91.Oscar ödülleri için adaylar belli oldu. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, sosyal medya üzerinden takipçileri için yaptığı bir paylaşımla adayları kimlerin açıklayacağını daha önce duyurmuştu.

Oscar Ödülü adaylarını, The Big Sick, Başımıza Gelenler, Silikon Vadisi gibi yapımların oyuncusu Kumail Nanjiani ile Girlfriends, Black-ish, Reed Between Lines gibi dizilerin yıldızı Trace Ellie Ross açıkladı. Akademi’nin sosyal medyadaki duyurusunun ardından Kumail Nanjiani ve Trace Ellis Ross da Akademi’nin bu kararından dolayı onore olduklarını ve çok heyecanlandıklarını ifade etmişlerdi.

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ 2019 NE ZAMAN?

Yılın en büyük sinema olayı Oscar ödülleri için heyecanlı bekleyiş bir süre daha devam edecek. Yılın en iyi filmlerinin belirleneceği tören 24 Şubat 2019’da düzenlenecek.

İşte 91. Oscar Ödülleri’nin adayları...

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI

Amy Adams - Vice

Marina de Tavira - Roma

Regina King - If Beale Street Could Talk

Emma Stone - The Favourite

Rachel Weisz - The Favourite

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI ADAYLARI

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen of Scots

EN İYİ SES MİKSAJI ADAYLARI

Black Panther

Bohemian Rhapsody

FirstMan

Roma

A star is Born

EN İYİ SES KURGUSU ADAYLARI

Black Panther

Bohemian Rhapsody

FirstMan

Roma

A quiet Place

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI

Mahershala Ali

Adam Driver

Sam Elliot

Richard E. Grant

Sam Rockwell

EN İYİ ANİMASYON KISA FİLM ADAYLARI

Animal Behavior Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

EN İYİ KISA FİLM (CANLI-AKSİYON) ADAYLARI

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

YABANCI DİLDEKİ EN İYİ FİLM ADAYLARI

Capernaum (Lebanon)

Cold War (Poland)

Never Look Away (Germany)

Roma (Mexico)

Shoplifiters (Japan)

EN İYİ BELGESEL ADAYLARI

Free Solo

Hale County, This morning, this evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

EN İYİ YAPIM TASARIMI ADAYLARI

Black Panther

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma