2019 İzmir Belediye başkan adayları belli oldu – 2019 İzmir yerel seçim adayları

2019 Belediye başkan adayları yerel seçimleri için merak ediliyor. Peki AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP İzmir Belediye başkan adayları kim oldu?

2019 yerel seçimleri için belediye başkan adayları açıklandı.Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran'da sandık başına giden Türk seçmeni, bu kez 31 Mart'ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanacak.

2019 İzmir yerel seçim adayları

Tüm siyasi partiler, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. Bu bağlamda her parti kendi adayını belirledi.

AK Parti İzmir Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Nihat Zeybekçi

BALÇOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: EVRİM ÖZEN

BAYINDIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: UĞUR DEMİREZEN

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI : ALİ ASLAN

BERGAMA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: HAKAN KOŞTU

BEYDAĞI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: OGÜN ASİL AYDOĞDU

BORNOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: REŞAT GENÇTÜRK

BUCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MUSTAFA ARSLAN

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: OKAN KORKMAZ

GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: NAZMİ YILMAZ

GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: BURCU DEVECİ

KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: BİLAL DOĞAN

KARABURUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: FERHAN EROĞLU

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: AYDA MAÇ

KONAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MELEK EROĞLU

KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ARİF UĞURLU

KINIK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI : SADIK DOĞRUER

KİRAZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI : SALİHA ÖZÇINAR

MENDERES BELEDİYE BAŞKAN ADAYI : BÜLENT SOYLU

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MÜNİR BEZMEZ

MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: DURMAZ BAYRAKTAR

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: HAMİT NİŞANCI

SELÇUK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: OSMAN BAŞTERZİ

TİRE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: SELMAN İÇELLİ

TORBALI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ADNAN YAŞAR GÖRMEZ

URLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ADIGÜZEL

AK Parti Ali Ağa, Çeşme, Dikili, Foça, Narlıdere ilçelerinde aday çıkarmayarak MHP'nin adaylarını cumhur ittifakı kapsamında destekleyeceklerini açıkladı.

CHP İzmir Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

Adayları henüz belli olmadı. Adaylar belli olur olmaz bu sayfa güncellenecektir.

MHP İzmir Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: SERKAN ACAR (MHP)

ÇEŞME BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: SEMA AYDIN (MHP)

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: BUĞRA AKIN (MHP)

FOÇA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: SERDAR MERSİN (MHP)

NARLIDERE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: SÜLEYMAN KOCABIYIK (MHP)

MHP Ali Ağa, Çeşme, Dikili, Foça, Narlıdere ilçelerinden hariç İzmir'de cumhur ittifakından dolayı aday çıkartmayacak. Aday çıkartmadığı ilçelerde AK Parti'nin adaylarını destekleyecek.

İYİ Parti İzmir Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

Adayları henüz belli olmadı. Adaylar belli olur olmaz bu sayfa güncellenecektir.

HDP İzmir Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

Adayları henüz belli olmadı. Adaylar belli olur olmaz bu sayfa güncellenecektir.

2019 Yerel seçim takvimi

31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek olan yerel seçim öncesi, seçim takvimi açıklandı. Seçmen kaydı sorgulama Ocak ayının ikinci haftasına başlayacak. Bu seçimde de her seçimde olduğu gibi seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet üzerinden internet ortamında da yayınlanacak.

Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) seçimle ilgili çalışmalar sürüyor. YSK tarafından hazırlanacak seçim takvimi, 1 Ocak 2019 Salı günü işlemeye başlayacak.

SEÇMEN KAYITLARININ SORGULANMASI OCAĞIN İKİNCİ HAFTASI

Açıklanması beklenen seçim takvimine göre, seçim sürecinin başlamasıyla ilk olarak seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek.

Ardından siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya bildirmeleri istenecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması, www.ysk.gov.tr'de de seçmen kayıtlarının sorgulanmasına ocak ayının ikinci haftasında başlanacak.

Takvime göre, ocak ayının son günlerinde siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekilecek.

Aynı gün siyasi partilerin, ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler, ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevreleriyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler askıya çıkarılacak ve ön seçim - aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazlar başlayacak.

YEREL SEÇİMLER ŞUBAT AYI TAKVİMİ

Öngörülen takvime göre, hangi siyasi partinin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları şubat ayı başında ilan edilecek.

Sandık bölgesi askı listelerindeki değişiklikler işlenerek seçmen kütükleri şubat ayının ilk haftasında kesinleştirilecek.

Siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek ilçe seçim kurullarına şubat ayının ikinci haftasında vermesi gerekecek.

Aday listelerindeki eksiklikleri siyasi partiler şubat ayının üçüncü haftasına kadar tamamlayacak. Ertesi gün geçici aday listeleri ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımı da bu süreçte yapılacak.

YEREL SEÇİMLER MART AYI SÜRECİ

Planlanan seçim takvimine göre mart ayının ilk günü, aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü olacak. Bu ayın başında, kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine de aynı gün başlanacak.

Seçim propaganda ve yasaklarının, seçime 10 gün kala yani 21 Mart'ta başlaması öngörülüyor.

Seçime bir hafta kala seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.

Seçim propagandası seçimden bir gün önce, 30 Mart'ta saat 18.00'de sona erecek. Türkiye 31 Mart'ta oy vermek için sandık başına gidecek.

2019 yerel seçimlerde kaç doğumlular oy kullanacak?

Kasım 2019'da yapılması beklenen seçimlerin 5 ay geriye çekilerek, 24 Haziran 2018'de yapılacak olması oy kullanmayı bekleyen gençlerin de takvimini değiştirdi. İlk planlara göre örneğin 3 Kasım 2019 Pazar günü yapılacak seçimlerde 3 Kasım 2001'de doğan biri, 18 yaşını tam doldurduğu için sandığa gidebilecekti. Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahip. Buna göre 2019 yerel seçimlerinde 2001 doğumlular oy kullanmak için sandığa gidebilecek. Buna göre 2019'da seçilebilecek biri, 18 yaş bandında olması durumunda yaş şartını karşılayamazsa aday olamayacak.