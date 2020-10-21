2020-2021 Adana Demirspor, Ümraniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Adana Demirspor, Ümraniyespor ile karşılaştı. maç 4-2 sona erdi. Adana Demirspor ve Ümraniyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Ümraniyespor ile 21.10.2020 16:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Adana Demirspor Ümraniyespor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ 5 Ocak Fatih Terim

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Alper Çetin(hakem), Uygar Bebek(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Yunus Dursun(dördüncü Hakem)

Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 88. Anıl Karaer, 95. Joher Khadım Rassoul, 5. Mehmet Uslu, 19. Osman Tarık Çamdal, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 85. Erkan Zengin, 20. Volkan Şen, 14. Pa Amat Dıbba

Yedekler

22. Emre Selen, 4. Semih Güler, 6. Hamıdou Traore, 17. Mehmet Akyüz, 70. Sedat Şahintürk, 12. Okan Alkan, 9. Davide Lanzafame, 35. Yunus Akgün, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Ümraniyespor

Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 8. Serkan Göksu, 18. Gökhan Süzen, 19. Honore Gomıs, 92. Mustafa Murat Uslu, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 40. Yusuf Emre Gültekin, 44. Tomıslav Glumac, 98. Idrıssa Camara

Yedekler

36. Orkun Özdemir, 32. Ante Zıvkovıc, 9. Hüseyin Çolak, 23. Alaaddin Okumuş, 14. Turgut Doğan Şahin, 17. Emirhan Çalışkan, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 55. Ercan Coşkun

Teknik Sorumlu

Sait Karafırtınalar

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 6 4 1 1 6 2 13 4 2 İstanbulspor 5 4 0 1 10 4 12 6 3 Adana Demirspor 6 3 2 1 11 6 11 5 4 Tuzlaspor 5 3 2 0 11 6 11 5 5 Samsunspor 6 3 2 1 7 5 11 2 6 Giresunspor 6 3 2 1 11 10 11 1 7 Altay 5 3 1 1 9 2 10 7 8 Adanaspor 6 2 3 1 9 6 9 3 9 Altınordu 5 3 0 2 8 8 9 0 10 Bursaspor 5 2 1 2 10 9 7 1 11 Balıkesirspor 5 2 0 3 6 8 6 -2 12 Akhisarspor 5 1 2 2 2 2 5 0 13 Bandırmaspor 6 1 2 3 6 8 5 -2 14 Ankaraspor 5 1 1 3 3 8 4 -5 15 Ümraniyespor 6 1 1 4 7 14 4 -7 16 Eskişehirspor 6 0 3 3 2 10 3 -8 17 Menemenspor 5 0 2 3 4 10 2 -6 18 Boluspor 5 0 1 4 4 8 1 -4

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür