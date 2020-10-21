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2020-2021 Adana Demirspor, Ümraniyespor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Adana Demirspor, Ümraniyespor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Adana Demirspor, Ümraniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Adana Demirspor, Ümraniyespor ile karşılaştı. maç 4-2 sona erdi. Adana Demirspor ve Ümraniyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Ümraniyespor ile 21.10.2020 16:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Adana Demirspor Ümraniyespor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

5 Ocak Fatih Terim

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Alper Çetin(hakem), Uygar Bebek(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Yunus Dursun(dördüncü Hakem)

ADANA DEMİRSPORAdana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 88. Anıl Karaer, 95. Joher Khadım Rassoul, 5. Mehmet Uslu, 19. Osman Tarık Çamdal, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 85. Erkan Zengin, 20. Volkan Şen, 14. Pa Amat Dıbba

Yedekler

22. Emre Selen, 4. Semih Güler, 6. Hamıdou Traore, 17. Mehmet Akyüz, 70. Sedat Şahintürk, 12. Okan Alkan, 9. Davide Lanzafame, 35. Yunus Akgün, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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ÜMRANİYESPORÜmraniyespor

Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 8. Serkan Göksu, 18. Gökhan Süzen, 19. Honore Gomıs, 92. Mustafa Murat Uslu, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 40. Yusuf Emre Gültekin, 44. Tomıslav Glumac, 98. Idrıssa Camara

Yedekler

36. Orkun Özdemir, 32. Ante Zıvkovıc, 9. Hüseyin Çolak, 23. Alaaddin Okumuş, 14. Turgut Doğan Şahin, 17. Emirhan Çalışkan, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 55. Ercan Coşkun

Teknik Sorumlu

Sait Karafırtınalar

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü641162134
2İstanbulspor5401104126
3Adana Demirspor6321116115
4Tuzlaspor5320116115
5Samsunspor632175112
6Giresunspor63211110111
7Altay531192107
8Adanaspor62319693
9Altınordu53028890
10Bursaspor521210971
11Balıkesirspor5203686-2
12Akhisarspor51222250
13Bandırmaspor6123685-2
14Ankaraspor5113384-5
15Ümraniyespor61147144-7
16Eskişehirspor60332103-8
17Menemenspor50234102-6
18Boluspor5014481-4

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür

17.10.2020Adanaspor5-2Altınordu
17.10.2020Altay1-0Adana Demirspor
17.10.2020Bandırmaspor1-1Eskişehirspor
17.10.2020Ümraniyespor1-2Ankara Keçiörengücü
17.10.2020Samsunspor0-3İstanbulspor
18.10.2020Bursaspor3-1Balıkesirspor
18.10.2020Boluspor1-2Tuzlaspor
18.10.2020Ankaraspor1-1Giresunspor
18.10.2020Osmanlıspor FK Giresunspor
19.10.2020Akhisarspor0-0Menemenspor


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