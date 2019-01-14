2019 Oryantiring Türkiye Şampiyonası Şenakaya’da yapıldı

2019 Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzurum'un Şenkaya İlçesi'nde yapıldı.

Türkiye Oryantiring Fedarasyonu Başkanlığı Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesinin katkıları ile Şenkaya Şirenkes mevkisinde gerçekleştirilen kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu. İki günlük yarışmaların sonunda dereceye giren sporcular 4-12 Şubat tarihlerinde Sarıkamış'ta düzenlenecek olan Avrupa Oryantirik Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler. Türkiye genelinde 83 yarışmacı yerelde katılan 37 sporcu ile birlikte toplamda 120 sporcu yarıştı.

Görbil Özcan: "Sporda söz sahibi olmak istiyoruz"

Şampiyonada konuşan Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, "Doğuda çok güzel coğrafyalar var. Bunlardan bir tanesi de Şenkaya'nın coğrafyası. Bu coğrafya yıllarca atıl bir şekilde kaldı, biz istedik ki Türkiye'de ki tüm gençlik buradan faydalansınlar. Buradaki güzellikleri paylaşalım dedik. Bunu yaparken istedik ki ilçemizi tanıtalım bölgemizi tanıtalım. Emin olun ki bu coğrafya dünyanın hiçbir yerinde yok bizden daha kötü yerlerde olan ülkeler sporda dünyaya hükmediyorlar. Biz de artık sporda söz sahibi olmak istiyoruz. Şampiyonanın yapıldığı yerde kristal kar var. Dünyada kayak tesislerinin yapılabileceği en iyi bölge bunu bir aşama olarak düşünüyoruz. İnşallah yetkililerimiz buradaki yapmış olduğumuz projeleri değerlendirirler"dedi.

İki gün yapılan yarışların ardından dereceye giren sporcular şu şekilde;

1 Umut Gürcan (VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - 47:16)

2 Emirhan Kotan (DEMİRSPOR KULÜBÜ - 50:25)

3 Ahmet Üstüntaş (ÇBSK - 51:01)

4 Erkan Demir (EREN ÜNİVERSİTESİ SK - 51:29)

5 Uğur Ayçiçek (VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - 52:47)

6 Önder Aktimur (VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - 54:03)

7 Hamza Uçar (VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - 54:53)

8 Servet Özcan (VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - 56:10

9 Yasin Ayçiçek (VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - 57:12)

10 Ozan Ayçiek (ARTOS GENÇLİK VE SK - 58:19)

11 Bilge Kurt (TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ - 1:01:24)

12 Yavuz Aksu (TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ - 1:07:57)

13 Murat Tetik (ANKARA ORIENTEERING SK - 1:12:47)

14 Kadir Basar (PUSAT SK. - 1:13:51)

15 Murat Sağlam (TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK - 1:22:34)

Kaynak: İHA