sergio Agüero, Brezilyalı Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Kolombiyalı James Rodriguez, Radamel Falcao, Uruguaylı Luis Suarez, Edinson Cavani, Şilili Alexis Sanchez gibi futbol dünyasının önemli isimlerinin forma giydiği Kupa Amerika'da Türkiye'de oynayan 6 futbolcu da sahaya çıkıyor.

Şili'de Beşiktaş'tan Gary Medel, Aytemiz Alanyaspor'dan Junior Fernandes ve Fenerbahçe'den Mauricio Isla, Uruguay'da Galatasaray'dan Fernando Muslera, Peru'da Atiker Konyaspor'dan Paolo Hurtado, Ekvador'da Evkur Yeni Malatyaspor'dan Arturo Mina forma giyiyor.

Brezilya'nın yıldızı Neymar ise sakatlığı nedeniyle turnuvada yer alamıyor. Neymar, Brezilya'nın Katar'la yaptığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmış, ve sonrasında ayak bileğinde kırık tespit edilmişti.

Brezilya Copa America'yı kazanabilecek mi?

Copa America 2019’da grup maçları tamamlandı. Bolivya, Katar, Ekvador ve Japonya turnuvaya veda ederken, çeyrek final oynayacak 8 takım belirlendi. Grupların yıldızı 3’te 3 yapan tek takım Kolombiya olurken, Brezilya ve Uruguay da gruplarını lider bitirdiler. Nitekim bu üçlü, turnuvanın favori takımları olarak öne çıkıyorlar. Onların içindense ev sahibi Brezilya, biraz daha farklı bir yerde duruyor. Takımın süper starı Neymar sakatlığı sebebiyle sahada olamasa da yerini dolduranlar var.

Brezilya’da düzenlenen son dört turnuvayı kazanan Sambacılar, bu turnuvanın da net favorisi durumunda. Geçtiğimiz yaz Dünya Kupası’nda Belçika’ya yenildikten sonra oynadıkları 13 maçın 11’ini kazandılar ve 2 kez berabere kaldılar. Bu turnuvada da Venezuela'ya puan vermiş olsalar da grupların finalini görkemli bir oyun ve skorla Peru’yu 5-0 yenerek yaptılar. Gol yemeden, 8 gol atarak tamamladıkları grup aşamasından sonra çeyrek finalde Paraguay ile eşleştiler. Yarı finaldeki olası rakip ise, Venezuela - Arjantin eşleşmesinin galibi...

Neymar’ın yeri dolu

Turnuvanın hazırlık döneminde ayak bileğinden sakatlanan ve bir süredir tecavüz iddiasıyla başı dertte olan Neymar’ın yokluğu, kuşkusuz Brezilya’nın gücünden bir şeyler eksiltiyor. Fakat yerine oynayan oyuncuların başarısı ve takımın güçlenen organizasyonu, Neymar’ın yokluğunu aratmıyor. Bolivya ve Venezuela karşısında David Neres sol açıkta oynarken, bu iki maçta da sonradan oyuna giren Everton, son Peru maçına ilk 11’de çıkarak formayı kapmış görünüyor. Bu karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yapan 1996 doğumlu kanat hücumcusu, takımın Avrupa’da oynamayan tek önemli parçası konumunda. Kulübü Gremio, onu isteyen Avrupa kulüplerinden 40 milyon euro talep etmişti, fakat bunun Copa America öncesi fiyatı olduğu unutulmamalı. Sözleşmesinde yazan serbest kalma bedeli 80 milyon euro olan Everton Souza Soares, turnuvadaki performansı sonrası Avrupa’ya bilet almaya yakın görünüyor.

Avrupalı Brezilya

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Diğer kanatta ise Everton’ın (takım olan, futbolcu ismi değil) yıldızı Richarlison’un yeri garanti. Santrforda ise Gabriel Jesus ile Roberto Firmino arasındaki tercih, sezonu daha formda geçiren Firmino’dan yana. Çok yoğun bir sezonun ardından buraya gelen Liverpool’un forveti elbette yorgun, o sebeple Gabriel Jesus’un etrafındakilerin onu rahatlatması gerekiyor. Daha da önemlisi, Copa America turnuvalarında genellikle Brezilya’da oynayan Brezilyalılar’ın belli bir ağırlığı olurken, bu kez tümü Avrupalı bir iskelet ile sahadalar. Gruplarda oynanan maçlarda Brezilya adına süre alan 17 oyuncudan sadece Everton (futbolcu olan) Avrupa dışında, Brezilya’da top koşturuyor. Organizasyonu güçlü ve orta sahada direnci artmış bir takım olarak görünüyorlar.

Geçtiğimiz yaz Dünya Kupası’nda savunma önünde Casemiro’yu tek bırakmışlar, önüne Coutinho ve Paulinho’yu koymuşlardı. Belçika’ya elendiler. Fakat bir süredir Casemiro’nun yanında Arthur ya da Fernandinho var. Savunma önünde iki oyuncuyla daha sağlam duran Brezilya takımı, direncini bu şekilde artırmış görünüyor.

Şampiyonluğa yakın

Tecrübeli savunmacılardan oluşan arka dörtlü, orta sahadaki direncin garantörü. Thiago Silva ve Marquinhos, kulüp takımından birbirini çok iyi tanıyan iki savunmacı. Sol bekte Felipe Luis, güçlü bir oyuncu olarak stoperlere destek oluyor. Sağ bekte ise Dani Alves sanki hiç yaş almıyormuşçasına etkili hücum etmeyi sürdürüyor. Tökezledikleri Dünya Kupası’nın ardından şimdiden ve yeniden dünyanın en iyisi olmaya aday görünüyorlar.

Yine de şimdilik iddiaları Copa America ile sınırlı. Takımın direnci, oyun organizasyonu ve skor becerisi turnuvanın en iyisi, fakat rakipler de hafife alınacak gibi değil. Finale kadar diğer favorilerden Kolombiya ve Uruguay’ı görmeyecekler, fakat bu iki takımın yüksek dirençli oyunu, kontra atak başarısı ve çok etkili skorerleri olası final maçında başlarına bela olabilir. Öncesinde ise çeyrek finalde Paraguay ve yarı finalde olası Venezuela ya da Arjantin maçı var. Tümünde favori olan Brezilya, evinde düzenlenen bir Copa America’da daha kupayı müzesine götürmeye yakın...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

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06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:30 Tenis Dünyası

08:55 Takvim Yaprakları

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Her Yerde

09:45 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Spor Manşet

12:25 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Futbol Karş. Özetler

12:40 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:25 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

13:40 2018-2019 Sezonu Derleme

14:00 Gündem Futbol

15:50 Spor Atlası

16:00 Transfer Günlüğü

17:45 Spor Akşamı

18:45 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

19:00 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Futbol Karş. Özetler

19:20 U 21 Şampiyonası İtalya 2019 (Futbol) Karşılaşması "İngiltere - Romanya"

20:15 2018-2019 Sezonu Derleme

20:30 U 21 Şampiyonası İtalya 2019 (Futbol) Karşılaşması "İngiltere - Romanya"

21:25 Spor Ana Haber

21:50 U 21 Şampiyonası İtalya 2019 (Futbol) Karşılaşması "Fransa - Hırvatistan"

22:45 2018-2019 Sezonu Derleme

23:00 U 21 Şampiyonası İtalya 2019 (Futbol) Karşılaşması "Fransa - Hırvatistan"

23:50 Spor Artı

00:30 Transfer Gündemi

01:50 Kupa Amerika Brezilya 2019 (Futbol) Karşılaşması "Ekvator - Şili"

02:45 2018-2019 Sezonu Derleme

03:00 Kupa Amerika Brezilya 2019 (Futbol) Karşılaşması "Ekvator - Şili"

04:00 Spor Artı

04:40 Transfer Gündemi

06:00 Bizim Hikayemiz

06:30 2018-2019 Sezonu Derleme

06:45 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Futbol Karş. Özetler

06:58 İstiklal Marşı

TRT SPOR YAYINLARI

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2 Ekim 1989'da kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na bağlı olarak yayın hayatına başlamıştır. TRT 3, Türkiye'nin gençlere ve genç yetişkinlere yönelik bir eğlence kanalıdır. Gençlik alanında televizyon programları, yabancı film ve dizileri Türkçe dil desteğiyle yayın yapmaktadır. Çeşitli zamanlarda TRT GAP ile ortak yayın yapmıştır. Günümüzde sadece ortak yayın yapmaktadır, kendine öz bir yayın akışı bulunmamaktadır. 10 Aralık 1994'ten beri TBMM TV ve 9 Ağustos 2010'dan beri TRT Spor ile ortak yayın yapmaktadır. Yakın zamanlarda yeniden gençlik kanalı olarak yayına döneceğini söylenmektedir.

TRT 3'ün Türkiye ile tanıştırdığı diziler şunlardır: Matlock, M*A*S*H, Perry Mason, Agatha Cristie'den Poriot, Cinayet Dosyası, Dedektiflik Bürosu, Automan, Bu Dünyanın Dışından, Sevgi Bağları, Houston Şovalyeleri, Manimal, Altın Kızlar, Manuela ve 30'lu Yaşlar. Siyah-Beyaz TV dönemindeki diziler, TRT 3'le yeniden hayat bulmuştur: Walton Ailesi, Küçük Ev, Tatlı Cadı, Bonanza ve Columbo

TRT SPOR FREKANS

2019 Copa America liginde bu gece Brezilya Peru maçı oynanacak. Peki Copa America hangi kanalda? 2019 Copa America canlı izle, Copa America yarı final ve Trt Spor canlı izle link nedir? Brezilya Peru canlı izle, Brezilya Peru İddaa tahminleri ve Brezilya Peru iddaa oranları hepsi haberimizin içinde...

Türksat uydusundan yayın yapan TRT SPOR kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.

TRT SPOR Kanalı Türksat Frekans Bilgisi

TRT SPOR Kanalı 11096 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise H - Yatay'dır. Kapsama değeri Doğu, SR değeri 30000 ve FEC değeri 5/6 olarak girilmesi gerekir. TRT SPOR kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı : TRT SPOR Paket İsmi : TRT PAKET DOĞU Frekansı : 11096 Polarisazyon Değeri : H - Yatay Kapsama : Doğu SR : 30000 FEC : 5/6 Tip :

2019 Copa America liginde bu gece Şili Peru maçı oynanacak. Peki Copa America hangi kanalda? 2019 Copa America canlı izle, Copa America yarı final ve Trt Spor canlı izle link nedir? Şili Peru canlı izle, Şili Peru İddaa tahminleri ve Şili Peru iddaa oranları hepsi haberimizin içinde...Türksat uydusunda bulunan TRT SPOR kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.