2019 Şişli kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesim ve satış yerleri araştırılıyor. Şişli kurban kesim ve satış yerlerini adresleriyle birlikte sizin için derledik. Peki, Şişli bölgesi kurban kesim ve satış yerleri nerelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…

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Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. İstanbul Şişli kurban kesim yerleri, Şişli kurban satış yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgileri sizlere sunuyoruz. Şişli kurban kesim ve satış yerleri adresi ve iletişim bilgilerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. 2019 Şişli kurban kesim yerleri nerelerdir? YER ADI ADRES İLETİŞİM DARÜLACEZE KOMPLEKSİ KURBAN KESİM NOKTASI HALİL RIFAT PAŞA MAH. DARÜLACEZE CAD. NO: 51 0212 2101895 RAMAZAN KARAKAYA MERKEZ MAH. HUZUR SOK. NO: 55 0532 3539711 MAHMUT SELÇUK KUŞTEPE MAH. YONCALI SOK. NO: 25 0535 3212636 NURİ VARIŞ KUŞTEPE MAH. YEŞİLCE CAD. NO: 23 0543 282 02 51 Kurban satış yerleri

YER ADI ADRES İLETİŞİM DARÜLACEZE KOMPLEKSİ KURBAN SATIŞ NOKTASI HALİL RIFAT PAŞA MAH. DARÜLACEZE CAD. NO51 0212 2101895



