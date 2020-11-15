2020-2021 68 Aksaray Belediye Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. 68 Aksaray Belediye Spor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 9. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor sahasında Siirt İl Özel İdaresi Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 68 Aksaray Belediye Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. 68 Aksaray Belediye Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Hasan Kaçar(hakem), Mert Baykal(1. Yardımcı Hakem), Volkan Esen(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Aydın(dördüncü Hakem)

68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11

28. Mehmet Akif Önal, 4. Ömer Yıldırım, 5. Şevket Güngör, 6. Gürcan Gözüm, 10. Fatih Şerifoğlu, 14. Mehmet Atik, 37. Muhammet Taha Şahin, 60. Serkan Gürses, 66. Güney Tutcuoğlu, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım



Yedekler

97. Abdussamet Ecik, 3. Taha Batuhan Güleryüz, 7. Muzaffer Kahrıman, 8. Berkay Can, 9. Mustafa Apardı, 11. Hikmet Enes Etlik, 27. Ahmet Can Arık



Teknik Sorumlu

Cüneyt Tiryaki



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Şevket Güngör 57.dk



Oyundan Çıkanlar

Fatih Şerifoğlu 69.dk, Serkan Gürses 80.dk, Muhammet Taha Şahin 68.dk



Oyuna Girenler

Mustafa Apardı 69.dk, Hikmet Enes Etlik 80.dk, Muzaffer Kahrıman 68.dk

Siirt İl Özel İdaresi Spor

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11

1. Ahmet Taş, 17. Faruk Yaldıran, 20. Celal Geyik, 4. Ahmet Altınay, 56. Resul Timurlenk, 47. Mehmet Aslan, 77. Ömer Nazilli, 25. Burhanettin Sever, 99. Ömer Erel, 24. Enis Gül, 70. Oğuzhan Baykal



Yedekler

23. Muhammed Demir, 34. Abdullah Bal, 9. Abdulkadir Özdemir, 7. Harun Koç, 72. Ömer Ali Ece, 8. Necati Baş, 22. Ali Kılıç



Teknik Sorumlu

Seyithan Özdaş



Goller

{awayGoal}



Kartlar

Sarı Kart Ömer Erel 81.dk



Oyundan Çıkanlar

Enis Gül 59.dk, Ömer Nazilli 59.dk, Oğuzhan Baykal 75.dk, Mehmet Aslan 68.dk



Oyuna Girenler

Necati Baş 59.dk, Harun Koç 59.dk, Abdulkadir Özdemir 75.dk, Ömer Ali Ece 68.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 7 4 3 0 8 2 15 6 2 1954 Kelkit Bld.Spor 9 5 0 4 11 8 15 3 3 52 Orduspor FK 9 3 5 1 15 8 14 7 4 Adıyaman 1954 SK 7 4 2 1 9 5 14 4 5 Bayrampaşa 7 4 1 2 18 8 13 10 6 Bursa Yıldırımspor 8 4 1 3 11 6 13 5 7 Modafen 7 4 1 2 9 5 13 4 8 Düzcespor 7 3 3 1 10 8 12 2 9 Alanya Kestelspor 8 3 2 3 13 13 11 0 10 Siirt İl Özel İdare 8 2 4 2 7 11 10 -4 11 Bergama Belediyespor 6 2 3 1 8 7 9 1 12 Silivrispor 9 1 4 4 7 16 7 -9 13 Muğlaspor 8 1 3 4 6 10 6 -4 14 Karaköprü Belediyespor 6 1 3 2 4 11 6 -7 15 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 16 Sultanbeyli Bld. 9 1 2 6 5 12 5 -7 17 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4

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