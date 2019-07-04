2019 yılı asfalt sezonu açıldı

Çanakkale İl Özel İdaresi "2019 Yılı Asfalt Sezonu" açılış töreni, Çan ilçesi Kumarlar köyünde gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Çanakkale İl Genel Meclisi Çan Üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları Celil Sezgin ve Muzaffer Dağlar, Yol ve Ulaşım Müdürü Erhan Türker ve Yol Ulaşım Müdürlüğü teknik ekipleri, Çan İlçesi Kumarlar köyünde "Çanakkale İl Özel İdaresi Asfalt Sezonu" açılışına katıldı.

Genel Sekreter Abdullah Köklü, "Asfalt sezonunu bugün itibariyle açmış bulunuyoruz. Çalışan herkese kuvvet diliyoruz ve sezonun verimli geçmesini umut ediyoruz. "2019 Yılı Asfalt Sezonu'nun kazasız belasız bir sezon olmasını temenni ediyor, yol çalışmalarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA