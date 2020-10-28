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2020-2021 Adıyaman 1954 Spor, 1954 Kelkit Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Adıyaman 1954 Spor, 1954 Kelkit Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Adıyaman 1954 Spor ve 1954 Kelkit Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 6. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Adıyaman Atatürk - Adıyaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Adıyaman 1954 Spor - 1954 Kelkit Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Adıyaman Atatürk - Adıyaman stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Adıyaman Atatürk - Adıyaman

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Şevket Teker(hakem), Muhammet Ali Doğan(1. Yardımcı Hakem), Tansu Doğan Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Kaan Kara(dördüncü Hakem)

ADIYAMAN 1954 SPORAdıyaman 1954 Spor

Adıyaman 1954 Spor İlk 11
89. Mustafa Hoşoğlu, 3. Sefa Aksoy, 4. Selim Şahin, 5. Yusuf Orhan, 10. Cafercan Aksu, 11. Fuat Bavuk, 17. Ahmet Teker, 6. Fatih Gürden, 67. Salim Uzun, 77. İlyas Ekiz, 28. Serkan Yıldız

Yedekler
12. Türker Dırdıroğlu, 1. Alper Önal, 99. Sami Can Özkan, 44. Seyid Ahmet Han, 9. Haluk Türkeri, 19. Taylan Özgün, 66. Osman Paşa Zorlu

Teknik Sorumlu

1954 KELKİT BELEDİYESPOR1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11
16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 10. Hamza İpekci, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 29. Enes Ocak, 61. Adem Sağlam, 6. Kaptan Kaan Akgün, 89. Adem Kaba

Yedekler
1. Ogün Samet Nuhoğlu, 25. Caner İlyas, 99. Erhan Çınar, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 53. Anılcan İslamoğlu, 70. Hasan Üstübücü, 88. Oktay Gümüş

Teknik Sorumlu

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK642094145
268 Aksaray Belediyespor541071136
352 Orduspor FK6321136117
4Modafen531173104
5Bayrampaşa330012399
6Bursa Yıldırımspor53026294
7Düzcespor52309693
81954 Kelkit Bld.Spor63036591
9Bergama Belediyespor52217681
10Kestelspor6222101080
11Silivrispor61235125-7
12Kozan Spor FK6114594-4
13Kırıkkale Büyük Anadoluspor61146134-7
14Karaköprü Belediyespor4112294-7
15Siirt İl Özel İdare4031363-3
16Muğlaspor6024382-5
17Sultanbeyli Bld.6015291-7

Fikstür

28.10.2020Silivrispor1-0Sultanbeyli Bld.
28.10.2020Siirt İl Özel İdare0-052 Orduspor FK
28.10.2020Muğlaspor1-1Bergama Belediyespor
28.10.2020Kozan Spor FK0-168 Aksaray Belediyespor
28.10.2020Kırıkkale Büyük Anadoluspor0-0Modafen
28.10.2020Karaköprü Belediyespor1-0Kestelspor
28.10.2020BayrampaşaP-PDüzcespor
28.10.2020Adıyaman 1954 SK1-01954 Kelkit Bld.Spor
Onur Çelik
Spor Editörü


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