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2019 Üsküdar kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesim ve satış yerleri araştırılıyor. Üsküdar kurban kesim ve satış yerlerini adresleriyle birlikte sizin için derledik. Peki, Üsküdar bölgesi kurban kesim ve satış yerleri nerelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…

2019 Üsküdar kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. İstanbul Üsküdar kurban kesim yerleri, Üsküdar kurban satış yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgileri sizlere sunuyoruz. Üsküdar kurban kesim ve satış yerleri adresi ve iletişim bilgilerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

2019 Üsküdar kurban kesim yerleri nerelerdir?

YER ADIADRESİLETİŞİM
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AŞEVİYAVUZTÜRK MAH. BOSNA BULVARI NATOYOLU NO: 10/80532 632 2309
İBRAHİM ALTUNBAYBEYLERBEYİ MH. ABDULLAHAĞA CAD. BEYBOSTANI SK. NO:16 BEYLERBEYİ0543 868 6969
TUNCAY AYAZBAHÇELİEVLER MAH. YENİ BOSNA BULVARI0533 416 0861
RECEP BOZKURTKÜÇÜKSU MAH. RASATHANE YALNIZ SELVİ CAD. (TENZİLE ERDOĞAN İ.H.L ÖNÜ)0536 8534108
SİNAN KIRIKKAYAKÜPLÜCE MAH. GÜZELDERE ALT CD. KAYNAK SK.0532 6928276
MUHANNMED KOÇALGÜZELTEPE MAH. GÜZELTEPE CAD. NO:33 (HZ. HAMZA İLİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ)0543 424 1065
ŞERAFETTİN ÖZYILMAZALTUNİZADE MAH. DR. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO:52/10537 785 0000
SERDAR ÖZGÜRBULGURLU MAH. İZZETTİN BEY SK. NO:10532 685 7190
SERDAR ÖZGÜRYAVUZTÜRK MAH. BOSNA BULVARI ARAS SK. NO:20532 685 7190

 

Kurban satış yerleri

 

YER ADIADRESİLETİŞİM
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AŞEVİYAVUZTÜRK MAH. BOSNA BULVARI NATOYOLU NO: 10/805326322309-0216 53130 00
İBRAHİM ALTUNBAYBEYLERBEYİ MH. ABDULLAHAĞA CAD. BEYBOSTANI SK. NO:16 BEYLERBEYİ0543 868 6969
TUNCAY AYAZBAHÇELİEVLER MAH. YENİ BOSNA BULVARI0533 416 0861
RECEP BOZKURTKÜÇÜKSU MAH. RASATHANE YALNIZ SELVİ CAD. (TENZİLE ERDOĞAN İ.H.L ÖNÜ)0536 853 4108
SİNAN KIRIKKAYAKÜPLÜCE MAH. GÜZELDERE ALT CD. KAYNAK SK.0532 692 8276
MUHANNMED KOÇALGÜZELTEPE MAH. GÜZELTEPE CAD. NO:33 (HZ. HAMZA İLİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ)0543 424 1065
ŞERAFETTİN ÖZYILMAZALTUNİZADE MAH. DR. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO:52/10535 785 00 00
SERDAR ÖZGÜRBULGURLU MAH. İZZETTİN BEY SK. NO:10532 685 7190
SERDAR ÖZGÜRYAVUZTÜRK MAH. BOSNA BULVARI ARAS SK. NO:20532 685 7190

 

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