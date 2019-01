2019 Diziler paralı mı olacak? Diziler ücretli mi izlenecek? Diziler ne zaman başlayacak?

2019 yılına girdiğimizden beri televizyon kanallarında diziler yayınlanmıyor. Medya patronlarının şu an içinde bulunduğu toplantı birçok dizi ve televizyon kanalını etkileyecek. Haliyle televizyon izleyicilerini de... Durmadan büyüyen dizi sektörü ve her geçen gün çıkan dizilerle birlikte dizi sürelerinin uzunluğundan rahatsız olan medya patronları ve vatandaşlar için bir karar alınacak. Bunlarla birlikte birçok dizi sever diziler neden yayınlanmıyor? Diziler ne zaman yayınlanmaya başlayacak? Yoksa diziler ücretli mi olacak? Diziler paralı mı izlenecek? gibi araştırmalar yapıyor. Peki diziler gerçekten ücretli olacak mı? İşte yanıtı...

DİZİLER PARALI MI OLACAK? ÜCRETLİ Mİ İZLENECEK?

2019 yılından itibaren birçok dizinin ücretli izleneceği, onlarca dizinin ise ekrandan kalkacağı iddia edildi. Dizi sürelerinin giderek artması ve her gün her kanalda birden fazla dizinin yayınlanması üzerine medya patronları düğmeye bastı ve ortak karar almak için bir araya geldi. Yine 2019 yılının başında uygulamaya geçeceği iddia edilen haberlere göre her kanalda sadece bir dizi yayınlanacak. Yani her kanal kendi belirlediği dizi dışında başka hiçbir diziyi aynı gece art arda yayınlanmayacak. Her kanalın günlük sadece bir dizi yayınlama hakkı olacak.

İddiaya göre dizilerin bir çoğu 2019 yılının ocak ayından itibaren bir bir ekrandan kaldırılacak.

KANALLARDA EN FAZLA BİR ÜCRETSİZ DİZİ OLACAK

2019 yılından itibaren her kanalın ücretli platformu olacak ve sevdiği diziyi takip etmek isteyen izleyici kanala üye olup belirli bir ücret karşılığında diziyi izleyebilecek.

Eğer bu anlaşma onaylanırsa izleyici ücretsiz kanallarda en fazla günde bir dizi izleyebilecek. Diğer diziler ücret karşılığında izlenebilecek.

FOX TV HAREKETE GEÇTİ BİLE

Foxonline platform için Düğmeye bastı ve Fox Prime tanıtım videosu yayınlandı. Dizi severler bu haberlerin doğru olup olmadığı yönünde merakını gidermek için Fox’un bu hamlesi ile iyice ümitsizliğe düştüler. Artık diziler ücretli mi olacak soruları devam ederken,Fox’un bu hamlesi ateşe benzin dökmek gibi oldu.

FOX PLAY NEDİR?

Şimdiden büyük bir merak uyandıran Fox Play uygulaması ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı! Sevilen televizyon kanalı Fox Tv'nin içeriklerini dijital ortamda izlememize yardımcı olacak Fox Play uygulamasına sahip olanlar istedikleri içeriği diledikleri yerde izleyebilecekler!

FOX PLAY'DE HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK?

Merakla beklenen Fox Play uygulamasında en sevilen diziler, yarışma programları, filmler ve daha pek çok içerik yer alacak... İzleyiciler bu içerikleri yolda, okulda ve de diledikleri her yerde reklamsız olarak seyretme imkanına sahip olacaklar. Fox Play için özel olarak üretilen içerikler ve sevilen dizilerin eski bölümleri de peş peşe izlenebilir olacak...

İzleyiciler, aynı zamanda uygulama üzerinden izleme yaparken karşılarına çıkan beğendikleri ürünleri de kolaylıkla satın alma fırsatı yakalayacaklar!

FOX PLAY HANGİ CİHAZLARDA ÇALIŞIR?

Fox Play uygulamasını tablet, Smart TV ve telefon gibi akıllı pek çok cihazda kullanma şansımız olacak...

FOX PLAY NE ZAMAN KULLANIMA AÇILACAK?

Büyük bir merak uyandıran Fox Play uygulaması Şubat ayından itibaren izleyicinin kullanımına sunulacak...

FOX PLAY ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Fox Tv tarafından paylaşılan bilgiye göre; izleyicilere büyük bir kolaylık sağlayacak olan FOXplay, uygulama ve web sitesi üzerinden ücretsiz olarak kullanıma sunulacak...