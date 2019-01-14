2019’da verinin önemi daha da artacak

BU yıl dünyayı değiştirecek en önemli 5 teknolojiyi paylaşan Anker Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Cem Bodur, veri kullanımının öneminin çok daha artacağını belirterek "Müzik uygulamaları, verileri kullanıcılarına daha iyi bir müzik deneyimi yaşatabilmek için analiz ederken, teknoloji lideri firmalar ise veriyi sürücüsüz araçlar geliştirmek için kullanıyor" dedi.

Teknoloji sadece cihazları değil, içinde bulunduğumuz yapıları da akıllı hale getiriyor. 2019 yılında tüketici elektroniğine damgasını vuracak trendlerin belli olduğunu ifade eden ve araştırma şirketlerinin öngörülerinde akıllı cihaz ve araçların ön plana çıktığını vurgulayan Anker Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Cem Bodur, 2019'da tüketicilerin yaşamını etkileyecek en önemli 5 teknoloji hakkında bilgi verdi. Bodur, sipariş getiren sürücüsüz araçların veya cebe girebilecek boyutta projeksiyon cihazlarının hayatımıza girmeyi beklediğini ifade etti.

AKILLI SİSTEMLER KULLANICISINI DAHA İYİ TANIYACAK

Teknoloji firmalarının verinin gücünden farklı şekillerde faydalanmayı amaçladığını ifade eden Anker Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Bodur, "Müzik uygulamaları, verileri kullanıcılarına daha iyi bir müzik deneyimi yaşatabilmek için analiz ederken, teknoloji lideri firmalar ise veriyi sürücüsüz araçlar geliştirmek için kullanıyor. Kullanıcısını her geçen gün biraz daha iyi tanıyan ve kendini onun tercihlerine göre sürekli olarak güncelleyen yeni akıllı sistemler, gücünü veriden alan teknolojik cihazlar ile birlikte, tüketicilerin hayatını her geçen gün biraz daha kolaylaştırıyor. Bu trend, hızlı gelişimine 2019 yılında da devam edecek" diye konuştu.

SİPARİŞLERİ SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR GETİRECEK

Trafikte kendi kendine yol alan sürücüsüz araçlar için henüz erken olduğunu dile getiren Bodur, "Ancak konu kısa mesafe sipariş teslimatına geldiğinde sürücüsüz araçları yakında kullanmaya başlayabiliriz. Sürücüsüz araçlar, siparişini verdiğimiz pizzayı rahatlıkla evimize getirebilir. Gideceği mesafe belirli bir alan içinde olduğundan, kontrollü bir şekilde yol alarak görevini başarıyla tamamlayabilir. Sürecin tamamen otomatik hale gelmesi maliyetleri azaltacağından, firmalar müşterilerine çok daha uygun fiyatlarla hizmet verebilir. Teknolojiye öncülük eden şirketlerin yaptığı pilot çalışmalar, yeni yılla birlikte sürücüsüz sipariş teslimatı devrinin çok da uzak olmadığına dair önemli ipuçları barındırıyor" dedi.

PROJEKSİYON CİHAZLARI KÜÇÜLECEK

Sayısı hızla artan akıllı ofislerde, ısıtma ve aydınlatma gibi sistemler anlık olarak otomatik bir şekilde kontrol ediliyor. Yeni geliştirilen sensörler sayesinde, akıllı iş yerleri çalışanları tanıyor, ortamın ısı ve aydınlatma gibi değişkenlerini herkesi memnun edecek hale getiriyor. Ses ve hava kirliliğini ölçüyor, gerektiğinde yöneticileri uyarıyor. Akıllanan ofisler ile hantal projeksiyonların devrinin de sona erdiğini kaydeden Bodur, "Nebula'nın ürettiği yeni akıllı projeksiyon sistemi Capsule ile projeksiyon cihazları cebe giriyor. Kola kutusunu andıran tasarımıyla Capsule, küçük gövdesiyle tüm projeksiyon ihtiyaçlarına çözüm oluyor, ofiste sunum yapmak çok daha kolay hale geliyor. Akıllı ofisler, kablo kargaşasından kurtulmak için ise Anker'in taşınabilir güç üniteleri ve kablosuz şarj cihazlarından faydalanıyor; çalışma masaları rahat bir nefes alıyor" diye konuştu.

KONTROL İÇİN HASTANEYE GİTMEK ŞART OLMAYACAK

"Ufak bir kontrol için hastaneye gitme dönemi, akıllı cihazlar sayesinde yakında tamamen sona erecek gibi görünüyor" diyen Bodur, "Firmaların geliştirdiği akıllı sağlık kitleri, kullanıcıların durumunu yakından takip ediyor, gerektiğinde onlara uyarı veriyor. Kullanıcılar teknoloji sayesinde diledikleri an sağlık durumlarını kontrol edebiliyor, gerektiğinde akıllı cihazlar üzerinden doktor ve psikologlardan özel destek alıyor. Akıllı teknolojiler sayesinde, sağlık merkezlerine ulaşmakta güçlük yaşayan insanlara alternatif sağlanıyor, yüksek maliyetli rutin kontroller çok daha ulaşılabilir hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"HARİTALANDIRMA SİSTEMİNİ KULLANAN AKILLI CİHAZLARIN SAYISI ARTACAK"

Akıllı telefonlardaki haritaların, yeni yılda daha da akıllı hale geleceğini belirten Bodur, "Sadece gidilmek istenen yeri göstermekle kalmayacak, kullanıcıların neye ihtiyacı olduğunu öğrenip ona uygun tavsiyelerde bulunacaklar. Böylece kullanıcılar gitmek istedikleri yere çok daha hızlı gidecek, aradıkları şeyi çok daha kolay bulacak. Haritalandırma teknolojisinin getirdiği yenilikler sadece trafiğe özgü değil. Akıllı cihazlar da bu gelişmelerden faydalanıyor, kullanıcılara ev temizliğinde yardımcı olan Eufy RoboVac gibi akıllı süpürgeler bu teknolojiyi kullanıyor. 2019'da haritalandırma sistemini kullanan akıllı cihazların sayısı artacak" dedi.

DHA