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2019 Şişli kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesim ve satış yerleri araştırılıyor. Şişli kurban kesim ve satış yerlerini adresleriyle birlikte sizin için derledik. Peki, Şişli bölgesi kurban kesim ve satış yerleri nerelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…

2019 Şişli kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. İstanbul Şişli kurban kesim yerleri, Şişli kurban satış yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgileri sizlere sunuyoruz. Şişli kurban kesim ve satış yerleri adresi ve iletişim bilgilerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

2019 Şişli kurban kesim yerleri nerelerdir?

YER ADIADRESİLETİŞİM
DARÜLACEZE KOMPLEKSİ KURBAN KESİM NOKTASIHALİL RIFAT PAŞA MAH. DARÜLACEZE CAD. NO: 510212 2101895
RAMAZAN KARAKAYAMERKEZ MAH. HUZUR SOK. NO: 550532 3539711
MAHMUT SELÇUKKUŞTEPE MAH. YONCALI SOK. NO: 250535 3212636
NURİ VARIŞKUŞTEPE MAH. YEŞİLCE CAD. NO: 230543 282 02 51

 

Kurban satış yerleri
 

YER ADIADRESİLETİŞİM
DARÜLACEZE KOMPLEKSİ KURBAN SATIŞ NOKTASIHALİL RIFAT PAŞA MAH. DARÜLACEZE CAD. NO510212 2101895

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