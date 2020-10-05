2020-2021 Adana Demirspor, Adanaspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 4. hafta maçında Adana Demirspor, Adanaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 4. hafta maçında Adana Demirspor, Adanaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Adana Demirspor ve Adanaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 4. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Adanaspor ile 04.10.2020 19:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Adana Demirspor - Adanaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Adana Demirspor Adanaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
5 Ocak Fatih Terim
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Erkan Özdamar(hakem), Mehmet Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kapluhan(2. Yardımcı Hakem), Özgür Reha Alıcı(dördüncü Hakem)
Adana Demirspor İlk 11
1. Emılıjus Zubas, 21. Aurelien Bayard Chedjou Fongang, 95. Joher Khadım Rassoul, 12. Okan Alkan, 19. Osman Tarık Çamdal, 6. Hamıdou Traore, 55. Hasan Kılıç, 11. Kerim Avcı, 25. Emircan Altıntaş, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz
Yedekler
22. Emre Selen, 37. Mehmet Berkant Yaylan, 88. Anıl Karaer, 30. Süleyman Koç, 8. Sinan Kurt, 84. Gökhan İnler, 70. Sedat Şahintürk, 35. Yunus Akgün, 9. Davide Lanzafame, 16. İzzet Çelik
Teknik Sorumlu
Ümit Özat
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Adanaspor İlk 11
18. Goran Karacıc, 27. Furkan Şeker, 12. Isaac Donkor, 23. Evren Korkmaz, 52. Canberk Dilaver, 20. Tevfik Altındağ, 35. Uğurcan Yazğılı, 22. Celil Yüksel, 80. Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, 99. Ismaeel Rayan, 9. Ognjen Ozegovıc
Yedekler
48. Yaşar Memişoğullarından, 41. Hakan Çinemre, 8. Ahmet Bahçıvan, 5. Umut Sözen, 11. Eren Keleş, 24. Ergin Keleş, 94. İbrahim Aksu, 7. Ömer Çiçek
Teknik Sorumlu
Semih Özü
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
TFF 1. Lig 4.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İstanbulspor
|4
|3
|0
|1
|7
|4
|9
|3
|2
|Altınordu
|4
|3
|0
|1
|6
|3
|9
|3
|3
|Tuzlaspor
|4
|2
|2
|0
|9
|5
|8
|4
|4
|Adana Demirspor
|4
|2
|2
|0
|7
|3
|8
|4
|5
|Samsunspor
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|8
|4
|6
|Altay
|4
|2
|1
|1
|8
|2
|7
|6
|7
|Ankara Keçiörengücü
|4
|2
|1
|1
|3
|1
|7
|2
|8
|Giresunspor
|4
|2
|1
|1
|6
|6
|7
|0
|9
|Adanaspor
|4
|1
|3
|0
|1
|0
|6
|1
|10
|Balıkesirspor
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|6
|0
|11
|Akhisarspor
|4
|1
|1
|2
|2
|2
|4
|0
|12
|Bursaspor
|4
|1
|1
|2
|7
|8
|4
|-1
|13
|Bandırmaspor
|4
|1
|1
|2
|5
|6
|4
|-1
|14
|Ümraniyespor
|4
|1
|1
|2
|4
|8
|4
|-4
|15
|Ankaraspor
|4
|1
|0
|3
|2
|7
|3
|-5
|16
|Eskişehirspor
|4
|0
|2
|2
|1
|8
|2
|-7
|17
|Boluspor
|4
|0
|1
|3
|3
|6
|1
|-3
|18
|Menemenspor
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|1
|-6
TFF 1. Lig 4.Hafta Fikstür
|02.10.0020
|İstanbulspor
|2-1
|Bandırmaspor
|03.10.0020
|Giresunspor
|2-1
|Boluspor
|03.10.0020
|Altınordu
|2-0
|Osmanlıspor FK
|03.10.0020
|Ankara Keçiörengücü
|0-1
|Altay
|03.10.0020
|Tuzlaspor
|3-3
|Bursaspor
|04.10.0020
|Adana Demirspor
|0-0
|Adanaspor
|04.10.0020
|Samsunspor
|1-0
|Akhisarspor
|04.10.0020
|Balıkesirspor
|2-1
|Menemenspor
|04.10.0020
|Eskişehirspor
|1-1
|Ümraniyespor