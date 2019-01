2019 O Ses Türkiye birincisi kim oldu? O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Türkiye'nin severek izlediği O Ses Türkiye dün yaşanan final heyecanından sonra bu akşam final yapıyor! Dün akşam Tv8 ekranlarında halk oylamasıyla finalistler belirlendi. Peki 2018-2019 sezonu O Ses Türkiye birincisi kim oldu? 2019 O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye kazananı kim oldu? Gülce Kahtalı, Barış ve Baran Solar, Umut Kaç, Bartu Gürhan, Ferat Üngür, Anıl Şimşek mi kazandı? Bu kıran kırana mücadelede O Ses Türkiye büyük ödül ne kadar? O Ses Türkiye finalinden detaylar...

2019 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU? İŞTE O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Tv8 ekranlarında herkesin nefessiz izlediği yarışma programı O Ses Türkiye'de kıran kırana mücadele bu akşam da devam edecek. Hadise, Murat ve Bezay'ın takımlarından finale kalan yarışmacılar Türkiye'nin en iyi sesi olmak için kıyasıya yarışacak. Seda Sayan'ın takımından ise hiçbir yarışmacı finale çıkamadı... Peki O Ses Türkiye'nin birincisi kim oldu?

O Ses Türkiye'nin 2019 yılındaki kazananı, birincisi, şampiyonu bu akşamki programda belli olacak. Kaçıranlar için halk oylamasıyla belirlenecek olan O Ses Türkiye birincisi açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir. Takipte kalın!

O SES TÜRKİYE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? BİRİNCİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TV 8'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye yarışmasının finali için geri sayım başladı. Yarışmayı takip eden seyirciler ‘O Ses Türkiye final ne zaman, saat kaçta' sorusuna yanıt arıyor. Dün yayınlanan yarı final bölümünde finalistlerin belli olmasının ardından final heyecanı başladı. O Ses Türkiye final bölümü 27 Ocak Pazar saat 20:00’da başlayacak.

O Ses Türkiye birincisi ise gece saat 01.00 gibi belli olmuş olacak.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER?

BEYAZ'IN FİNALİSTLERİ; Gülce Kahtalı, Barış ve Baran Solar, Umut Kaç

MURAT BOZ'UN FİNALİSTLERİ; Bartu Gürhan, Ferat Üngür

HADİSE'NİN FİNALİSTLERİ; Anıl Şimşek

SEDA SAYAN'IN FİNALİSTLERİ; Hiçbir yarışmacısı finale katılamadı

O SES TÜRKİYE NEDİR? O SES TÜRKİYE FORMATI NEDİR?

O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayınlanan ve 10 Ekim 2011'de Türkiye'de Show TV'de yayınlanmaya başlanan, 2012–2013 sezonu için Star TV ile anlaşan ve 2013–2014 sezonunda Acun Ilıcalı'nın satın aldığı tv8 kanalında yayın hayatına devam eden yapımcılığını Acun Medya’nın, sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, ses yarışması programıdır.

O SES TÜRKİYE'NİN KURALLARI NELERDİR?

O Ses Türkiye programında dört jüri ve bir sunucu yer almaktadır. Yarışma toplamda beş turdan oluşmaktadır.Birinci turda jüri üyeleri adayları sahneye arkası dönük bir şekilde dinler. Eğer adayın sesini beğenirse butona basar ve bulunduğu koltuk sahneye doğru döner. Şarkı bitene kadar tüm jüriler butona basabilir. Eğer bir yarışmacıyı birden fazla jüri beğenip butona basarsa bu kez yarışmacı ekibine katılmak istediği jüri üyesini seçer ve seçtiği jürinin ekibine katılır.İkinci tur "Düello" adı verilen turdur.

Her bir jüri üyesi ekibinde yarışmacıları ikişerli veya üçerli eşleştirerek sahnede yarıştırır. Yarışmacılar birbirleriyle düet yaparlar. Sonucunda koç yarışmaya kiminle devam edeceğini seçer. Daha sonra kendi takımından elenen yarışmacıyı takımına almak isteyen jüri üyesi olup olmadığı sorulur. Eğer bir yarışmacıyı 1 jüriden fazla isterse seçim yarışmacıya bırakılır. Seçilen yarışmacılar ise yarışmanın 3. Turu olan "Birebir" bölümüne geçmeye hak kazanır.Üçüncü turdan itibaren yarışmacılar şarkıyı tek başına söyler. Yine ikişerli veya üçerli eşleşerek biri bir üst tura geçer.

Son Eleme turunda ise her ekipten iki ya da üç yarışmacı yine şarkılarını söyler. Bu kez tercihi stüdyodaki seyirciler elindeki butonlarla puan vererek belirler. En yüksek yüzdesi olan yarışmacı Canlı Yayında yarışmaya hak kazanır.

Çeyrek Final olarak adlandırılan bu turda kalan 16 yarışmacı 4'erli şekilde ayrılarak performanslarını sergiler. Her performanstan sonra 2 dakikalık Sms Oylaması sonucu her 4 gruptan sonuncu olan 1 kişi toplamda 4 kişi yarışmaya veda eder.Bir sonraki bölümde kalan 12 yarışmacı 3'erli şekilde ayrılır ve yine her gruptan 1 kişi elenerek Yarı Finalde yarışacak 8 kişi belirlenir.

Yarı Final turunda ise kalan 8 yarışmacı 2'şer tane şarkı söyler. Her jüri üyesi takımıyla kendi şarkılarından birini seslendirir. Sonrasında Aralarından sadece 4 tanesi finale yükselir.Final Turunda ise 4 yarışmacı 3'er tane şarkı söyler. Yapılan Sms Oylaması ile Önce 4. Sonra 3. Öğrenilir. Ve kalan 2 yarışmacı eski performanslarından birini seslendirir ve son sms oylamasında Türkiyenin O Sesi ortaya çıkar.

O SES TÜRKİYE JÜRİSİ BEYAZIT ÖZTÜRK KİMDİR?

12 Mart 1969 tarihinde Bolu'da doğdu.



Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu. Okurken radyo programları hazırladı.





"Beyaz" ismini ilk olarak arkadaşlarıyla birlikte "Gına" isimli siyasi içerikli bir mizah dergisi çıkarırlarken kullandı. Eskişehir'de geçirdiği 7-8 aylık dönem içinde iki heykel, iki seramik, bir karikatür sergisi açtı ve bir karma seramik sergisine katıldı. Radyoculuğa Eskişehir'de başladı.



İstanbul'da Klas Fm'den gelen teklif üzerine, radyoculuğa profesyonel olarak girdi. Number One TV'de ve Kanal 6'da çeşitli televizyon programları, Kanal D ve Star televizyonlarında Beyaz Show, TRT'de 5+1 Şans Topu sunuculuğu, Kanal D'de Aileler Yarışıyor yarışması sunuculuğu, Best FM ve Radyo D'de radyo programları yaptı.



Konuk oyuncu olarak yer aldığı "Dansöz" filmi dışında "Nihavent Mucize" adlı sinema filminde, "Biz Size Aşık Olduk" ve "Karım ve Annem" adlı televizyon dizilerinde rol aldı. Aktüel Dergisi'nde "Kardan Adam" başlığı altında köşe yazıları yazdı. Talk Show'u kendisine pek çok ödül kazandırdı. Standup'ı denedi.





Filmleri

Nihavend, Mucize, 1997

Dansöz, 2000

Sır Çocukları, 2002

Biz Size Aşık Olduk, 2002

Karım ve Annem, 2004

O Şimdi Mahkum, 2005

Karagöz ile Hacivat Neden Öldü?, 2005.

O SES TÜRKİYE JÜRİSİ SEDA SAYAN KİMDİR?

Seda Sayan, 30 Aralık 1961'de İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan sanatçı, müzik dünyasındaki çıkışını 1980li yıllarda yaptı. "Ah Geceler", "Bebeğim", "Ben Sana Demedim mi", "Sensizliğe Yanarım" ve "Var mısın" gibi parçalarla çıkış yaptı. Uzun bir süredir televizyonların sabah kuşağında kadın programı yapmakta olan sanatçı birçok dizide oyuncu olarak yer aldı. Tamer Karadağlı ile birlikte rol aldığı "Fedai" isimli dizinin başarısızlığının ardından müzik çalışmalarına devam etti. Bir dönem televizyonda yayınlanan bir yarışma programında İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abacı ile jüri üyeliği yapmıştır

1987 yılında Rıdvan Kılıç ile evlenen sanatçının bu evliliği 6 ay sürdü. 1990 yılında Sinan Engin ile olan evliliğinden tek oğlu Oğulcan Engin'e sahip olan Seda Sayan, 6 yıl süren bu evliliğin bitmesinden sonra 1998 yılında Soner Yapcacık ile evlendi. Bu evliliği de son bulduktan sonra içinde Mahsun Kırmızıgül'ün de bulunduğu birçok kişi ile ilişkisi olan sanatçının gündemde en uzun kalan ilişkisi Nihat Doğan ile oldu. Nihat Doğan ile nişanını bozduktan kısa bir süre sonra 1 Şubat 2008'de kendinden 23 yaş küçük olan şarkıcı Onur Şan ile evlendi. Sanatçının nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı.

Evlilikleri :

1. Evliliği :1987 mayıs ayında Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç ile evlendi. 6 ay sonra yine 1987 aralık ayında boşandı.

2. Evliliği :1990 yılında Beşiktaşlı Sinan Engin ile evlendi. 1995 yılında boşandı. Oğulcan Engin adında bir oğlu vardır.

3. Evliliği :25 Ağustos 1998 tarihinde Soner Yapcacık ile evlendi. 1999 Ocak ayında boşandı.

4. Evliliği : 2000 Nisan ayında Tuncay Kıratlı ile evlendi. 2001 Ocak ayında boşandı.

5. Evliliği :2004 yılında Gökhan Şükür ile evlendi. 2005 yılında boşandı.

6. Evliliği : 1 Şubat 2008 tarihinde Onur Şan ile evlendi. 2010 şubat ayında boşandı.

Albümleri :

1985 - Anılarım

1987 - Seda Sayan'la Başbaşa

1989 - Seviyor musun?

1990 - 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)

1990 - Ya Benim Olursun

1991 - Git Demesi Kolay

1992 - İşte ... Seda Sayan

1993 - Yeter ki İste

1994 - Vız Gelir Her Şey

1996 - Ah Geceler

1997 - Sensizliğe Yanarım

1999 - Ben Sana Demedim mi?

2001 - Var Mısın?

2004 - Sıkı Sıkı

2005 - Bebeğim

2007 - Gecelerce Ağlarsın Unutma

2009 - Aşkla

2012 - Seda Sayan 2012

2014 - Hatıran Yeter

Filmleri :

1983 - Yorgun

1986 - Saide

1986 - Kanlı Su

1993 - Üç İstanbul

1993 - Geceler

1997 - Sırtımdan Vuruldum

1999 - Evimiz Olacak mı?

2002 - Reyting Hamdi

2002 - Hastayım Doktor

2004 - Yabancı Damat

2005 - Hababam Sınıfı 3,5

2007 - Fedai

2008 - Akasya Durağı

2012 - İkizler Firarda

Televizyon Programları :

1992-1993 - Seda - Osman Show, Kanal 6

31 aralık 1994 - Yılbaşı Özel, ATV

1995 - Yetiş Bacım, TGRT

2000 - Mahalleler Yarışıyor, TGRT

2002-2006 - Sabah Sabah Seda Sayan, Kanal D

2004 - Seda Sayan ile Şans Kapısı, Kanal D

2006-2009 - Sabahların Sultanı Seda Sayan, Kanal D

7 eylül 2009 - Susma, Kanal D

5 ekim 2009 - Yalnız Değilsiniz, Kanal D

3 mayıs 2010 - 24 haziran 2011 - Sabahın Sedası, Show TV

15 ağustos 2011 - 28 ekim 2011 - Sultan-ı Beyaz, Beyaz TV

31 ekim 2011 - Beyazın Sultanı, Beyaz TV

1 ekim 2012 - 5 Temmuz 2013 Seda Sultan, Tv8

30 Aralık 201 - Kaynana Gelin Seda'ya Gelin, Kanal D

1 Eylül 2014 - Seda Sayan Show, Show TV

O SES TÜRKİYE JÜRİSİ HADİSE KİMDİR?

Hadise Açıkgöz (d. 22 Ekim 1985; Mol, Belçika), Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarı.

Mol, Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi almasının üzerine albüm hazırlıklarına başladı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı.

Türk basınının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de bir hit oldu. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü oldu.

Yarışma sayesinde popülerliğini artırdı. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı "Evlenmeliyiz" ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı. Albümdeki "Superman", "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" şarkılarına klip çekti. 2014'te Tavsiye albümünü satışa sundu.

Hadise, 2 Brains Records şirketi ile albüm anlaşması imzaladıktan sonra Yves Gaillard ile çalışarak ilk şarkısı "Sweat"'i hazırladı ve 1 Kasım 2004'te single olarak satışa sundu. Şarkı, Belçika'nın resmi listeleri Ultratop'ta 19 numaraya kadar yükseldi.

Mayıs 2005'te ikinci single'ı "Stir Me Up"'ı yayımladı ve ilk klibini de bu şarkıya çekti. Şarkı sayesinde adı Türk basınında yer aldı.Ekim 2005'te üçüncü single'ı Milk Chocolate Girl'ü satışa sundu. Şarkı, Ultratop listesinde 13 numaraya kadar yükseldi ve Hadise'nin listede en fazla kalan single'ı oldu.Şarkıcı, Eylül 2007'de ikinci stüdyo albümünün ilk single çalışması "A Good Kiss"'i yayımladı ve klibini İstanbul'da çekti.

Şubat 2008'de albümün ikinci single'ı "My Body" yayımlandı. Şarkının klibi Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekildi. Haziran 2008'de yayımlanan Serdar Ortaç albümü Nefes'te yer alan "Düşman" şarkısında düet şarkıcısı olarak görev aldı.

Hadise'nin Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye temsil edebileceğine dair ilk haberler 2007 yılının sonlarında çıktı. Ekim 2008'de şarkıcının 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği açıklandı.31 Aralık 2008'de, Sinan Akçıl ve Stefaan Fernande ile birlikte yarışma için oluşturduğu "Düm Tek Tek" şarkısını ilk kez TRT'de seslendirdi.

Şarkısını tanıtmak amacıyla Yunanistan, Malta, Romanya, Bosna-Hersek ve Bulgaristan gibi ülkeleri dolaştı. Bu sırada çeşitli sağlık sorunları geçirdi. 16 Mayıs 2009'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yarışmada Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre ve Makedonya'dan tam puan aldı; toplamda 177 puana ulaşarak, Norveç, İzlanda ve Azerbaycan'ın ardından dördüncü oldu.

Mayıs 2009'un ikinci haftasında, üçüncü stüdyo albümü Fast Life'ı Türkiye dışındaki ülkelerde satışa sundu. Albüm, Endonezya Müzik Listeleri'nde zirveye, Belçika Müzik Listeleri'nde 16 numara yükseldi. "Fast Life" şarkısı ise albümün ilk klibi olarak yayımlandı; Balkan Müzik Ödülleri'nden Balkanlar'da Türkiye'den En İyi Şarkı kategorisinde ödül aldı.

Özel Hayatı

Jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'de yarışmacısı şampiyon olan Hadise, sezonun yorgunluğunu atmak için Maldivler'i tercih etti.ABD'li skydive eğitmeni Brandon Johnson ile birliktedir.

Diskografi

Sweat (2005)

Hadise (2008)

Fast Life (2009)

Kahraman (2009)

Aşk Kaç Beden Giyer? (2011)

Tavsiye (2014)

Şampiyon (2017)

O SES TÜRKİYE JÜRİSİ MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz 7 Mart 1980'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde doğdu. Boz,Ayşe Nedret ve Cafer Boz çiftinin Ali adındaki ilk çocuğundan sonra ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Boz, 1995 yılında girdiği yetenek sınavlarını kazanarak İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne başladı ve burada 4 yıl yatılı okudu. 1999 senesinde Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü'nü burslu olarak kazandı ve 2003 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü'nde eğitimine devam etti.

Boz, 2000'li yılların başında vokalistlikten para kazanmaya başladı ve ilk olarak Emel Müftüoğlu'nun vokalisti olarak çalıştı. Daha sonra Burcu Güneş, Demet Sağıroğlu, Grup Hepsi, Hande Yener, Nazan Öncel, Nil Karaibrahimgil, Nilüfer ve Tarkan dahil olmak üzere birçok şarkıcıya konserleri ile stüdyo albümü kayıtlarında vokalist olarak eşlik etti. Bu şarkıcılardan en fazla Tarkan ile çalıştı; Tarkan'ın altı yıl vokalistliğini yaptı. 2004 yılında, Nil Karaibrahimgil'in Nil FM (2004) albümünde yer alan "Bronzlaşmak" şarkısının klibinde rol aldı. Bir sonraki yıl Grup Hepsi'nin Bir (2005) albümündeki "Yalan" şarkısında gruba eşlik etti.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve farklı müzik ödülleri kazandı. Ardından 2007 yılının başında ilk stüdyo albümü Maximum'u yayınladı. Aynı yıl Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden, Altın Kelebek Ödülleri'nden ve İstanbul FM Altın Ödülleri'nden "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" dalında ödüller aldı. 2008 yılında ilk EP çalışması olan "Uçurum"'u yayınladı.

Bir yıl sonra ikinci stüdyo albümü olan Şans'ı yayınladı. Albümdeki "Para Yok", "Özledim", "Her Şeyi Yak", "Sallana Sallana", "Gümbür Gümbür" ve "Buralardan Giderim" şarkılarını kliplendirdi, "İki Medeni İnsan" şarkısının klip versiyonunda Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı. Mart 2010'da ikinci single çalışması olan "Hayat Sana Güzel"'i yayınladı.

Mayıs 2011'de üçüncü stüdyo albümü Aşklarım Büyük Benden'i yayımladı. Albümdeki "Geri Dönüş Olsa" ve "Kalamam Arkadaş" şarkıları Türkiye'de bir numaraya yerleşti. Şarkıcı, 2013 yılında "Vazgeçmem" single'ını tanıttı. Kasım 2014'te, Büşra Pekin ile başrollerini paylaştığı Hadi İnşallah vizyona girdi.

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır. O Ses Türkiye programının 2011-14 yılları arasında yayınlanan ilk üç sezonunun dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında üç Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.

Albümleri

Maximum (2007)

Şans (2009)

Aşklarım Büyük Benden (2011)

Filmleri

Hadi İnşallah (2014)

Kardeşim Benim (2016)