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2020-2021 52 Orduspor, Bayrampaşa Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 7. hafta maçında 52 Orduspor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 52 Orduspor, Bayrampaşa Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 7. hafta maçında 52 Orduspor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. 52 Orduspor ve Bayrampaşa Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 7. hafta maçında 52 Orduspor sahasında Bayrampaşa Spor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. 19 Eylül Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  52 Orduspor - Bayrampaşa Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 19 Eylül Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
19 Eylül Stadı - Ordu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Levent Gümüşdere(hakem), Murat Taşçıkar(1. Yardımcı Hakem), Cem Harman(2. Yardımcı Hakem), Harun Özkan(dördüncü Hakem)

52 ORDUSPOR52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11
25. Berat Çelebi, 1. Gürkan Arslan, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 10. Sebahattin Usta, 55. Gökhan Özer, 16. Halil İbrahim Pekşen, 19. Muhammed Emin Balcılar, 22. Burçin Yüksel, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu, 63. Eşref Korkmazoğlu, 77. Hakan Doğru

Yedekler
52. Cantuğ Temel, 12. Hakan Yüce, 3. Emre Bayrak, 29. Gökhan Aydaş, 11. Oğuzhan Birben, 66. Efe Kağan Kayahan, 90. Yusuf Avcılar

Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sinan Bayraktar
 

BAYRAMPAŞA SPORBayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11
1. Enes Ünal, 80. Mehmet Sefa Etöz, 20. Emincan Konuk, 9. İsa Güler, 8. Bünyamin Balat, 6. Erkam Develi, 88. Yusuf Emre Alyaprak, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 21. Mustafa Yılmaz, 75. Ahmet Enes Özer, 11. İlkay İşler

Yedekler
41. Cengizhan Şarli, 22. Kemal Cingirt, 32. Gökhan Yılmaz, 70. Kerem Çalışkan, 33. Mertkan Güneysu, 77. Ziya Şakar

Teknik Sorumlu
İbrahim Tolgay Kerimoğlu

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK642094145
268 Aksaray Belediyespor541071136
352 Orduspor FK7331136127
41954 Kelkit Bld.Spor740385123
5Kestelspor73221312111
6Bayrampaşa4310123109
7Modafen631285103
8Düzcespor52309693
9Bursa Yıldırımspor63038593
10Bergama Belediyespor52217681
11Siirt İl Özel İdare5131466-2
12Muğlaspor7124595-4
13Silivrispor71245145-9
14Kozan Spor FK6114594-4
15Kırıkkale Büyük Anadoluspor61146134-7
16Karaköprü Belediyespor4112294-7
17Sultanbeyli Bld.70162101-8

Fikstür

31.10.202068 Aksaray BelediyesporP-PAdıyaman 1954 SK
31.10.202052 Orduspor FK0-0Bayrampaşa
31.10.20201954 Kelkit Bld.Spor2-0Silivrispor
31.10.2020Sultanbeyli Bld.0-1Siirt İl Özel İdare
31.10.2020Modafen1-2Muğlaspor
31.10.2020Kestelspor3-2Bursa Yıldırımspor
31.10.2020DüzcesporP-PKaraköprü Belediyespor
31.10.2020Bergama BelediyesporP-PKozan Spor FK


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