Antalya'nın Alanya ilçesi'nde hafta sonu yapılması planlanan 2019 Türkiye Dalga Sörfü yarışması için sahil temizliği yapıldı.

Şiddetli rüzgarın oluşturduğu dalgaların etkisiyle sahili kaplayan atıklar, belediye ekiplerince temizlendi. Kentte etkili olan yağış ve şiddetli rüzgarın ardından denizde biriken atıkların sahile vurduğu Alanya da Milli Egemenlik Plajı kepçe yardımıyla temizlendi. Sörf yarışması için Alanya Milli Egemenlik Plajı'nda antrenman yapan sörfçülerin daha rahat çalışmaları için alan temizliği yapıldı.

2019 Türkiye Dalga Sörfü Yarışı 22 Aralıkta dalganın organizasyon yapmaya elverişli olması durumunda Milli Egemenlik Plajı, Damlataş Plajı ya da Galip Dere Plajı'nda yapılacaktır. Yarışa 30 üzerinde sporcu katılımı bekleniyor.

Kaynak: İHA