KOCAELİ (AA) - 2019 Robot-Kodlama Festivali ve Yarışmaları Ödül Töreni, Vali Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Aksoy, Kocaeli'de 395 bin 435 öğrencinin karnelerini aldığını belirterek, çocuklarımın eğitim öğretimleri devam ederken kendilerini sosyal ve kültürel noktada daha iyi gelişmelerine katkı sağlayacağını değerlendirdikleri alanlarda faaliyetlerde bulunmasını amaçladıklarını söyledi.

Her ilçede bir okulu pilot seçmek suretiyle çalışmalara başladıklarını ifade eden Vali Aksoy, Kocaeli'de 33 okulun pilot okul olarak seçildiğini kaydetti.

Aksoy, bu okullarda belirli öğrencilerin bir enstrüman çalmaya başladığını dile getirerek, "Bazıları spor alanında faaliyetler yapmaya başladı ya da sanatsal faaliyetlerle uğraşmaya başladılar. Bunlar çocuklarımızın gelişmesine, sosyal alanda daha iyi bir noktaya gelmelerine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmalarda yer alan herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz, önümüzdeki yıl bu çalışmaları gerçekleştiren okul sayımızı artırmaktır. Gelişen bilgi teknoloji çağında çocuklarımızın geri kalmaması ve kendilerini daha iyi yetiştirebilmesi açısından belirli eğitim noktalarında robotik kodlama atölyeleri açtık." diye konuştu.

Bu amaçla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışma çerçevesinde her eğitim bölgesinde bir anaokulu, ilkokulu, ortaokul ve liseye robotik sınıfı açılmasıyla ilgili çalışma başlattıklarını anlatan Aksoy, "Bu çalışmaları başlattıktan sonra hayırseverlerimiz, iş dünyamız ile görüşmelerimiz oldu. Şu ana kadar 53 tane robotik sınıfı faaliyete geçirdik. Hedefimiz ilk aşamada 116 dersliği faaliyete geçirmektir." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Aksoy, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Aksoy ve protokol üyeleri, 2019 Robot- Kodlama Festivali'nin açılış kurdelesini keserek, alanda kurulan okulların yaptıkları projelerin sergilendiği stantları gezdi.

Kaynak: AA