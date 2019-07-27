2019 Sultangazi kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri
Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesim ve satış yerleri araştırılıyor. Sultangazi kurban kesim ve satış yerlerini adresleriyle birlikte sizin için derledik. Peki, Sultangazi bölgesi kurban kesim ve satış yerleri nerelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…
Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. İstanbul Sultangazi kurban kesim yerleri, Sultangazi kurban satış yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgileri sizlere sunuyoruz. Sultangazi kurban kesim ve satış yerleri adresi ve iletişim bilgilerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
2019 Sultangazi kurban kesim yerleri nerelerdir?
|YER ADI
|ADRES
|İLETİŞİM
|SULTANGAZİ BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERİ
|CEBECİ MAHALLESİ, SELÇUKLU BULVARI, NO:53-55 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|02124442332
|ÖZCANLAR OTO YIKAMA (HASAN ÇİMEN)
|50. YIL MAHALLESİ, B CADDESİ, 2067 SOKAK, NO:1 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05051094372
|VAHDET OTO YIKAMA (RIDVAN ÇİMEN)
|50. YIL MAHALLESİ, O CADDESİ, NO:86 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05343185151
|EFE OTO YIKAMA (ALİ MERT)
|SULTANÇİFTLİĞİ MAHALLESİ, ORDU CADDESİ, NO:106 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05376864421
|ÖZKARABAYIR OTO YIKAMA (SEYİT KARABAYIR)
|UĞUR MUMCU MAHALLESİ, MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ, NO: 92 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05326454825
|YILDIZ OTO YIKAMA (İLHAMİ YILDIZ)
|UĞUR MUMCU MAHALLESİ, 2118 SOKAK, NO:6 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|5324438825
|AUTOWİX OTO YIKAMA (FAHRETTİN YÜREK)
|İSMETPAŞA MAHALLESİ, 63 SOKAK, NO:12 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05337338913
|KARADENİZ OTO YIKAMA (LEVENT KARAOĞLU)
|CEBECİ MAHALLESİ, P CADDESİ, NO:1 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05319222141
|GÜNDEM OTO YIKAMA (TEKİN ANT)
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, ADEM YAVUZ CADDESİ, NO:82 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05462052156
|YILDIRIMLAR OTO YIKAMA (HAKKI ÇELİK)
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, CEBECİ CADDESİ, POLİS KARAKOLU KARŞISI SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05314509449
|YER ADI
|ADRES
|İLETİŞİM
|ÖZ ADAK OTO YIKAMA (ETHEM ADAK)
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, CEBECİ CADDESİ, 2904 SOKAK, NO:1/A SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05326652768
|AMASYALILAR OTO YIKAMA (MEHMET KILIÇ)
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MİMAR SİNAN BULVARI, NO:162 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05352879940
|YUNUS ADAK (HASAN ŞİMŞEK)
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, CEBECİ CADDESİ, NO:29 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05453517408
|ADAKÇI MUSTAFA (MUSTAFA KESKİN)
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, CEBECİ CADDESİ, NO:15 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05373365773
|DOSTLAR ET PAZARI (İBRAHİM PENLİK)
|HABİPLER MAHALLESİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, NO:1069/A SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05372718963
|EMİN ADAK (EMİN AYDIN)
|HABİPLER MAHALLESİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, NO:874 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05522066705
|NASİP ADAK (TURAN ELİK)
|HABİPLER MAHALLESİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, NO:850 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05324069336
|YAVUZ ADAK (HAYRETTİN KILIÇ)
|HABİPLER MAHALLESİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, NO:914/A SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05373312733
|SULTANGAZİ HALK PAZARI ADAK SATIŞ (AHMET DİNÇER)
|GAZİ MAHALLESİ, 1426 SOKAK, NO:1 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|-
|MUZAFFER ARSLAN
|HABİPLER MAHALLESİ, ARABAKONAĞI CADDESİ, NO:20 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05356925599
|YER ADI
|ADRES
|İLETİŞİM
|HAFIZ İLBEYİ
|HABİPLER MAHALLESİ, 2723 SOKAK, NO:90 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05382077660
|BİLAL KUŞARSLAN
|HABİPLER MAHALLESİ, 2714 SOKAK, NO:10 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05377029325
|HÜSEYİN AKDAĞ
|CEBECİ MAHALLESİ, TAŞOCAĞI YOLU SOĞUKSU MEVKİİ SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05327361407
|BARIŞ YILMAZ
|CEBECİ MAHALLESİ, 2802 SOKAK, NO:45 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05364758729
|ERCAN KURBAN
|CEBECİ MAHALLESİ, 2802 SOKAK, NO:6 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05332112695
|HÜSEYİN SÖNMEZ
|CEBECİ MAHALLESİ, 2800 SOKAK, NO:21 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05306357334
|CİMŞİT KURUBAŞ
|CEBECİ MAHALLESİ, 2800 SOKAK, NO:6 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05353621151
|MEHMET TEKELİ
|YAYLA MAHALLESİ, ŞAİR SOKAK, NO:4 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05352668253
|HASAN KARAKAYA
|YAYLA MAHALLESİ, YENİ BAHAR SOKAK, NO:16 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05383916532
|MÜFTÜ ALTINTAŞ
|YAYLA MAHALLESİ, ÇAVDAR SOKAK, NO:42 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05324567581
|YER ADI
|ADRES
|İLETİŞİM
|TACETTİN TOPCU
|YAYLA MAHALLESİ, YAYLA BULVARI, NO:139 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05353174970
|SELAHATTİN POYRAZ
|YAYLA MAHALLESİ, AKCİN SOKAK, NO:4 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05327489108
|ZEKİ ATAÇER
|CEBECİ MAHALLESİ, 2802 SOKAK, ORMAN MEVKİİ SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05374685656
|YİĞİTOĞLU OTO YIKAMA (AHMET YİĞİTOĞLU)
|UĞUR MUMCU MAHALLESİ, MUHSİN YAZICIOĞLU SOKOK, NO:75 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05325434020
|YUNUS EMRE OTOPART VE OTO YIKAMA (ÖZCAN CENGİZ)
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, 563/4 SOKAK, NO:8 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|05304670570
Kurban satış yerleri
|YER ADI
|ADRES
|İLETİŞİM
|SULTANGAZİ BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ
|CEBECİ MAHALLESİ, SELÇUKLU BULVARI, NO: 53-55 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|02124442332
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