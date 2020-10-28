2020-2021 Adıyaman 1954 Spor, 1954 Kelkit Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Adıyaman 1954 Spor ve 1954 Kelkit Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 6. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Adıyaman Atatürk - Adıyaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Adıyaman 1954 Spor - 1954 Kelkit Belediyespor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Adıyaman Atatürk - Adıyaman stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Adıyaman Atatürk - Adıyaman



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Şevket Teker(hakem), Muhammet Ali Doğan(1. Yardımcı Hakem), Tansu Doğan Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Kaan Kara(dördüncü Hakem)

Adıyaman 1954 Spor

Adıyaman 1954 Spor İlk 11

89. Mustafa Hoşoğlu, 3. Sefa Aksoy, 4. Selim Şahin, 5. Yusuf Orhan, 10. Cafercan Aksu, 11. Fuat Bavuk, 17. Ahmet Teker, 6. Fatih Gürden, 67. Salim Uzun, 77. İlyas Ekiz, 28. Serkan Yıldız



Yedekler

12. Türker Dırdıroğlu, 1. Alper Önal, 99. Sami Can Özkan, 44. Seyid Ahmet Han, 9. Haluk Türkeri, 19. Taylan Özgün, 66. Osman Paşa Zorlu



Teknik Sorumlu

1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11

16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 10. Hamza İpekci, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 29. Enes Ocak, 61. Adem Sağlam, 6. Kaptan Kaan Akgün, 89. Adem Kaba



Yedekler

1. Ogün Samet Nuhoğlu, 25. Caner İlyas, 99. Erhan Çınar, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 53. Anılcan İslamoğlu, 70. Hasan Üstübücü, 88. Oktay Gümüş



Teknik Sorumlu

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 6 4 2 0 9 4 14 5 2 68 Aksaray Belediyespor 5 4 1 0 7 1 13 6 3 52 Orduspor FK 6 3 2 1 13 6 11 7 4 Modafen 5 3 1 1 7 3 10 4 5 Bayrampaşa 3 3 0 0 12 3 9 9 6 Bursa Yıldırımspor 5 3 0 2 6 2 9 4 7 Düzcespor 5 2 3 0 9 6 9 3 8 1954 Kelkit Bld.Spor 6 3 0 3 6 5 9 1 9 Bergama Belediyespor 5 2 2 1 7 6 8 1 10 Kestelspor 6 2 2 2 10 10 8 0 11 Silivrispor 6 1 2 3 5 12 5 -7 12 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4 13 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 6 1 1 4 6 13 4 -7 14 Karaköprü Belediyespor 4 1 1 2 2 9 4 -7 15 Siirt İl Özel İdare 4 0 3 1 3 6 3 -3 16 Muğlaspor 6 0 2 4 3 8 2 -5 17 Sultanbeyli Bld. 6 0 1 5 2 9 1 -7

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