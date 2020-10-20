2020-2021 1877 Alemdağ Spor 0 - 1 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. 1877 Alemdağ Spor ve Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te 5. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile 18.10.2020 15:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 1877 Alemdağ Spor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.10.2020 15:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Cihan Ataş(hakem), Sinan Ertinğü(1. Yardımcı Hakem), Erdem Değirmenci(2. Yardımcı Hakem), Gökhan Dereli(dördüncü Hakem)

1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11

53. Muzaffer Sarıibrahim, 2. Ahmet Taner Çukadar, 3. Cenkay Akdoğan, 61. Ertuğrul Usta, 25. Metehan Çakal, 4. Sertaç Gökaltın, 81. Oğuzhan Çimen, 20. Emre Dalgalıdere, 17. Fırat Aras, 10. Çağlar Özel, 52. Erhan Göç



Yedekler

99. Ahmet Furkan Ünal, 5. Caner Demircan, 49. Sayim Çelik, 66. Emirhan Özer, 9. Anıl Kara, 19. Alperen Bektaş



Teknik Sorumlu

Mehmet Kenan Öztürk



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Metehan Çakal 43.dk, Sarı Kart Emre Dalgalıdere 25.dk, Sarı Kart Fırat Aras 56.dk



Oyundan Çıkanlar

Emre Dalgalıdere 69.dk, Çağlar Özel 69.dk, Ahmet Taner Çukadar 80.dk



Oyuna Girenler

Alperen Bektaş 69.dk, Emirhan Özer 69.dk, Anıl Kara 80.dk

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11

85. Amaç Ulaş Bayram, 4. Doğukan Çevik, 9. Umut Aydın, 11. Mustafa Acun, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 17. Ozan Karabacak, 35. Kaan Bulut, 61. Mert Caymaz, 77. Osman Bayrak, 90. Okan Duran, 99. Fatih Kara



Yedekler

1. Mehmet Bayram, 5. Utku Burak Kunduzcu, 7. Ferhat Uysal, 10. İdris Güneş, 20. Gökhan Demir, 22. Seyit Mehmet Söğüt, 66. Yasin Başaytaç



Teknik Sorumlu

Volkan Bozkurt



Goller

Umut Aydın,66.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Mehmet Bayram 90.dk, Sarı Kart Fatih Kara 87.dk, Sarı Kart Gökhan Demir 85.dk, Sarı Kart Umut Aydın 12.dk, Sarı Kart Amaç Ulaş Bayram 90+1.dk



Oyundan Çıkanlar

Muhammed Raşit Şahingöz 84.dk, Kaan Bulut 71.dk, Ozan Karabacak 73.dk, Umut Aydın 84.dk



Oyuna Girenler

İdris Güneş 84.dk, Yasin Başaytaç 71.dk, Ferhat Uysal 73.dk, Gökhan Demir 84.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 5 4 0 1 12 4 12 8 2 Diyarbekirspor 5 4 0 1 7 2 12 5 3 Fatsa Belediyespor 5 4 0 1 7 3 12 4 4 Çankaya FK 5 4 0 1 8 5 12 3 5 Arnavutköy Belediye 5 3 2 0 6 3 11 3 6 Belediye Derincespor 5 2 2 1 7 5 8 2 7 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 8 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 1 2 8 6 7 2 9 Kızılcabölükspor 5 2 1 2 8 7 7 1 10 Artvin Hopaspor 5 2 1 2 6 7 7 -1 11 Edirnespor 5 2 0 3 6 8 6 -2 12 Payasspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 13 Nevşehir Belediyespor 5 1 0 4 4 8 3 -4 14 1877 Alemdağspor 5 0 2 3 2 8 2 -6 15 Kemerspor 2003 5 0 1 4 5 10 1 -5 16 Manisaspor 5 0 1 4 3 11 1 -8

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