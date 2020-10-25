2020-2021 Adanaspor, Tuzlaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 6. hafta maçında Adanaspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Adanaspor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında Adanaspor sahasında Tuzlaspor ile 25.10.2020 16:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Adanaspor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Adanaspor Tuzlaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ 5 Ocak Fatih Terim

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Direnç Tonusluoğlu(hakem), Oğuz Terzi(1. Yardımcı Hakem), Nurettin Dinçer Demir(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ülker(dördüncü Hakem)

Adanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 12. Isaac Donkor, 41. Hakan Çinemre, 27. Furkan Şeker, 52. Canberk Dilaver, 20. Tevfik Altındağ, 22. Celil Yüksel, 21. Atalay Babacan, 9. Ognjen Ozegovıc, 11. Eren Keleş, 24. Ergin Keleş

Yedekler

1. Burak Çapkınoğlu, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 23. Evren Korkmaz, 42. Berkan Fırat, 5. Umut Sözen, 8. Ahmet Bahçıvan, 99. Ismaeel Rayan, 19. Adolphe Belem

Teknik Sorumlu

Semih Özü

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Tuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 77. Samet Asatekin, 81. Tarık Tekdal, 87. Ferhat Öztorun, 6. Aykut Çeviker, 14. Aıas Aosman, 15. Aldın Cajıc, 8. Gökcan Kaya, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 4. İsmail Konuk

Yedekler

23. Philipp Alexander Angeler, 19. Arif Morkaya, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 20. Vedat Bora, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 99. Özgür Can Özcan, 11. Onur Ayık

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 7 5 2 0 16 7 17 9 2 İstanbulspor 7 5 1 1 15 6 16 9 3 Adana Demirspor 7 4 2 1 14 6 14 8 4 Samsunspor 7 4 2 1 11 7 14 4 5 Ankara Keçiörengücü 7 4 1 2 8 6 13 2 6 Altınordu 7 4 1 2 11 10 13 1 7 Giresunspor 6 3 2 1 11 10 11 1 8 Altay 6 3 1 2 10 4 10 6 9 Balıkesirspor 7 3 1 3 8 9 10 -1 10 Adanaspor 7 2 3 2 10 9 9 1 11 Bursaspor 6 2 1 3 11 11 7 0 12 Akhisarspor 6 1 3 2 4 4 6 0 13 Bandırmaspor 7 1 2 4 6 11 5 -5 14 Menemenspor 6 1 2 3 6 11 5 -5 15 Ümraniyespor 7 1 2 4 8 15 5 -7 16 Ankaraspor 7 1 1 5 4 12 4 -8 17 Eskişehirspor 7 0 3 4 2 13 3 -11 18 Boluspor 6 0 2 4 4 8 2 -4

TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür