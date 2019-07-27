2019 Zeytinburnu kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesim ve satış yerleri araştırılıyor. Zeytinburnu kurban kesim ve satış yerlerini adresleriyle birlikte sizin için derledik. Peki, Zeytinburnu bölgesi kurban kesim ve satış yerleri nerelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…

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Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. İstanbul Zeytinburnu kurban kesim yerleri, Zeytinburnu kurban satış yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgileri sizlere sunuyoruz. Zeytinburnu kurban kesim ve satış yerleri adresi ve iletişim bilgilerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. 2019 Zeytinburnu kurban kesim yerleri nerelerdir? YER ADI ADRES İLETİŞİM MEHMET EKREM FARYAP OTTOMAN OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ KAZLIÇEŞME MAH. ABAY CAD. NO: 152 5537413027 RAİF SANCAR MİR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ MALTEPE MAH. GÜMÜŞSUYU CAD. ALOĞLU İŞ HANI NO:58/7 5336014040 DOĞAN BAYKASOĞLU PAPYON GARABE OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ SEYİTNİZAM MAH. DEMİRCİLER SİTESİ 7. YOL NO:24 5348358333 AYHAN TANAK DEMİRCİLER SİT. OTO YIKAMA SEYİTNİZAM MAH. 4. YOL NO:6 2124150073 MEHMET BEŞİKCİ DURU PAK HALI YIKAMA KURBAN KESİM YERİ KAZLIÇEŞME MAH. MEHMET AKİF ERSOY SK. NO:3 5308620582 BARIŞ CENGİZBAY 1- SUR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ KAZLIÇEŞME MAH. M. AKİF ERSOY CAD. NO:9 5393986192 ABİDİN EKİNCİ AKSİYON OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ YEŞİLTEPE MAH. 53. SK. NO:9 5330588034 TURAN PAŞAHAN OTOMAR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ NURİPAŞA MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:194 5357680869 BARIŞ CENGİZBAY 3- SUR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ YEŞİLTEPE MAH. 57/9 SK. NO:4/1 5393936192 BARIŞ CENGİZBAY 2- SUR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ KAZLIÇEŞME MAH. MEHMER AKİF ERSOY SK. NO:30/B 5393936192 YER ADI ADRES İLETİŞİM YUSUF ACAR ACAR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ KAZLIÇEŞME MAH. ASIM KAZANCIGİL CAD. NO:26/1 53669233549 REMZİ DURMUŞ GÖKSU OTOPARK OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ ÇIRPICI MAH. PROF. DR. AZİZ ERGİN CAD. NO: 23 5358576744 ERCAN ÖZKILIÇ KEREM PETROL (SHELL) OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ KAZLIÇEŞME MAH. 10. YIL CAD. NO:43 5330564319 HABİP TUNÇ YUNUS OTOPARK OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ TELSİZ MAH. 82/2 SK. NO:13/15 5323761144 AYHAN PAYLAN OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ SEYİTNİZAM MAH: DEMİRCİLER SİT. 6. YOL NO:68 5324372509 KEREM KATIRCI POYRAZ OTO PARK OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ BEŞTELSİZ MAH. 131 SK. NO: 8/A 5302201752 Kurban satış yerleri YER ADI ADRES İLETİŞİM İSA TUNCER KURBAN SATIŞVE KESİM YERİ MALTEPE MAH. GÜMÜŞSUYU CADDESİ NO:30 5335220276 KEMAL PEKİN KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ MERKEZEFENDİ MAH. FIRIN SK. NO:6 5324252548 RAMAZAN DEMİR KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ MALTEPE MAH. DAVUTPAŞA CAD. NO:55 5335210687 ŞADİ SÖNMEZ KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ KAZLIÇEŞME MAH. ZAKİRBAŞI SK. NO:1 5388214040



