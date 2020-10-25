2020-2021 Fenerbahçe, Trabzonspor maç özeti, maç sonucuFırtına ikinci yarıda kesildi! Fenerbahçe'den Trabzonspor'a soğuk duşElazığ Sivrice'de 3.4 şiddetinde depremDışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a çok sert tepki2020-2021 Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük maç özeti, maç sonucu2020-2021 İstanbulspor, Eskişehirspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Adanaspor, Tuzlaspor maç özeti, maç sonucuİslam karşıtı tutuma protesto! Tunuslulardan Macron'un sözlerine sert tepkiBugün Savaşçı dizisi var mı? Savaşçı dizisi neden yayınlanmıyor? Yeni bölüm ne zaman başlayacak?Yoldaş Selim Çelik tutuklandı!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Adanaspor, Tuzlaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Adanaspor, Tuzlaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında Adanaspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Adanaspor, Tuzlaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 6. hafta maçında Adanaspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Adanaspor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında Adanaspor sahasında Tuzlaspor ile 25.10.2020 16:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Adanaspor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Adanaspor Tuzlaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

5 Ocak Fatih Terim

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Direnç Tonusluoğlu(hakem), Oğuz Terzi(1. Yardımcı Hakem), Nurettin Dinçer Demir(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ülker(dördüncü Hakem)

ADANASPORAdanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 12. Isaac Donkor, 41. Hakan Çinemre, 27. Furkan Şeker, 52. Canberk Dilaver, 20. Tevfik Altındağ, 22. Celil Yüksel, 21. Atalay Babacan, 9. Ognjen Ozegovıc, 11. Eren Keleş, 24. Ergin Keleş

Yedekler

1. Burak Çapkınoğlu, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 23. Evren Korkmaz, 42. Berkan Fırat, 5. Umut Sözen, 8. Ahmet Bahçıvan, 99. Ismaeel Rayan, 19. Adolphe Belem

Teknik Sorumlu

Semih Özü

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

TUZLASPORTuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 77. Samet Asatekin, 81. Tarık Tekdal, 87. Ferhat Öztorun, 6. Aykut Çeviker, 14. Aıas Aosman, 15. Aldın Cajıc, 8. Gökcan Kaya, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 4. İsmail Konuk

Yedekler

23. Philipp Alexander Angeler, 19. Arif Morkaya, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 20. Vedat Bora, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 99. Özgür Can Özcan, 11. Onur Ayık

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Tuzlaspor7520167179
2İstanbulspor7511156169
3Adana Demirspor7421146148
4Samsunspor7421117144
5Ankara Keçiörengücü741286132
6Altınordu74121110131
7Giresunspor63211110111
8Altay6312104106
9Balıkesirspor73138910-1
10Adanaspor723210991
11Bursaspor6213111170
12Akhisarspor61324460
13Bandırmaspor71246115-5
14Menemenspor61236115-5
15Ümraniyespor71248155-7
16Ankaraspor71154124-8
17Eskişehirspor70342133-11
18Boluspor6024482-4

TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür

20.10.2020Eskişehirspor0-1Samsunspor
20.10.2020Ankara Keçiörengücü1-0Bandırmaspor
21.10.2020Balıkesirspor0-0Boluspor
21.10.2020Altınordu2-1Altay
21.10.2020Giresunspor4-3Adanaspor
21.10.2020Adana Demirspor4-2Ümraniyespor
22.10.2020İstanbulspor2-2Akhisarspor
22.10.2020Tuzlaspor2-0Osmanlıspor FK
22.10.2020Menemenspor2-1Bursaspor


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT