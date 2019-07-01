2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli | Kurban bayramı ne zaman

Bu seneki vekalet yoluyla kurban kesim bedeli beli oldu. Peki kimler kurban kesebilir? 2018 kurban fiyatları neydi? 2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte bilmeniz gereken her şey...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

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Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'nda tatil planları yapacaklar şimdiden bayram tatilinin kaç gün olacağını merak etmeye başladı. Diyanet İşleri 2019 yılı Kurban Bayramı tarihini resmi takviminde açıklamıştı. Peki Bayram tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil? İşte Diyanet 2019 dini günler takvimi...

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil? sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde yer alıyor. Geçen sene Kurban Bayramı'nın hem yaz ayına denk gelmesi hem de 9 günlük tatil süresi nedeniyle vatandaşlar uzun bir tatile çıkmıştı. Peki bu sene durum ne olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2019 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

10 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün

14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu seneki vekalet yoluyla kurban kesim bedeli beli oldu. Peki kimler kurban kesebilir? 2018 kurban fiyatları neydi? 2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte bilmeniz gereken her şey... Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Perşembe günü normal mesai yapılacak. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil süresinin içerisine katılmasıyla ilgili beklenti var. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Bu seneki vekalet yoluyla kurban kesim bedeli beli oldu. Peki kimler kurban kesebilir? 2018 kurban fiyatları neydi? 2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte bilmeniz gereken her şey... Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

DİYANET 2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman?

Tatil planlarını erkenden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın bu yıl hangi tarihlere denk geldiğini ve 2019 yılında kaç gün Kurban Bayramı tatili olacağını araştırmaya başladı. Peki 2019 yılında Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı 11 Ağustos 2019-14 Ağustos 2019 tarihleri arasında idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı Dini Günler Listesinde, 2019 Kurban Bayramının ne zaman olduğunu açıkladı. Tatil planlarını sadece yıllık izinlere göre şekillendirmek istemeyenler Kurban Bayramı tatilini bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı ne zaman? sorusuna açıklık getirildi. Kurban Bayramı Arefe günü 10 Ağustos 2019 gününe denk gelirken Kurban Bayramı’nın ilk günü ise 11 Ağustos 2019’da kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu seneki vekalet yoluyla kurban kesim bedeli beli oldu. Peki kimler kurban kesebilir? 2018 kurban fiyatları neydi? 2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte bilmeniz gereken her şey...

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2019 Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olması beklenmiyor. Tatil planını şimdiden yapacak vatandaşları ilgilendiren konuyla ilgili yeni gelişmeler önümüzdeki günlerde şekillenecek.

2018 KURBAN FİYATLARI NEYDİ?

Bu seneki vekalet yoluyla kurban kesim bedeli beli oldu. Peki kimler kurban kesebilir? 2018 kurban fiyatları neydi? 2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte bilmeniz gereken her şey... Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, TZOB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bu yılki kurbanlık fiyatlarına ve üreticilerin beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurbanlık fiyatlarının illere ve bölgelere göre farklılık gösterdiğine işaret eden Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 20 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin 500 lira, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 17 ile 25 lira, küçükbaş hayvanlarda 15 ile 28 lira arasında olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, İstanbul'un Avrupa yakasında 19-23 lira, Anadolu yakasında 23-25 lira, Ankara'da 18-22 lira, İzmir'de 17-22 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının ise canlı kilogram olarak, İstanbul'un Avrupa yakasında 24-26, Anadolu yakasında 25-28, Ankara'da 18-20, İzmir'de 22-26 lira düzeyinde seyrettiğini aktardı.

Ülke ortalamasında fiyatların geçen yıla göre büyükbaşta yüzde 8,6, küçükbaşta ise yüzde 11,2 oranında arttığını belirten Bayraktar, "Tarım ve Orman Bakanlığımızdan yapılan açıklamada, şu an itibarıyla kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 200 bini büyükbaş, 3 milyon 800 bini küçükbaş olmak üzere toplam 5 milyon baş hayvanımız olduğu ifade edilmektedir. Bu demektir ki Kurban Bayramı'nda geçen yıl kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını karşılayabilecek sayıda ve nitelikte kurbanlık hayvan mevcudumuz vardır. Bu durum vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan bulmada sıkıntı yaşamayacaklarını göstermektedir." diye konuştu.

Bayraktar, üreticinin elinde satılamayan hayvan kalırsa, Et ve Süt Kurumunun (ESK) bu hayvanları bayram sonrasında uygun bir fiyata almasının üreticinin sıkıntıya girmesini önleyeceğini belirterek, "Bunun için yetkililerden beklentimiz, elinde kurbanlık kalan üreticilerimize yönelik belirleyecekleri alım fiyatlarını, maliyetlerin yanı sıra yapılan ek masrafları da dikkate alarak kurbana özel belirlemeleridir." ifadesini kullandı.

KURBANLIKLARA 10,7 MİLYAR LİRA ÖDENECEK

Bu seneki vekalet yoluyla kurban kesim bedeli beli oldu. Peki kimler kurban kesebilir? 2018 kurban fiyatları neydi? 2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte bilmeniz gereken her şey... Yem fiyatlarının 2017-2018 Temmuz döneminde ciddi oranda arttığına dikkati çeken Bayraktar, buğday kepeğinin yüzde 32,8 artışla 870 liraya, ayçiçeği tohumu küspesinin yüzde 46,2 artışla 892 liraya, besi yeminin yüzde 20,5 artışla bin 215 liraya, samanın yüzde 36,8 artışla 528 liraya çıktığını söyledi.

Bayraktar, kesilecek yaklaşık 850 bin büyükbaş kurbanlık hayvan için toplam yem masrafının 1 milyar 785 milyon lirayı, 2,8 milyon küçükbaş hayvan için yapılan toplam yem masrafının ise 1 milyar 400 milyon lirayı bulduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Toplamda 3 milyon 650 bin baş kurbanlık canlı hayvan için üreticilerimizin 3 milyar 185 milyon lira civarında bir yem masrafı yaptıkları, dolayısıyla bu kadar bir paranın yem sektöründe kullanıldığı tahmin edilmektedir. Toplamda halkımızın tahmini olarak 3 milyon 650 bin kurbanlık hayvan için 10 milyar 67 milyon lira ödeyeceğini tahmin ediyoruz. Kesilecek küçükbaş hayvanların derilerinin ekonomik değerinin yaklaşık 28 milyon lirayı, büyükbaş hayvandan elde edilecek derinin değerinin de 102 milyon lirayı bulmasını bekliyoruz."

"13 BİN LİRA KİRA ÖDEMEK ZORUNDA KALAN ÜRETİCİLER VAR"

Kurbanlık satıcılarının yaklaşık 15 gün kaldıkları süre içinde belediyelere, Ankara'da 3 bin 500-5 bin 50 lira, İstanbul'da 7 bin 500-13 bin lira, İzmir'de 4 bin 500-6 bin 500 lira civarında çadır kirası ödediklerini belirten Bayraktar, "Satış yerleriyle ilgili buradan belediye başkanlarımıza seslenmek istiyorum, üreticilerimize 13 bin liraya kiralanan yerler var. Bu durum ciddi mağduriyetlere neden oluyor. Belediyelerden ricamız, lütfen buraları uygun fiyattan üreticilerimize kullandırın." dedi.

Bayraktar, Kurban Bayramı'nın kasaplar için de önemli bir gelir kapısı olduğuna dikkati çekerek, "Kasaplar, hayvanları kesme, yüzme, parçalama gibi işler için küçükbaşta 50 lira, büyükbaşta ise 250 lira civarında para almaktadır. Kesme işine parçalama da dahil edildiğinde özellikle büyükbaştaki fiyat 500-600 liraya kadar çıkabilmektedir. Hayvanların yarısının kasaplar tarafından kesileceği tahminiyle kasaplara ödenecek toplam bedel toplamda 176 milyon 250 bin lirayı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

ZİNCİR MARKETLER SATIŞA BAŞLADI

Bu seneki vekalet yoluyla kurban kesim bedeli beli oldu. Peki kimler kurban kesebilir? 2018 kurban fiyatları neydi? 2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte bilmeniz gereken her şey... Bu sene kurbanlık fiyatları hakkındaki öngörülerini ifade eden Tunç, büyükbaş kurbanlığın ortalama 7 bin lira, küçükbaş hayvanların ise bin lira civarında olmasını beklediklerini aktardı. Zincir marketlerin de gelecek talebi karşılamak için şimdiden kurban satışına başladığının altını çizen Tunç, özellikle İstanbul'da Kurban Bayramı'na 10 gün kala satışların hareketlendiğini ve rakamların semtlere göre bile değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Bu seneki vekalet yoluyla kurban kesim bedeli beli oldu. Peki kimler kurban kesebilir? 2018 kurban fiyatları neydi? 2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte bilmeniz gereken her şey... Kurban, davar, sığır veya deveyi, Kurban bayramının ilk üç gününde, kurban niyeti ile kesmek demektir. Kurban, vacib vazifesini yerine getirerek sevaba kavuşmak için kesilir. Peki kaç yaşından itibaren kurban kesilebilir? Maddi durumu iyi olmayanlar kurban kesmeli midir? Ayrıntılar sizlerle...

Kurban, davar [koyun, keçi], sığır [manda, inek, dana, öküz, boğa] veya deveyi, Kurban bayramının ilk üç gününde, kurban niyeti ile kesmek demektir. Kurban, vacib vazifesini yerine getirerek sevaba kavuşmak için kesilir. Mukim olan, akıllı, büluğa ermiş, hür ve Müslüman erkeğin ve kadının, ihtiyaç eşyasından fazla nisap miktarı malı veya parası varsa, Kurban bayramı için niyet ederek, belli günlerde, belli bir hayvanı kurban kesmeleri vacib olur.

Dinen karı kocadan hangisi zengin ise kurbanı o keser, ikisi zengin ise ikisi de keser, ikisi de fakir ise ikisi de kesmez. Fakir kurban kesmek zorunda değildir ama keserse çok sevap olur.

Kurban, dünyada vacib vazifesini yerine getirmiş olmak ve ahiretteki sevabına nail olmak için kesilir. Babanın, çocuğu için, çocuğun malından da kurban kesmesi gerekmez. Deli ile bunak, çocuk hükmündedir. Büyük çocuk ve hanımdan izinsiz, onlar adına kurban kesilmez.

KURBAN KESMEK KİMLERE VACİBDİR?

Mukim, akıl-baliğ müslümanın, ihtiyacından fazla nisap miktarı malı veya parası varsa, kurban kesmesi vacib olur. Kurban kesmenin vacib olmasında, bayramın üçüncü gününe itibar olunur. Bayramın birinci ve ikinci günü, zengin-fakir, mukim-misafir, akıllı-deli, baygın-ayık olmaya bakılmaz. Bayramın üçüncü günü nisaba malikse, diğer şartlar da varsa kurban kesmek vacib olur.

Demek ki, bayramın ikinci günü de baliğ olmayıp, üçüncü günü büluğa erene, bayramın ilk günü fakirken üçüncü günü zengin olana, bayramın ilk günü seferiyken, üçüncü günü mukim olana, diğer şartlar da varsa, kurban kesmek vacib olur.

Bayramın ilk günü komada iken, üçüncü günü ayılanın, diğer şartlar da varsa, kurban kesmesi vacib olur. Bayramın ikinci günü bayılıp, üçüncü günü güneş battıktan sonra ayılan zenginin kurban kesmesi vacib olmaz.

Fakir bir kimse, bayramın birinci veya ikinci günü, bir kurban kesse, bayramın üçüncü günü zengin olsa, bir kurban daha kesmesi lazımdır. Çünkü üstüne vacib olmadan kesmiştir. Ancak, Bezzaziyye gibi muteber eserlerde, sonradan gelen âlimler, “Fakir, bayramın birinci günü kurban kesse, üçüncü günü zengin olsa, tekrar kurban kesmesi gerekmez” demişlerdir.

HACCA GİDEN KİMSENİN, FAKİR DE OLSA, KURBAN KESMESİ GEREKİR Mİ?

Hayır, kurban nisabına malik olmayanın kurban kesmesi vacib olmaz. Hacda seferi olan da kurban kesmez.

AKIL BALİĞ OLMA YAŞI KAÇTIR? 13 YAŞINDAKİ ERKEK ÇOCUĞUNA KURBAN DÜŞER Mİ?

Kızlar 9 yaşında, erkekler 12 yaşında büluğa erebilirler. Bazıları gecikebilir. 15 yaşını geçtiği halde ergenliğe ermezse artık o ergen kabul edilir.

Büluğa ermişse ve 96 gram altın veya o kadar parası varsa kurban kesmesi gerekir. Büluğa ermemişse zengin de olsa kurban kesmez.

SADECE MAAŞI OLAN VE BUNUNLA ZOR GEÇİNEN FAKAT KURBAN NİSABINA MALİK OLAN BİR KİMSE, KURBAN KESECEK MİDİR?

Bu seneki vekalet yoluyla kurban kesim bedeli beli oldu. Peki kimler kurban kesebilir? 2018 kurban fiyatları neydi? 2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte bilmeniz gereken her şey...

Aldığı kira veya maaşla güç geçinen bir kimse, nisaba malik ise, para biriktirip, fıtra vermeli ve kurban kesmelidir. Etin hepsini kavurma yapıp, birkaç ay et parasından biriktirerek gelecek yılın fıtra ve kurban parası olarak saklamalıdır. Böylece, fıtra ve kurban sevabından mahrum kalmamalıdır. Kurban kesen, kendini Cehennemden azad etmiş olur. Bir hadîs-i şerifte;

(Hasislerin, cimrilerin en kötüsü, kesmesi vacib olduğu hâlde kurban kesmeyendir) buyuruldu.

Tarlasından aldığı mahsul veya tarlanın, evin, dükkanın [atölyenin, kamyonun] bir senelik kirası, ne kadar çok olursa olsun, bir yıllık ev ihtiyacını veya aylık geliri ve aldığı maaş ve ücret, aylık ihtiyacını ve kul borcunu karşılamayan kimse, imam-ı Muhammed’e göre fakirdir. Fetva da böyledir. Şeyhayn’a göre zengin sayılır. Mülkü olan tarlanın ve bu demirbaş malların değeri, ihtiyacını karşılar ve nisabı da bulursa, bunun kirayı her alışta, bir miktar ayırıp, biriktirerek fıtra vermesi ve kurban keserek büyük sevaba kavuşması gerekir. Böyle bir kimse, fıtra vermez ve kurban kesmezse, imam-ı Muhammed’e göre, günahtan kurtulur. Tarlasından hiç mahsul almayan, kiraya da veremeyen kimse ve ihtiyacından fazla malı olup da, parası bulunmayan kimse, imam-ı Muhammed’e uyarak, fıtra vermez ve kurban kesmez. Verir ve keserse, ikinci ictihada göre, fıtra ve kurban sevabına kavuşur.

Aldığı kira ile güç geçinen kişi, nisaba malik ise, para biriktirip, fıtra vermeli ve kurban kesmelidir. Etin hepsini kavurma yapıp, birkaç ay et parasından biriktirip gelecek yılın fıtra ve kurban parası olarak saklamalıdır. Böylece, fıtra ve kurban sevabından mahrum kalmamalıdır. Aile efradı çok olup güç geçinenin, kurbanın etini evinde bırakması müstehaptır. Birden çok evi olan erkeğin, nisaptan düşürecek kadar borcu yoksa, kurban kesmesi gerekir.