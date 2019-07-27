2019 Zeytinburnu kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri
Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesim ve satış yerleri araştırılıyor. Zeytinburnu kurban kesim ve satış yerlerini adresleriyle birlikte sizin için derledik. Peki, Zeytinburnu bölgesi kurban kesim ve satış yerleri nerelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…
Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. İstanbul Zeytinburnu kurban kesim yerleri, Zeytinburnu kurban satış yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgileri sizlere sunuyoruz. Zeytinburnu kurban kesim ve satış yerleri adresi ve iletişim bilgilerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
2019 Zeytinburnu kurban kesim yerleri nerelerdir?
|YER ADI
|ADRES
|İLETİŞİM
|MEHMET EKREM FARYAP OTTOMAN OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ
|KAZLIÇEŞME MAH. ABAY CAD. NO: 152
|5537413027
|RAİF SANCAR MİR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ
|MALTEPE MAH. GÜMÜŞSUYU CAD. ALOĞLU İŞ HANI NO:58/7
|5336014040
|DOĞAN BAYKASOĞLU PAPYON GARABE OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ
|SEYİTNİZAM MAH. DEMİRCİLER SİTESİ 7. YOL NO:24
|5348358333
|AYHAN TANAK DEMİRCİLER SİT. OTO YIKAMA
|SEYİTNİZAM MAH. 4. YOL NO:6
|2124150073
|MEHMET BEŞİKCİ DURU PAK HALI YIKAMA KURBAN KESİM YERİ
|KAZLIÇEŞME MAH. MEHMET AKİF ERSOY SK. NO:3
|5308620582
|BARIŞ CENGİZBAY 1- SUR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ
|KAZLIÇEŞME MAH. M. AKİF ERSOY CAD. NO:9
|5393986192
|ABİDİN EKİNCİ AKSİYON OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ
|YEŞİLTEPE MAH. 53. SK. NO:9
|5330588034
|TURAN PAŞAHAN OTOMAR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ
|NURİPAŞA MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:194
|5357680869
|BARIŞ CENGİZBAY 3- SUR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ
|YEŞİLTEPE MAH. 57/9 SK. NO:4/1
|5393936192
|BARIŞ CENGİZBAY 2- SUR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ
|KAZLIÇEŞME MAH. MEHMER AKİF ERSOY SK. NO:30/B
|5393936192
|YER ADI
|ADRES
|İLETİŞİM
|YUSUF ACAR ACAR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ
|KAZLIÇEŞME MAH. ASIM KAZANCIGİL CAD. NO:26/1
|53669233549
|REMZİ DURMUŞ GÖKSU OTOPARK OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ
|ÇIRPICI MAH. PROF. DR. AZİZ ERGİN CAD. NO: 23
|5358576744
|ERCAN ÖZKILIÇ KEREM PETROL (SHELL) OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ
|KAZLIÇEŞME MAH. 10. YIL CAD. NO:43
|5330564319
|HABİP TUNÇ YUNUS OTOPARK OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ
|TELSİZ MAH. 82/2 SK. NO:13/15
|5323761144
|AYHAN PAYLAN OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ
|SEYİTNİZAM MAH: DEMİRCİLER SİT. 6. YOL NO:68
|5324372509
|KEREM KATIRCI POYRAZ OTO PARK OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİ
|BEŞTELSİZ MAH. 131 SK. NO: 8/A
|5302201752
Kurban satış yerleri
|YER ADI
|ADRES
|İLETİŞİM
|İSA TUNCER KURBAN SATIŞVE KESİM YERİ
|MALTEPE MAH. GÜMÜŞSUYU CADDESİ NO:30
|5335220276
|KEMAL PEKİN KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ
|MERKEZEFENDİ MAH. FIRIN SK. NO:6
|5324252548
|RAMAZAN DEMİR KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ
|MALTEPE MAH. DAVUTPAŞA CAD. NO:55
|5335210687
|ŞADİ SÖNMEZ KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ
|KAZLIÇEŞME MAH. ZAKİRBAŞI SK. NO:1
|5388214040
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