2019 Sultanbeyli kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesim ve satış yerleri araştırılıyor. Sultanbeyli kurban kesim ve satış yerlerini adresleriyle birlikte sizin için derledik. Peki, Sultanbeyli bölgesi kurban kesim ve satış yerleri nerelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…

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Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. İstanbul Sultanbeyli kurban kesim yerleri, Sultanbeyli kurban satış yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgileri sizlere sunuyoruz. Sultanbeyli kurban kesim ve satış yerleri adresi ve iletişim bilgilerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. 2019 Sultanbeyli kurban kesim yerleri nerelerdir? YER ADI ADRES İLETİŞİM M.SİNAN MAH. ÖZGÜRLÜK CAD. 273 ADA 3 VE 4 PARSEL (BELEDİYEMİZE AİT KESİM YERİ) M.SİNAN MAH. ÖZGÜRLÜK CAD. NO:163 (0216) 564 13 00 KAPALI KESİM ALANI (NUMAN KAYA) ADİL MAH. DEMOKRASİ CAD. YENİŞEHİR SOK. NO: 1 05362361261 Kurban satış yerleri

YER ADI ADRES İLETİŞİM BATTAL GAZİ MAHALLESİ KARADENİZ CADDESİ 362 ADA, 2 VE 9 PARSEL (BELEDİYEMİZE AİT ALAN) BATTAL GAZİ MAH. KARADENİZ CAD. İLE ÖZGÜRLÜK CAD. KESİŞİMİ (0216) 564 13 00



