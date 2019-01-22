2019 Oscar ödülü adayları açıklandı
Oscar ödüllerinin bu yıl 91.si düzenliyor. Herkesin merakla beklediği Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Peki 91. Oscar Ödülleri'nin adayları kimler? Yılın filmi ödülü hangi yapıma verildi? İşte Oscar ödülleri hakkında tüm merak edilen soruların cevapları...
91.Oscar ödülleri için adaylar belli oldu. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, sosyal medya üzerinden takipçileri için yaptığı bir paylaşımla adayları kimlerin açıklayacağını daha önce duyurmuştu.
Oscar Ödülü adaylarını, The Big Sick, Başımıza Gelenler, Silikon Vadisi gibi yapımların oyuncusu Kumail Nanjiani ile Girlfriends, Black-ish, Reed Between Lines gibi dizilerin yıldızı Trace Ellie Ross açıkladı. Akademi’nin sosyal medyadaki duyurusunun ardından Kumail Nanjiani ve Trace Ellis Ross da Akademi’nin bu kararından dolayı onore olduklarını ve çok heyecanlandıklarını ifade etmişlerdi.
OSCAR ÖDÜL TÖRENİ 2019 NE ZAMAN?
Yılın en büyük sinema olayı Oscar ödülleri için heyecanlı bekleyiş bir süre daha devam edecek. Yılın en iyi filmlerinin belirleneceği tören 24 Şubat 2019’da düzenlenecek.
İşte 91. Oscar Ödülleri’nin adayları...
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI
Amy Adams - Vice
Marina de Tavira - Roma
Regina King - If Beale Street Could Talk
Emma Stone - The Favourite
Rachel Weisz - The Favourite
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI ADAYLARI
The Ballad of Buster Scruggs
Black Panther
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen of Scots
EN İYİ SES MİKSAJI ADAYLARI
Black Panther
Bohemian Rhapsody
FirstMan
Roma
A star is Born
EN İYİ SES KURGUSU ADAYLARI
Black Panther
Bohemian Rhapsody
FirstMan
Roma
A quiet Place
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI
Mahershala Ali
Adam Driver
Sam Elliot
Richard E. Grant
Sam Rockwell
EN İYİ ANİMASYON KISA FİLM ADAYLARI
Animal Behavior Bao
Late Afternoon
One Small Step
Weekends
EN İYİ KISA FİLM (CANLI-AKSİYON) ADAYLARI
Detainment
Fauve
Marguerite
Mother
Skin
YABANCI DİLDEKİ EN İYİ FİLM ADAYLARI
Capernaum (Lebanon)
Cold War (Poland)
Never Look Away (Germany)
Roma (Mexico)
Shoplifiters (Japan)
EN İYİ BELGESEL ADAYLARI
Free Solo
Hale County, This morning, this evening
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG
EN İYİ YAPIM TASARIMI ADAYLARI
Black Panther
The Favourite
First Man
Mary Poppins Returns
Roma
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