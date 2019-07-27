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2019 Sultangazi kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesim ve satış yerleri araştırılıyor. Sultangazi kurban kesim ve satış yerlerini adresleriyle birlikte sizin için derledik. Peki, Sultangazi bölgesi kurban kesim ve satış yerleri nerelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…

2019 Sultangazi kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. İstanbul Sultangazi kurban kesim yerleri, Sultangazi kurban satış yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgileri sizlere sunuyoruz. Sultangazi kurban kesim ve satış yerleri adresi ve iletişim bilgilerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

2019 Sultangazi kurban kesim yerleri nerelerdir?

YER ADIADRESİLETİŞİM
SULTANGAZİ BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERİCEBECİ MAHALLESİ, SELÇUKLU BULVARI, NO:53-55 SULTANGAZİ/İSTANBUL02124442332
ÖZCANLAR OTO YIKAMA (HASAN ÇİMEN)50. YIL MAHALLESİ, B CADDESİ, 2067 SOKAK, NO:1 SULTANGAZİ/İSTANBUL05051094372
VAHDET OTO YIKAMA (RIDVAN ÇİMEN)50. YIL MAHALLESİ, O CADDESİ, NO:86 SULTANGAZİ/İSTANBUL05343185151
EFE OTO YIKAMA (ALİ MERT)SULTANÇİFTLİĞİ MAHALLESİ, ORDU CADDESİ, NO:106 SULTANGAZİ/İSTANBUL05376864421
ÖZKARABAYIR OTO YIKAMA (SEYİT KARABAYIR)UĞUR MUMCU MAHALLESİ, MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ, NO: 92 SULTANGAZİ/İSTANBUL05326454825
YILDIZ OTO YIKAMA (İLHAMİ YILDIZ)UĞUR MUMCU MAHALLESİ, 2118 SOKAK, NO:6 SULTANGAZİ/İSTANBUL5324438825
AUTOWİX OTO YIKAMA (FAHRETTİN YÜREK)İSMETPAŞA MAHALLESİ, 63 SOKAK, NO:12 SULTANGAZİ/İSTANBUL05337338913
KARADENİZ OTO YIKAMA (LEVENT KARAOĞLU)CEBECİ MAHALLESİ, P CADDESİ, NO:1 SULTANGAZİ/İSTANBUL05319222141
GÜNDEM OTO YIKAMA (TEKİN ANT)YUNUS EMRE MAHALLESİ, ADEM YAVUZ CADDESİ, NO:82 SULTANGAZİ/İSTANBUL05462052156
YILDIRIMLAR OTO YIKAMA (HAKKI ÇELİK)YUNUS EMRE MAHALLESİ, CEBECİ CADDESİ, POLİS KARAKOLU KARŞISI SULTANGAZİ/İSTANBUL05314509449

 

YER ADIADRESİLETİŞİM
ÖZ ADAK OTO YIKAMA (ETHEM ADAK)YUNUS EMRE MAHALLESİ, CEBECİ CADDESİ, 2904 SOKAK, NO:1/A SULTANGAZİ/İSTANBUL05326652768
AMASYALILAR OTO YIKAMA (MEHMET KILIÇ)YUNUS EMRE MAHALLESİ, MİMAR SİNAN BULVARI, NO:162 SULTANGAZİ/İSTANBUL05352879940
YUNUS ADAK (HASAN ŞİMŞEK)YUNUS EMRE MAHALLESİ, CEBECİ CADDESİ, NO:29 SULTANGAZİ/İSTANBUL05453517408
ADAKÇI MUSTAFA (MUSTAFA KESKİN)YUNUS EMRE MAHALLESİ, CEBECİ CADDESİ, NO:15 SULTANGAZİ/İSTANBUL05373365773
DOSTLAR ET PAZARI (İBRAHİM PENLİK)HABİPLER MAHALLESİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, NO:1069/A SULTANGAZİ/İSTANBUL05372718963
EMİN ADAK (EMİN AYDIN)HABİPLER MAHALLESİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, NO:874 SULTANGAZİ/İSTANBUL05522066705
NASİP ADAK (TURAN ELİK)HABİPLER MAHALLESİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, NO:850 SULTANGAZİ/İSTANBUL05324069336
YAVUZ ADAK (HAYRETTİN KILIÇ)HABİPLER MAHALLESİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, NO:914/A SULTANGAZİ/İSTANBUL05373312733
SULTANGAZİ HALK PAZARI ADAK SATIŞ (AHMET DİNÇER)GAZİ MAHALLESİ, 1426 SOKAK, NO:1 SULTANGAZİ/İSTANBUL-
MUZAFFER ARSLANHABİPLER MAHALLESİ, ARABAKONAĞI CADDESİ, NO:20 SULTANGAZİ/İSTANBUL05356925599

 

YER ADIADRESİLETİŞİM
HAFIZ İLBEYİHABİPLER MAHALLESİ, 2723 SOKAK, NO:90 SULTANGAZİ/İSTANBUL05382077660
BİLAL KUŞARSLANHABİPLER MAHALLESİ, 2714 SOKAK, NO:10 SULTANGAZİ/İSTANBUL05377029325
HÜSEYİN AKDAĞCEBECİ MAHALLESİ, TAŞOCAĞI YOLU SOĞUKSU MEVKİİ SULTANGAZİ/İSTANBUL05327361407
BARIŞ YILMAZCEBECİ MAHALLESİ, 2802 SOKAK, NO:45 SULTANGAZİ/İSTANBUL05364758729
ERCAN KURBANCEBECİ MAHALLESİ, 2802 SOKAK, NO:6 SULTANGAZİ/İSTANBUL05332112695
HÜSEYİN SÖNMEZCEBECİ MAHALLESİ, 2800 SOKAK, NO:21 SULTANGAZİ/İSTANBUL05306357334
CİMŞİT KURUBAŞCEBECİ MAHALLESİ, 2800 SOKAK, NO:6 SULTANGAZİ/İSTANBUL05353621151
MEHMET TEKELİYAYLA MAHALLESİ, ŞAİR SOKAK, NO:4 SULTANGAZİ/İSTANBUL05352668253
HASAN KARAKAYAYAYLA MAHALLESİ, YENİ BAHAR SOKAK, NO:16 SULTANGAZİ/İSTANBUL05383916532
MÜFTÜ ALTINTAŞYAYLA MAHALLESİ, ÇAVDAR SOKAK, NO:42 SULTANGAZİ/İSTANBUL05324567581

 

YER ADIADRESİLETİŞİM
TACETTİN TOPCUYAYLA MAHALLESİ, YAYLA BULVARI, NO:139 SULTANGAZİ/İSTANBUL05353174970
SELAHATTİN POYRAZYAYLA MAHALLESİ, AKCİN SOKAK, NO:4 SULTANGAZİ/İSTANBUL05327489108
ZEKİ ATAÇERCEBECİ MAHALLESİ, 2802 SOKAK, ORMAN MEVKİİ SULTANGAZİ/İSTANBUL05374685656
YİĞİTOĞLU OTO YIKAMA (AHMET YİĞİTOĞLU)UĞUR MUMCU MAHALLESİ, MUHSİN YAZICIOĞLU SOKOK, NO:75 SULTANGAZİ/İSTANBUL05325434020
YUNUS EMRE OTOPART VE OTO YIKAMA (ÖZCAN CENGİZ)YUNUS EMRE MAHALLESİ, 563/4 SOKAK, NO:8 SULTANGAZİ/İSTANBUL05304670570

 

Kurban satış yerleri

 

YER ADIADRESİLETİŞİM
SULTANGAZİ BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİCEBECİ MAHALLESİ, SELÇUKLU BULVARI, NO: 53-55 SULTANGAZİ/İSTANBUL02124442332

 

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