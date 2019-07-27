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2019 Zeytinburnu kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesim ve satış yerleri araştırılıyor. Zeytinburnu kurban kesim ve satış yerlerini adresleriyle birlikte sizin için derledik. Peki, Zeytinburnu bölgesi kurban kesim ve satış yerleri nerelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…

2019 Zeytinburnu kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. İstanbul Zeytinburnu kurban kesim yerleri, Zeytinburnu kurban satış yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgileri sizlere sunuyoruz. Zeytinburnu kurban kesim ve satış yerleri adresi ve iletişim bilgilerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

2019 Zeytinburnu kurban kesim yerleri nerelerdir?

YER ADIADRESİLETİŞİM
MEHMET EKREM FARYAP OTTOMAN OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİKAZLIÇEŞME MAH. ABAY CAD. NO: 1525537413027
RAİF SANCAR MİR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİMALTEPE MAH. GÜMÜŞSUYU CAD. ALOĞLU İŞ HANI NO:58/75336014040
DOĞAN BAYKASOĞLU PAPYON GARABE OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİSEYİTNİZAM MAH. DEMİRCİLER SİTESİ 7. YOL NO:245348358333
AYHAN TANAK DEMİRCİLER SİT. OTO YIKAMASEYİTNİZAM MAH. 4. YOL NO:62124150073
MEHMET BEŞİKCİ DURU PAK HALI YIKAMA KURBAN KESİM YERİKAZLIÇEŞME MAH. MEHMET AKİF ERSOY SK. NO:35308620582
BARIŞ CENGİZBAY 1- SUR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİKAZLIÇEŞME MAH. M. AKİF ERSOY CAD. NO:95393986192
ABİDİN EKİNCİ AKSİYON OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİYEŞİLTEPE MAH. 53. SK. NO:95330588034
TURAN PAŞAHAN OTOMAR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİNURİPAŞA MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:1945357680869
BARIŞ CENGİZBAY 3- SUR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİYEŞİLTEPE MAH. 57/9 SK. NO:4/15393936192
BARIŞ CENGİZBAY 2- SUR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİKAZLIÇEŞME MAH. MEHMER AKİF ERSOY SK. NO:30/B5393936192

 

YER ADIADRESİLETİŞİM
YUSUF ACAR ACAR OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİKAZLIÇEŞME MAH. ASIM KAZANCIGİL CAD. NO:26/153669233549
REMZİ DURMUŞ GÖKSU OTOPARK OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİÇIRPICI MAH. PROF. DR. AZİZ ERGİN CAD. NO: 235358576744
ERCAN ÖZKILIÇ KEREM PETROL (SHELL) OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİKAZLIÇEŞME MAH. 10. YIL CAD. NO:435330564319
HABİP TUNÇ YUNUS OTOPARK OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİTELSİZ MAH. 82/2 SK. NO:13/155323761144
AYHAN PAYLAN OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİSEYİTNİZAM MAH: DEMİRCİLER SİT. 6. YOL NO:685324372509
KEREM KATIRCI POYRAZ OTO PARK OTO YIKAMA KURBAN KESİM YERİBEŞTELSİZ MAH. 131 SK. NO: 8/A5302201752

 

Kurban satış yerleri

YER ADIADRESİLETİŞİM
İSA TUNCER KURBAN SATIŞVE KESİM YERİMALTEPE MAH. GÜMÜŞSUYU CADDESİ NO:305335220276
KEMAL PEKİN KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİMERKEZEFENDİ MAH. FIRIN SK. NO:65324252548
RAMAZAN DEMİR KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİMALTEPE MAH. DAVUTPAŞA CAD. NO:555335210687
ŞADİ SÖNMEZ KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİKAZLIÇEŞME MAH. ZAKİRBAŞI SK. NO:15388214040

 

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