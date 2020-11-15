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2020-2021 68 Aksaray Belediye Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 68 Aksaray Belediye Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. 68 Aksaray Belediye Spor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 9. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor sahasında Siirt İl Özel İdaresi Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  68 Aksaray Belediye Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

68 Aksaray Belediye Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Hasan Kaçar(hakem), Mert Baykal(1. Yardımcı Hakem), Volkan Esen(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Aydın(dördüncü Hakem)

68 AKSARAY BELEDİYE SPOR68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11
28. Mehmet Akif Önal, 4. Ömer Yıldırım, 5. Şevket Güngör, 6. Gürcan Gözüm, 10. Fatih Şerifoğlu, 14. Mehmet Atik, 37. Muhammet Taha Şahin, 60. Serkan Gürses, 66. Güney Tutcuoğlu, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım

Yedekler
97. Abdussamet Ecik, 3. Taha Batuhan Güleryüz, 7. Muzaffer Kahrıman, 8. Berkay Can, 9. Mustafa Apardı, 11. Hikmet Enes Etlik, 27. Ahmet Can Arık

Teknik Sorumlu
Cüneyt Tiryaki

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Şevket Güngör 57.dk

Oyundan Çıkanlar
Fatih Şerifoğlu 69.dk, Serkan Gürses 80.dk, Muhammet Taha Şahin 68.dk

Oyuna Girenler
Mustafa Apardı 69.dk, Hikmet Enes Etlik 80.dk, Muzaffer Kahrıman 68.dk

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPORSiirt İl Özel İdaresi Spor

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11
1. Ahmet Taş, 17. Faruk Yaldıran, 20. Celal Geyik, 4. Ahmet Altınay, 56. Resul Timurlenk, 47. Mehmet Aslan, 77. Ömer Nazilli, 25. Burhanettin Sever, 99. Ömer Erel, 24. Enis Gül, 70. Oğuzhan Baykal

Yedekler
23. Muhammed Demir, 34. Abdullah Bal, 9. Abdulkadir Özdemir, 7. Harun Koç, 72. Ömer Ali Ece, 8. Necati Baş, 22. Ali Kılıç

Teknik Sorumlu
Seyithan Özdaş

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Ömer Erel 81.dk

Oyundan Çıkanlar
Enis Gül 59.dk, Ömer Nazilli 59.dk, Oğuzhan Baykal 75.dk, Mehmet Aslan 68.dk

Oyuna Girenler
Necati Baş 59.dk, Harun Koç 59.dk, Abdulkadir Özdemir 75.dk, Ömer Ali Ece 68.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor743082156
21954 Kelkit Bld.Spor9504118153
352 Orduspor FK9351158147
4Adıyaman 1954 SK742195144
5Bayrampaşa74121881310
6Bursa Yıldırımspor8413116135
7Modafen741295134
8Düzcespor7331108122
9Alanya Kestelspor83231313110
10Siirt İl Özel İdare824271110-4
11Bergama Belediyespor62318791
12Silivrispor91447167-9
13Muğlaspor81346106-4
14Karaköprü Belediyespor61324116-7
15Kırıkkale Büyük Anadoluspor71247145-7
16Sultanbeyli Bld.91265125-7
17Kozan Spor FK6114594-4

Fikstür

14.11.2020Modafen1-0Adıyaman 1954 SK
14.11.202068 Aksaray Belediyespor0-0Siirt İl Özel İdare
14.11.202052 Orduspor FK1-1Bursa Yıldırımspor
14.11.20201954 Kelkit Bld.Spor2-1Bayrampaşa
14.11.2020Sultanbeyli Bld.1-1Karaköprü Belediyespor
14.11.2020Düzcespor1-0Kestelspor
14.11.2020Bergama Belediyespor1-1Silivrispor
27.12.2020Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kozan Spor FK


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