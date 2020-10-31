2020-2021 52 Orduspor, Bayrampaşa Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 7. hafta maçında 52 Orduspor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. 52 Orduspor ve Bayrampaşa Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 7. hafta maçında 52 Orduspor sahasında Bayrampaşa Spor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. 19 Eylül Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 52 Orduspor - Bayrampaşa Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 19 Eylül Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

19 Eylül Stadı - Ordu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Levent Gümüşdere(hakem), Murat Taşçıkar(1. Yardımcı Hakem), Cem Harman(2. Yardımcı Hakem), Harun Özkan(dördüncü Hakem)

52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11

25. Berat Çelebi, 1. Gürkan Arslan, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 10. Sebahattin Usta, 55. Gökhan Özer, 16. Halil İbrahim Pekşen, 19. Muhammed Emin Balcılar, 22. Burçin Yüksel, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu, 63. Eşref Korkmazoğlu, 77. Hakan Doğru



Yedekler

52. Cantuğ Temel, 12. Hakan Yüce, 3. Emre Bayrak, 29. Gökhan Aydaş, 11. Oğuzhan Birben, 66. Efe Kağan Kayahan, 90. Yusuf Avcılar



Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sinan Bayraktar



Bayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11

1. Enes Ünal, 80. Mehmet Sefa Etöz, 20. Emincan Konuk, 9. İsa Güler, 8. Bünyamin Balat, 6. Erkam Develi, 88. Yusuf Emre Alyaprak, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 21. Mustafa Yılmaz, 75. Ahmet Enes Özer, 11. İlkay İşler



Yedekler

41. Cengizhan Şarli, 22. Kemal Cingirt, 32. Gökhan Yılmaz, 70. Kerem Çalışkan, 33. Mertkan Güneysu, 77. Ziya Şakar



Teknik Sorumlu

İbrahim Tolgay Kerimoğlu



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 6 4 2 0 9 4 14 5 2 68 Aksaray Belediyespor 5 4 1 0 7 1 13 6 3 52 Orduspor FK 7 3 3 1 13 6 12 7 4 1954 Kelkit Bld.Spor 7 4 0 3 8 5 12 3 5 Kestelspor 7 3 2 2 13 12 11 1 6 Bayrampaşa 4 3 1 0 12 3 10 9 7 Modafen 6 3 1 2 8 5 10 3 8 Düzcespor 5 2 3 0 9 6 9 3 9 Bursa Yıldırımspor 6 3 0 3 8 5 9 3 10 Bergama Belediyespor 5 2 2 1 7 6 8 1 11 Siirt İl Özel İdare 5 1 3 1 4 6 6 -2 12 Muğlaspor 7 1 2 4 5 9 5 -4 13 Silivrispor 7 1 2 4 5 14 5 -9 14 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4 15 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 6 1 1 4 6 13 4 -7 16 Karaköprü Belediyespor 4 1 1 2 2 9 4 -7 17 Sultanbeyli Bld. 7 0 1 6 2 10 1 -8

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