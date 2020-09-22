2020 - 2021 Adana Demirspor, Beypiliç Boluspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 2. hafta maçında Adana Demirspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Adana Demirspor ve Beypiliç Boluspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Sezonun 2. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 21.09.2020 19:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Adana Demirspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ 5 Ocak Fatih Terim - Adana

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Emre Malok(hakem), Orkun Aktaş(1. Yardımcı Hakem), Erkan Akbulut(2. Yardımcı Hakem), Burak Taşkınsoy(dördüncü Hakem)

Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 12. Okan Alkan, 19. Osman Tarık Çamdal, 6. Hamıdou Traore, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 14. Pa Amat Dıbba, 70. Sedat Şahintürk, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 30. Süleyman Koç, 88. Anıl Karaer, 77. Samed Ali Kaya, 7. Jakub Koseckı, 10. Aıas Aosman

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Beypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

25. Orlando Mosquera, 13. Oğuzhan Berber, 4. Fethi Özer, 50. Ali Keten, 33. Muhammed Bayır, 5. Tugay Kacar, 8. Bekir Yılmaz, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 10. Gökhan Sazdağı, 48. Mertan Caner Öztürk

Yedekler

89. Fatih Özkan, 86. Burak Bekaroğlu, 29. Ömer Alıcı, 23. Muhammed Gümüşkaya, 21. Araz Abdullayev, 18. Muhammet Arslantaş, 11. Hamza Gür, 9. Rydell Romano Poepon, 7. Melih Okutan, 6. Burak Asan

Teknik Sorumlu

Ahmet Taşyürek

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 2 2 0 0 3 0 6 3 2 Samsunspor 2 1 1 0 3 0 4 3 3 Adana Demirspor 2 1 1 0 4 2 4 2 4 Adanaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 5 Tuzlaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 6 Balıkesirspor 2 1 0 1 3 2 3 1 7 Bursaspor 2 1 0 1 3 3 3 0 8 Altınordu 2 1 0 1 2 2 3 0 9 Bandırmaspor 2 1 0 1 2 2 3 0 10 İstanbulspor 2 1 0 1 2 2 3 0 11 Ankaraspor 2 1 0 1 1 2 3 -1 12 Ümraniyespor 2 1 0 1 2 4 3 -2 13 Altay 2 0 1 1 1 2 1 -1 14 Boluspor 2 0 1 1 1 2 1 -1 15 Akhisarspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 16 Eskişehirspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 17 Giresunspor 2 0 1 1 2 4 1 -2 18 Menemenspor 2 0 1 1 1 3 1 -2

TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür