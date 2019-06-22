2019 Copa America liginde bu gece Peru Brezilya maçı oynanacak. Peki Copa America hangi kanalda? 2019 Copa America canlı izle ve Trt Spor canlı izle link nedir? Peru Brezilya canlı izle ve Peru Brezilya iddaa oranları hepsi haberimizin içinde...

C Grubu’nda 2. hafta mücadeleleri oynanacağı Copa Amerika’da Uruguay ile Japonya karşılaşacak. Peki, 2019 Copa America Peru Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

2019 COPA AMERICA HANGİ KANALDA

Copa Amerika 2019 Brezilya’nın ev sahipliğinde devam ediyor. C Grubu’nda 2. hafta mücadeleleri oynanacak.

Peru Brezilya maç saati Copa America müsabakalarını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Copa America C Grubu mücadelesinde Ekvador ile Şili boy ölçüşecek.

Copa America C Grubu'nda ikinci maç günü, Ekvador ile Şili'yi karşı karşıya getiriyor. İlk maçlarda Şili, Japonya'yı 4-0 mağlup ederken Ekvador aynı skorla Uruguay'a kaybetmişti.

Turnuvada iddialı olmak isteyen Şili, farklı galip geldiği ilk maçın havasını koruyarak yoluna devam etme amacında. Kadro olarak şampiyonanın en yüksek profilli takımlarından olan Şili'nin bu maçın favorisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Uruguay karşısında pek varlık gösteremeyen Ekvador'da kırmızı kart gören Jose Quinteros da bu maçta görev yapamayacak. Ağır bir mağlubiyetle turnuvaya kötü giriş yapan Ekvador'un maçtan bir şeyler çıkarması epey zor gözüküyor. Şili kazanarak yoluna devam eder. Siz de kuponlarınızda MS 2 seçeneğini deneyebilirsiniz.

PERU BREZİLYA İZLE

2019 Copa America liginde bu gece Peru Brezilya maçı oynanacak. Peki Copa America hangi kanalda? 2019 Copa America canlı izle ve Trt Spor canlı izle link nedir? Peru Brezilya canlı izle ve Peru Brezilya iddaa oranları hepsi haberimizin içinde... Gruptaki ikinci maç futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. 21 Haziran 2019 Cuma gecesi saat 02:00’de başlayacak olan karşılaşma TRT SPOR ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Trt Spor yayın akışı nedir? Trt Spor Frekans ve Trt Spor canlı izle linki sizin için haberimizin içinde.

Trt Spor kanalının haberine göre 2011’den bu yana Atletico Madrid’in teknik direktör koltuğunda oturan ve İspanyol devi ile tam 8 kupa kazanan Diego Simeone’nin gündeminde milli takım vardı.

Özellikle Arjantinliler’in kendisini milli takımın başında görmek istemesi sorusunun sorulması üzerine tecrübeli hoca, “Milli takım antrenörü Arjantin’de yaşamalı. Ben 15 yıldır yurt dışındayım. Bana göre o koltuk için en ideal aday Marcelo Gallardo’dur. Bu bir öneri değildir, kalbimden geçeni söylüyorum” diye konuştu.

Uzun süredir hedeflerine ulaşamayan Arjantin, Lionel Scaloni yönetiminde Copa America’ya iyi başlayamadı. Tangocular, B Grubu’na 2-0’lık Kolombiya yenilgisi ile giriş yaptı.

Takım haberleri: Sakat ya da cezalı oyuncular

Brezilya'da Neymar, Katar'a karşı oynanan hazırlık maçında ayak bileği kırıldığı için turnuvadaki yerini alamayacak.

Peru'da ise sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor.

PERU BREZİLYA Muhtemel 11'ler

Peru: Gallese, Advincula, Santamaria, Araujo, Trauco, Tapia, Pretell, Flores, Cueva, Carrillo, Guerrero

Brezilya: Alisson, Alves, Marquinhos, Silva, Luis, Casemiro, Fernandinho, Richarlison, Coutinho, Neres, Firmino

PERU BREZİLYA İDDAA ORANLARI

Peru Brezilya | 22 Haziran Cumartesi 02:00 | Tahmin: MS 2

2019 Copa America liginde bu gece Peru Brezilya maçı oynanacak. Peki Copa America hangi kanalda? 2019 Copa America canlı izle ve Trt Spor canlı izle link nedir? Peru Brezilya canlı izle ve Peru Brezilya iddaa oranları hepsi haberimizin içinde... Copa Amerika C Grubu'nda Peru Brezilya karşılaşacak. COPA America 2019 A Grubu 3. Maçında Brezilya ile Peru kozlarını paylaşacak. Grupta ilk 2 sırayı paylaşan takımın maçında kazanan liderliği garantileyecek.Peru – Brezilya arasında oynanacak olan karşılaşmanın iddaa oranları şu şekilde. Peru kazanır 6.25, beraberlik 5.00, Brezilya kazanır ise 1.20 olarak açıklanmış.

Peru Avantaj Yakaladı

Peru ise ilk 2 maçta 4 puan toplayarak gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde etti. Eğer 3. Sıradaki Venezuela grubun son sırasında yer alan Bolivya’yı mağlup edemez ise Peru grubun ilk 2 içinde tamamlayacak. Tabi Brezilya karşısında kazandıkları takdirde gruptan lider olarak çıkacaklarını belirtelim. İlk maçta olmasa da ikinci maçta Bolivya karşısında Paolo Guerrero hünerlerini gösterdi ve Peru kazanmasını bildi.

Brezilya Lider Konumda

Brezilya, geçtiğimiz maçta Venezuela karşısında yine bekleneni veremedi. Maç boyunca topa sahip olsalar da son vuruşlardaki yetersizlik Brezilya’nın galibiyet almasını engelledi. Tabi buldukları 2 gol de VAR sebebiyle iptal olunca Venezuela karşısında galibiyet alınamadı. 2 maçta da oyuna girdikten sonra etkili olan Ewerton’un bu sefer ilk 11’de başlayabileceğini düşünüyorum. Sambacılar bugün Peru karşısında kazandığı takdirde 7 puan ile grubu lider bitirecek.

İddaa Tahmini

Brezilya maçın favorisi ama ben Peru’nun bugün gol bulabileceğini düşünüyorum. Brezilya galibiyeti yerine karşılıklı gol var tercihine yönelmek daha mantıklı.

İddaa Oranı: KGVAR / 1.60

2019 Copa America liginde bu gece Peru Brezilya maçı oynanacak. Peki Copa America hangi kanalda? 2019 Copa America canlı izle ve Trt Spor canlı izle link nedir? Peru Brezilya canlı izle ve Peru Brezilya iddaa oranları hepsi haberimizin içinde... Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) C Grubu maçında Uruguay ile Japonya 2-2 berabere kaldı.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın C Grubu'nda Uruguay ile Japonya karşılaştı.

Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti. Uruguay'ın gollerini 32. dakikada penaltıdan Luis Suarez ve 66. dakikada Jose Gimenez, Japonya'nın gollerini ise 25 ile 59. dakikalarda Koji Miyoshi kaydetti.

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı kaleci Fernanso Muslera, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

C Grubu'nda ikinci maçlar, yarın TSİ 02.00'de Ekvador ile Şili arasındaki maçla tamamlanacak. Turnuvada yarın, TSİ 22.00'de A Grubu'nda Peru-Brezilya ve Bolivya-Venezuela maçları da oynanacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

Gruplarda puan durumları

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

2019 Copa America liginde bu gece Peru Brezilya maçı oynanacak. Peki Copa America hangi kanalda? 2019 Copa America canlı izle ve Trt Spor canlı izle link nedir? Peru Brezilya canlı izle ve Peru Brezilya iddaa oranları hepsi haberimizin içinde...

Trt Spor yayın akışı nedir? Trt Spor Frekans ve Trt Spor canlı izle linki sizin için haberimizin içinde.

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:30 Tenis Dünyası

08:55 Takvim Yaprakları

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Her Yerde

09:45 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Spor Manşet

12:25 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Futbol Karş. Özetler

12:40 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:25 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

13:40 2018-2019 Sezonu Derleme

14:00 Gündem Futbol

15:50 Spor Atlası

16:00 Transfer Günlüğü

17:45 Spor Akşamı

18:45 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

19:00 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Futbol Karş. Özetler

19:20 U 21 Şampiyonası İtalya 2019 (Futbol) Karşılaşması "İngiltere - Romanya"

20:15 2018-2019 Sezonu Derleme

20:30 U 21 Şampiyonası İtalya 2019 (Futbol) Karşılaşması "İngiltere - Romanya"

21:25 Spor Ana Haber

21:50 U 21 Şampiyonası İtalya 2019 (Futbol) Karşılaşması "Fransa - Hırvatistan"

22:45 2018-2019 Sezonu Derleme

23:00 U 21 Şampiyonası İtalya 2019 (Futbol) Karşılaşması "Fransa - Hırvatistan"

23:50 Spor Artı

00:30 Transfer Gündemi

01:50 Kupa Amerika Brezilya 2019 (Futbol) Karşılaşması "Ekvator - Şili"

02:45 2018-2019 Sezonu Derleme

03:00 Kupa Amerika Brezilya 2019 (Futbol) Karşılaşması "Ekvator - Şili"

04:00 Spor Artı

04:40 Transfer Gündemi

06:00 Bizim Hikayemiz

06:30 2018-2019 Sezonu Derleme

06:45 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Futbol Karş. Özetler

06:58 İstiklal Marşı

TRT SPOR YAYINLARI

2019 Copa America liginde bu gece Peru Brezilya maçı oynanacak. Peki Copa America hangi kanalda? 2019 Copa America canlı izle ve Trt Spor canlı izle link nedir? Peru Brezilya canlı izle ve Peru Brezilya iddaa oranları hepsi haberimizin içinde... 2 Ekim 1989'da kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na bağlı olarak yayın hayatına başlamıştır. TRT 3, Türkiye'nin gençlere ve genç yetişkinlere yönelik bir eğlence kanalıdır. Gençlik alanında televizyon programları, yabancı film ve dizileri Türkçe dil desteğiyle yayın yapmaktadır. Çeşitli zamanlarda TRT GAP ile ortak yayın yapmıştır. Günümüzde sadece ortak yayın yapmaktadır, kendine öz bir yayın akışı bulunmamaktadır. 10 Aralık 1994'ten beri TBMM TV ve 9 Ağustos 2010'dan beri TRT Spor ile ortak yayın yapmaktadır. Yakın zamanlarda yeniden gençlik kanalı olarak yayına döneceğini söylenmektedir.

TRT 3'ün Türkiye ile tanıştırdığı diziler şunlardır: Matlock, M*A*S*H, Perry Mason, Agatha Cristie'den Poriot, Cinayet Dosyası, Dedektiflik Bürosu, Automan, Bu Dünyanın Dışından, Sevgi Bağları, Houston Şovalyeleri, Manimal, Altın Kızlar, Manuela ve 30'lu Yaşlar. Siyah-Beyaz TV dönemindeki diziler, TRT 3'le yeniden hayat bulmuştur: Walton Ailesi, Küçük Ev, Tatlı Cadı, Bonanza ve Columbo

TRT SPOR FREKANS

2019 Copa America liginde bu gece Peru Brezilya maçı oynanacak. Peki Copa America hangi kanalda? 2019 Copa America canlı izle ve Trt Spor canlı izle link nedir? Peru Brezilya canlı izle ve Peru Brezilya iddaa oranları hepsi haberimizin içinde...

Türksat uydusundan yayın yapan TRT SPOR kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.

TRT SPOR Kanalı Türksat Frekans Bilgisi

TRT SPOR Kanalı 11096 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise H - Yatay'dır. Kapsama değeri Doğu, SR değeri 30000 ve FEC değeri 5/6 olarak girilmesi gerekir. TRT SPOR kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı : TRT SPOR Paket İsmi : TRT PAKET DOĞU Frekansı : 11096 Polarisazyon Değeri : H - Yatay Kapsama : Doğu SR : 30000 FEC : 5/6 Tip :

2019 Copa America liginde bu gece Peru Brezilya maçı oynanacak. Peki Copa America hangi kanalda? 2019 Copa America canlı izle ve Trt Spor canlı izle link nedir? Peru Brezilya canlı izle ve Peru Brezilya iddaa oranları hepsi haberimizin içinde... Türksat uydusunda bulunan TRT SPOR kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.