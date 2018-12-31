2019 yılında motorlu taşıtlar vergisinde uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu
IHAAW014131-GEN/31-12-2018 - 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisinde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15.9 olarak belirlendi 31.12.2018 01:41:31 TSINNNN
IHAAW014131-GEN/31-12-2018 - 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisinde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15.9 olarak belirlendi 31.12.2018 01:41:31 TSI NNNN
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