2020-2021 Adana Demirspor, Adanaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 4. hafta maçında Adana Demirspor, Adanaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Adana Demirspor ve Adanaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 4. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Adanaspor ile 04.10.2020 19:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Adana Demirspor - Adanaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Adana Demirspor Adanaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ 5 Ocak Fatih Terim

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Erkan Özdamar(hakem), Mehmet Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kapluhan(2. Yardımcı Hakem), Özgür Reha Alıcı(dördüncü Hakem)

Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 21. Aurelien Bayard Chedjou Fongang, 95. Joher Khadım Rassoul, 12. Okan Alkan, 19. Osman Tarık Çamdal, 6. Hamıdou Traore, 55. Hasan Kılıç, 11. Kerim Avcı, 25. Emircan Altıntaş, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

22. Emre Selen, 37. Mehmet Berkant Yaylan, 88. Anıl Karaer, 30. Süleyman Koç, 8. Sinan Kurt, 84. Gökhan İnler, 70. Sedat Şahintürk, 35. Yunus Akgün, 9. Davide Lanzafame, 16. İzzet Çelik

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Adanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 27. Furkan Şeker, 12. Isaac Donkor, 23. Evren Korkmaz, 52. Canberk Dilaver, 20. Tevfik Altındağ, 35. Uğurcan Yazğılı, 22. Celil Yüksel, 80. Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, 99. Ismaeel Rayan, 9. Ognjen Ozegovıc

Yedekler

48. Yaşar Memişoğullarından, 41. Hakan Çinemre, 8. Ahmet Bahçıvan, 5. Umut Sözen, 11. Eren Keleş, 24. Ergin Keleş, 94. İbrahim Aksu, 7. Ömer Çiçek

Teknik Sorumlu

Semih Özü

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 4.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İstanbulspor 4 3 0 1 7 4 9 3 2 Altınordu 4 3 0 1 6 3 9 3 3 Tuzlaspor 4 2 2 0 9 5 8 4 4 Adana Demirspor 4 2 2 0 7 3 8 4 5 Samsunspor 4 2 2 0 6 2 8 4 6 Altay 4 2 1 1 8 2 7 6 7 Ankara Keçiörengücü 4 2 1 1 3 1 7 2 8 Giresunspor 4 2 1 1 6 6 7 0 9 Adanaspor 4 1 3 0 1 0 6 1 10 Balıkesirspor 4 2 0 2 5 5 6 0 11 Akhisarspor 4 1 1 2 2 2 4 0 12 Bursaspor 4 1 1 2 7 8 4 -1 13 Bandırmaspor 4 1 1 2 5 6 4 -1 14 Ümraniyespor 4 1 1 2 4 8 4 -4 15 Ankaraspor 4 1 0 3 2 7 3 -5 16 Eskişehirspor 4 0 2 2 1 8 2 -7 17 Boluspor 4 0 1 3 3 6 1 -3 18 Menemenspor 4 0 1 3 4 10 1 -6

TFF 1. Lig 4.Hafta Fikstür