2019 yerel seçimlerinde kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven: "Bugün itibarıyla Türkiye'de mevcut seçmen sayısı 57 milyon 93 bin 985."

KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

YSK'nın açıklamasına göre oy kullanacak seçmen sayısı 57 milyon 93 bin 985

Güven: "24 Haziran seçimlerinde 736 iken bu seçim döneminde beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495"

2019 YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Milyonlarca vatandaş seçmen sorgulama nasıl yapılır? Şeklindeki sorularına cevap aramaya başladı. 31 Mart 2019'da nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar internette araştırmalarına başladı. İşte detaylar...

YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YSK Seçmen sorgulamak için e-devlet şifreniz üzerinden de kontrol edebilirsiniz ve ya, https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp adresi üzerinden Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, T.C. Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No, Resim Doğrulama kutucuklarına bilgileri girip Sorgula sekmesine tıklamanızın ardından nerede oy kullanacağınızı görebileceksiniz

Seçmen sorgulama sayfası için tıklayınız.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için geri sayım başladı ve binlerce kişi "nerede oy kullanacağım" sorusunun cevabını aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu (YSK)dan önemli bir son dakika açıklaması geldi. İşte ayrıntılar...

YSK E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA

1) e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Dogrulama Sistemi sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdıgından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif oldugundan emin olununuz.

3) Kimlik Dogrulama Yöntemi - kullanmak istediğiniz kimlik dogrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet ana sayfasında bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

e-Devlet giriş için tıklayınız

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek.

YSK Başkanlığının "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması" da hizmete girdi. Bu uygulamayla yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabilecek.

Seçim dönemleri dışında kişi, kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının seçmen kütüğünde kaydının bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.

Yurt dışında ikamet eden seçmenler, yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığını, kayıtlı ise hangi dış temsilcilikte kaydının bulunduğunu, açık adres bilgilerinin bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.