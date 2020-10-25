2020-2021 Adanaspor, Tuzlaspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında Adanaspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 6. hafta maçında Adanaspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Adanaspor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında Adanaspor sahasında Tuzlaspor ile 25.10.2020 16:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Adanaspor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Adanaspor Tuzlaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
5 Ocak Fatih Terim
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.10.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Direnç Tonusluoğlu(hakem), Oğuz Terzi(1. Yardımcı Hakem), Nurettin Dinçer Demir(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ülker(dördüncü Hakem)
Adanaspor İlk 11
18. Goran Karacıc, 12. Isaac Donkor, 41. Hakan Çinemre, 27. Furkan Şeker, 52. Canberk Dilaver, 20. Tevfik Altındağ, 22. Celil Yüksel, 21. Atalay Babacan, 9. Ognjen Ozegovıc, 11. Eren Keleş, 24. Ergin Keleş
Yedekler
1. Burak Çapkınoğlu, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 23. Evren Korkmaz, 42. Berkan Fırat, 5. Umut Sözen, 8. Ahmet Bahçıvan, 99. Ismaeel Rayan, 19. Adolphe Belem
Teknik Sorumlu
Semih Özü
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Tuzlaspor İlk 11
1. Haydar Yılmaz, 77. Samet Asatekin, 81. Tarık Tekdal, 87. Ferhat Öztorun, 6. Aykut Çeviker, 14. Aıas Aosman, 15. Aldın Cajıc, 8. Gökcan Kaya, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 4. İsmail Konuk
Yedekler
23. Philipp Alexander Angeler, 19. Arif Morkaya, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 20. Vedat Bora, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 99. Özgür Can Özcan, 11. Onur Ayık
Teknik Sorumlu
Taner Taşkın
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|7
|17
|9
|2
|İstanbulspor
|7
|5
|1
|1
|15
|6
|16
|9
|3
|Adana Demirspor
|7
|4
|2
|1
|14
|6
|14
|8
|4
|Samsunspor
|7
|4
|2
|1
|11
|7
|14
|4
|5
|Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|1
|2
|8
|6
|13
|2
|6
|Altınordu
|7
|4
|1
|2
|11
|10
|13
|1
|7
|Giresunspor
|6
|3
|2
|1
|11
|10
|11
|1
|8
|Altay
|6
|3
|1
|2
|10
|4
|10
|6
|9
|Balıkesirspor
|7
|3
|1
|3
|8
|9
|10
|-1
|10
|Adanaspor
|7
|2
|3
|2
|10
|9
|9
|1
|11
|Bursaspor
|6
|2
|1
|3
|11
|11
|7
|0
|12
|Akhisarspor
|6
|1
|3
|2
|4
|4
|6
|0
|13
|Bandırmaspor
|7
|1
|2
|4
|6
|11
|5
|-5
|14
|Menemenspor
|6
|1
|2
|3
|6
|11
|5
|-5
|15
|Ümraniyespor
|7
|1
|2
|4
|8
|15
|5
|-7
|16
|Ankaraspor
|7
|1
|1
|5
|4
|12
|4
|-8
|17
|Eskişehirspor
|7
|0
|3
|4
|2
|13
|3
|-11
|18
|Boluspor
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|2
|-4
TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür
|20.10.2020
|Eskişehirspor
|0-1
|Samsunspor
|20.10.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Bandırmaspor
|21.10.2020
|Balıkesirspor
|0-0
|Boluspor
|21.10.2020
|Altınordu
|2-1
|Altay
|21.10.2020
|Giresunspor
|4-3
|Adanaspor
|21.10.2020
|Adana Demirspor
|4-2
|Ümraniyespor
|22.10.2020
|İstanbulspor
|2-2
|Akhisarspor
|22.10.2020
|Tuzlaspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|22.10.2020
|Menemenspor
|2-1
|Bursaspor