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2020-2021 1877 Alemdağ Spor 0 - 1 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 1877 Alemdağ Spor 0 - 1 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. 1877 Alemdağ Spor ve Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te 5. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile 18.10.2020 15:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  1877 Alemdağ Spor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.10.2020 15:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Cihan Ataş(hakem), Sinan Ertinğü(1. Yardımcı Hakem), Erdem Değirmenci(2. Yardımcı Hakem), Gökhan Dereli(dördüncü Hakem)

1877 ALEMDAĞ SPOR1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11
53. Muzaffer Sarıibrahim, 2. Ahmet Taner Çukadar, 3. Cenkay Akdoğan, 61. Ertuğrul Usta, 25. Metehan Çakal, 4. Sertaç Gökaltın, 81. Oğuzhan Çimen, 20. Emre Dalgalıdere, 17. Fırat Aras, 10. Çağlar Özel, 52. Erhan Göç

Yedekler
99. Ahmet Furkan Ünal, 5. Caner Demircan, 49. Sayim Çelik, 66. Emirhan Özer, 9. Anıl Kara, 19. Alperen Bektaş

Teknik Sorumlu
Mehmet Kenan Öztürk

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Metehan Çakal 43.dk, Sarı Kart Emre Dalgalıdere 25.dk, Sarı Kart Fırat Aras 56.dk

Oyundan Çıkanlar
Emre Dalgalıdere 69.dk, Çağlar Özel 69.dk, Ahmet Taner Çukadar 80.dk

Oyuna Girenler
Alperen Bektaş 69.dk, Emirhan Özer 69.dk, Anıl Kara 80.dk

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPORArnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11
85. Amaç Ulaş Bayram, 4. Doğukan Çevik, 9. Umut Aydın, 11. Mustafa Acun, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 17. Ozan Karabacak, 35. Kaan Bulut, 61. Mert Caymaz, 77. Osman Bayrak, 90. Okan Duran, 99. Fatih Kara

Yedekler
1. Mehmet Bayram, 5. Utku Burak Kunduzcu, 7. Ferhat Uysal, 10. İdris Güneş, 20. Gökhan Demir, 22. Seyit Mehmet Söğüt, 66. Yasin Başaytaç

Teknik Sorumlu
Volkan Bozkurt

Goller
Umut Aydın,66.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Mehmet Bayram 90.dk, Sarı Kart Fatih Kara 87.dk, Sarı Kart Gökhan Demir 85.dk, Sarı Kart Umut Aydın 12.dk, Sarı Kart Amaç Ulaş Bayram 90+1.dk

Oyundan Çıkanlar
Muhammed Raşit Şahingöz 84.dk, Kaan Bulut 71.dk, Ozan Karabacak 73.dk, Umut Aydın 84.dk

Oyuna Girenler
İdris Güneş 84.dk, Yasin Başaytaç 71.dk, Ferhat Uysal 73.dk, Gökhan Demir 84.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor5401124128
2Diyarbekirspor540172125
3Fatsa Belediyespor540173124
4Çankaya FK540185123
5Arnavutköy Belediye532063113
6Belediye Derincespor52217582
7Ofspor52218781
8Yeşilyurt Belediyespor52128672
9Kızılcabölükspor52128771
10Artvin Hopaspor5212677-1
11Edirnespor5203686-2
12Payasspor5113364-3
13Nevşehir Belediyespor5104483-4
141877 Alemdağspor5023282-6
15Kemerspor 200350145101-5
16Manisaspor50143111-8

Fikstür

17.10.20201928 Bucaspor6-1Manisaspor
17.10.2020Fatsa Belediyespor1-0Payasspor
18.10.20201877 Alemdağspor0-1Arnavutköy Belediye
18.10.2020Yeşilyurt Belediyespor3-2Kemerspor 2003
18.10.2020Nevşehir Belediyespor0-1Diyarbekirspor
18.10.2020Kızılcabölükspor2-2Ofspor
18.10.2020Çankaya FK1-0Edirnespor
18.10.2020Artvin Hopaspor2-2Belediye Derincespor


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