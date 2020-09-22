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2020 - 2021 Adana Demirspor, Beypiliç Boluspor maç özeti, maç sonucu

2020 - 2021 TFF 1. Lig 2. hafta maçında Adana Demirspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020 - 2021 Adana Demirspor, Beypiliç Boluspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 2. hafta maçında Adana Demirspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Adana Demirspor ve Beypiliç Boluspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Sezonun 2. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 21.09.2020 19:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Adana Demirspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

5 Ocak Fatih Terim - Adana

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Emre Malok(hakem), Orkun Aktaş(1. Yardımcı Hakem), Erkan Akbulut(2. Yardımcı Hakem), Burak Taşkınsoy(dördüncü Hakem)

ADANA DEMİRSPORAdana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 12. Okan Alkan, 19. Osman Tarık Çamdal, 6. Hamıdou Traore, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 14. Pa Amat Dıbba, 70. Sedat Şahintürk, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 30. Süleyman Koç, 88. Anıl Karaer, 77. Samed Ali Kaya, 7. Jakub Koseckı, 10. Aıas Aosman

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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BEYPİLİÇ BOLUSPORBeypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

25. Orlando Mosquera, 13. Oğuzhan Berber, 4. Fethi Özer, 50. Ali Keten, 33. Muhammed Bayır, 5. Tugay Kacar, 8. Bekir Yılmaz, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 10. Gökhan Sazdağı, 48. Mertan Caner Öztürk

Yedekler

89. Fatih Özkan, 86. Burak Bekaroğlu, 29. Ömer Alıcı, 23. Muhammed Gümüşkaya, 21. Araz Abdullayev, 18. Muhammet Arslantaş, 11. Hamza Gür, 9. Rydell Romano Poepon, 7. Melih Okutan, 6. Burak Asan

Teknik Sorumlu

Ahmet Taşyürek

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü22003063
2Samsunspor21103043
3Adana Demirspor21104242
4Adanaspor21101041
5Tuzlaspor21101041
6Balıkesirspor21013231
7Bursaspor21013330
8Altınordu21012230
9Bandırmaspor21012230
10İstanbulspor21012230
11Ankaraspor2101123-1
12Ümraniyespor2101243-2
13Altay2011121-1
14Boluspor2011121-1
15Akhisarspor2011011-1
16Eskişehirspor2011011-1
17Giresunspor2011241-2
18Menemenspor2011131-2

TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür

18.09.2020Eskişehirspor0-0Adanaspor
19.09.2020Altınordu0-2Bursaspor
19.09.2020Bandırmaspor1-0Akhisarspor
19.09.2020Tuzlaspor1-0Balıkesirspor
20.09.2020Giresunspor1-1Menemenspor
20.09.2020Ankara Keçiörengücü2-0Osmanlıspor FK
20.09.2020İstanbulspor2-1Altay
21.09.2020Samsunspor3-0Ümraniyespor
21.09.2020Adana Demirspor1-1Boluspor


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