2019 Kastamonu Belediye başkan adayları belli oldu – 2019 Kastamonu yerel seçim adayları

2019 Belediye başkan adayları yerel seçimleri için merak ediliyor. Peki AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP Kastamonu Belediye başkan adayları kim oldu?

2019 yerel seçimleri için belediye başkan adayları açıklandı.Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran'da sandık başına giden Türk seçmeni, bu kez 31 Mart'ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanacak.

2019 Kastamonu yerel seçim adayları

Tüm siyasi partiler, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. Bu bağlamda her parti kendi adayını belirledi.

AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

KASTAMONU: TAHSİN BABAŞ ( MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI)

CHP Kastamonu Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

Kastamonu Araç-Satılmış Sarıkaya

Kastamonu Hanönü-Yılmaz Karakoç

Kastamonu Küre-Emrullah Sezer

Kastamonu Daday-Hasan Fehmi Taş(Mevcut Başkan)

Kastamonu Abana-Erfain Tekin

Kastamonu Azdavay Belediye Başkan adayı: Mehmet Emin Tuncay

Kastamonu Cide Belediye Başkan adayı: Mehmet Eşref Mutlu

Kastamonu Taşköprü Belediye Başkan adayı: Ahmet Kesim

Kastamonu İhsangazi İhsangazi İLÇE Hayati SAĞLIK

MHP Kastamonu Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

MHP Kastamonu İl Belediye Başkan Adayı Dr. Galip VİDİNLİ

MHP Ağlı Belediye Başkan Adayı: Şahin ÇOLAK

MHP Bozkurt Belediye Başkan Adayı: Bozkurt EKEŞ

MHP Devrekani Belediye Başkan Adayı: Mümtaz ALİUSTAOĞLU

MHP İnebolu Belediye Başkan Adayı: Engin UZUNER

KASTAMONU ABANA İLÇE ERHAN ÖZGÜR

KASTAMONU ARAÇ İLÇE FİKRİ YAZAN

KASTAMONU AZDAVAY İLÇE AKİF ÖZDEMİR

KASTAMONU CİDE İLÇE AHMET ÇAKMAK

KASTAMONU ÇATALZEYTİN İLÇE AHMET DEMİR

KASTAMONU DADAY İLÇE MEHMET KILIÇ

KASTAMONU DOĞANYURT İLÇE HAKKI ÇOLAK

KASTAMONU HANÖNÜ İLÇE HASAN BASRİ YÜCEL

KASTAMONU KÜRE İLÇE SERKAN SEVİNÇ

KASTAMONU PINARBAŞI İLÇE ASLAN ALTUNTAŞ

KASTAMONU SEYDİLER İLÇE MEHMET ERDOĞAN

KASTAMONU TAŞKÖPRÜ İLÇE ABDULLAH ÇATAL

KASTAMONU TOSYA İLÇE VOLKAN KAVAKLIGİL

İYİ Parti Kastamonu Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

Adayları henüz belli olmadı. Adaylar belli olur olmaz bu sayfa güncellencektir.

HDP Kastamonu Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

Adayları henüz belli olmadı. Adaylar belli olur olmaz bu sayfa güncellencektir.

2019 Yerel seçim takvimi

31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek olan yerel seçim öncesi, seçim takvimi açıklandı. Seçmen kaydı sorgulama Ocak ayının ikinci haftasına başlayacak. Bu seçimde de her seçimde olduğu gibi seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet üzerinden internet ortamında da yayınlanacak.

Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) seçimle ilgili çalışmalar sürüyor. YSK tarafından hazırlanacak seçim takvimi, 1 Ocak 2019 Salı günü işlemeye başlayacak.

SEÇMEN KAYITLARININ SORGULANMASI OCAĞIN İKİNCİ HAFTASI

Açıklanması beklenen seçim takvimine göre, seçim sürecinin başlamasıyla ilk olarak seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek.

Ardından siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya bildirmeleri istenecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması, www.ysk.gov.tr'de de seçmen kayıtlarının sorgulanmasına ocak ayının ikinci haftasında başlanacak.

Takvime göre, ocak ayının son günlerinde siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekilecek.

Aynı gün siyasi partilerin, ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler, ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevreleriyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler askıya çıkarılacak ve ön seçim - aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazlar başlayacak.

YEREL SEÇİMLER ŞUBAT AYI TAKVİMİ

Öngörülen takvime göre, hangi siyasi partinin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları şubat ayı başında ilan edilecek.

Sandık bölgesi askı listelerindeki değişiklikler işlenerek seçmen kütükleri şubat ayının ilk haftasında kesinleştirilecek.

Siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek ilçe seçim kurullarına şubat ayının ikinci haftasında vermesi gerekecek.

Aday listelerindeki eksiklikleri siyasi partiler şubat ayının üçüncü haftasına kadar tamamlayacak. Ertesi gün geçici aday listeleri ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımı da bu süreçte yapılacak.

YEREL SEÇİMLER MART AYI SÜRECİ

Planlanan seçim takvimine göre mart ayının ilk günü, aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü olacak. Bu ayın başında, kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine de aynı gün başlanacak.

Seçim propaganda ve yasaklarının, seçime 10 gün kala yani 21 Mart'ta başlaması öngörülüyor.

Seçime bir hafta kala seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.

Seçim propagandası seçimden bir gün önce, 30 Mart'ta saat 18.00'de sona erecek. Türkiye 31 Mart'ta oy vermek için sandık başına gidecek.

2019 yerel seçimlerde kaç doğumlular oy kullanacak?

Kasım 2019'da yapılması beklenen seçimlerin 5 ay geriye çekilerek, 24 Haziran 2018'de yapılacak olması oy kullanmayı bekleyen gençlerin de takvimini değiştirdi. İlk planlara göre örneğin 3 Kasım 2019 Pazar günü yapılacak seçimlerde 3 Kasım 2001'de doğan biri, 18 yaşını tam doldurduğu için sandığa gidebilecekti. Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahip. Buna göre 2019 yerel seçimlerinde 2001 doğumlular oy kullanmak için sandığa gidebilecek. Buna göre 2019'da seçilebilecek biri, 18 yaş bandında olması durumunda yaş şartını karşılayamazsa aday olamayacak.