2019 Üsküdar kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesim ve satış yerleri araştırılıyor. Üsküdar kurban kesim ve satış yerlerini adresleriyle birlikte sizin için derledik. Peki, Üsküdar bölgesi kurban kesim ve satış yerleri nerelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…

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Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. İstanbul Üsküdar kurban kesim yerleri, Üsküdar kurban satış yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgileri sizlere sunuyoruz. Üsküdar kurban kesim ve satış yerleri adresi ve iletişim bilgilerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. 2019 Üsküdar kurban kesim yerleri nerelerdir? YER ADI ADRES İLETİŞİM ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AŞEVİ YAVUZTÜRK MAH. BOSNA BULVARI NATOYOLU NO: 10/8 0532 632 2309 İBRAHİM ALTUNBAY BEYLERBEYİ MH. ABDULLAHAĞA CAD. BEYBOSTANI SK. NO:16 BEYLERBEYİ 0543 868 6969 TUNCAY AYAZ BAHÇELİEVLER MAH. YENİ BOSNA BULVARI 0533 416 0861 RECEP BOZKURT KÜÇÜKSU MAH. RASATHANE YALNIZ SELVİ CAD. (TENZİLE ERDOĞAN İ.H.L ÖNÜ) 0536 8534108 SİNAN KIRIKKAYA KÜPLÜCE MAH. GÜZELDERE ALT CD. KAYNAK SK. 0532 6928276 MUHANNMED KOÇAL GÜZELTEPE MAH. GÜZELTEPE CAD. NO:33 (HZ. HAMZA İLİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ) 0543 424 1065 ŞERAFETTİN ÖZYILMAZ ALTUNİZADE MAH. DR. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO:52/1 0537 785 0000 SERDAR ÖZGÜR BULGURLU MAH. İZZETTİN BEY SK. NO:1 0532 685 7190 SERDAR ÖZGÜR YAVUZTÜRK MAH. BOSNA BULVARI ARAS SK. NO:2 0532 685 7190 Kurban satış yerleri YER ADI ADRES İLETİŞİM ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AŞEVİ YAVUZTÜRK MAH. BOSNA BULVARI NATOYOLU NO: 10/8 05326322309-0216 53130 00 İBRAHİM ALTUNBAY BEYLERBEYİ MH. ABDULLAHAĞA CAD. BEYBOSTANI SK. NO:16 BEYLERBEYİ 0543 868 6969 TUNCAY AYAZ BAHÇELİEVLER MAH. YENİ BOSNA BULVARI 0533 416 0861 RECEP BOZKURT KÜÇÜKSU MAH. RASATHANE YALNIZ SELVİ CAD. (TENZİLE ERDOĞAN İ.H.L ÖNÜ) 0536 853 4108 SİNAN KIRIKKAYA KÜPLÜCE MAH. GÜZELDERE ALT CD. KAYNAK SK. 0532 692 8276 MUHANNMED KOÇAL GÜZELTEPE MAH. GÜZELTEPE CAD. NO:33 (HZ. HAMZA İLİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ) 0543 424 1065 ŞERAFETTİN ÖZYILMAZ ALTUNİZADE MAH. DR. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO:52/1 0535 785 00 00 SERDAR ÖZGÜR BULGURLU MAH. İZZETTİN BEY SK. NO:1 0532 685 7190 SERDAR ÖZGÜR YAVUZTÜRK MAH. BOSNA BULVARI ARAS SK. NO:2 0532 685 7190



