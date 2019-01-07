2019 Golden Globe ödülleri sahiplerini buldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Beverley Hills şehrinde gerçekleştirilen törenle 76. Altın Küre (Golden Globe) ödüllerini kazananlar açıklandı.

Hollywood Yabancı Basın Derneği tarafından ilki 1944 yılında düzenlenen ve televizyon ile sinema dünyasında başarı gösterenlere ve yapımlara verilen Golden Globes ödüllerinin Kaliforniya eyaletine bağlı Beverly Hills şehrinde gerçekleştirilen 76'ıncısında ödüller sahiplerini buldu. 2018 yılı içerisinde ABD'de vizyona giren ve televizyona giren yapımların değerlendirildiği ödüllerde ünlü komedi sanatçısı Caroll Burnett hayat boyu başarı ödülünü kazanırken, Bohemian Rhapsody ile en iyi film seçildi.

Törene damgasını vuran anlardan biri en iyi yardımcı aktris ödülünü alan Regina King'in cinsel taciz skandallarıyla geçtiğimiz dönemde sarsılan Hollywood'da yapımcıları en az yüzde 50 kadın ile film yapma fikrini sunmasıydı.

Genelde yeni televizyon yapımlarına ödül vermesi ile bilinen Golden Globes'un son sezonunda olan The Americans dizisine ödül vermesi ile sürpriz oldu.

Kazananların listesi ise şöyle:

"Drama alanında en iyi film - Bohemian Rhapsody

Müzikal veya Komedi alanında en iyi film - Green Book

En iyi sinema yönetmeni - Roma filmi ile Alfonso Cuaron

Drama film alanında en iyi aktris - The Wife filmindeki rolü ile Glenn Close

Drama film alanında en iyi aktör - Bohemian Rhapsody filmindeki rolü ile Rami Malek

Müzikal veya komedi film alanında en iyi aktris - The Favourite filmindeki rolü ile Olivia Colman

Müzikal veya komedi film alanında en iyi aktör - Vice filmindeki rolü ile Christian Bale

Film alanında en iyi yardımcı aktris - If Beale Street Could Talk filmindeki rolü ile Regina King

Film alanında en iyi yardımcı aktör - Green Book filmindeki rolü ile Mahershala Ali

En iyi film senaryosu - Green Book Filminin yazarları Nick Vallelonga, Brian Currie ve Peter Farrelly

En iyi animayon film - Spider-Man: Into the Spider-Verse

Yabancı dilde en iyi film - Roma

En iyi film müziği - Fırst Man filmindeki müziği ile Justin Hurwitz

En iyi orijinal film şarkısı - Shallow filmine ait A Star is Born

Drama alanında en iyi televizyon dizisi - The Americans

Drama alanında en iyi televizyon dizisi aktrisi - Killing Eve dizisindeki rolü ile Sandra Oh

Drama alanında en iyi televizyon dizisi aktör - Bodyguard dizisindeki rolü ile Richard Madden

Müzikal veya komedi alanında en iyi televizyon dizisi - The Kominsky Method

Müzikal veya komedi alanında en iyi televizyon dizisi aktrisi - The Marvelous Mrs.Maisel dizisindeki rolü ile Rachel Brosnahan

Müzikal veya komedi alanında en iyi televizyon dizisi aktör - The Komisnky Method dizisindeki rolü ile Michael Douglas

En iyi kısa televizyon dizisi veya televizyon filmi - The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

En iyi kısa televizyon dizisi veya televizyon filmi aktrisi - Escape at Dannemora'da ki rolü ile Patricia Arquette

En iyi kısa televizyon dizisi veya televizyon filmi aktörü - The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story'de ki rolü ile Darren Criss

En iyi televizyon dizisi, kısa televizyon dizisi veya televizyon filmi yardımcı aktrisi - Sharp Objects dizisindeki rolüile Patricia Clarkson

En iyi televizyon dizisi, kısa televizyon dizisi veya televizyon filmi yardımcı aktör - A Very English Scandal dizisindeki rolü ile Ben Whishaw."

Kaynak: İHA