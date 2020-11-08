2020-2021 Akhisarspor, Beypiliç Boluspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 8. hafta maçında Akhisarspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Akhisarspor ve Beypiliç Boluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Akhisarspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 08.11.2020 16:00'da karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Akhisarspor - Beypiliç Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Akhisarspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Spor Toto Akhisar Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Yiğit Arslan(hakem), Baran Eraslan(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Aylak(2. Yardımcı Hakem), Ayberk Demirbaş(dördüncü Hakem)

Akhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 10. Çekdar Orhan, 74. Doğukan Nelik, 87. Theodor Elmar Bjarnason, 88. Taha Yalçıner

Yedekler

45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 11. Onurcan Güler, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 17. Bertuğ Bayar, 23. Berat Onur Pınar, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 48. Halil İbrahim Karavuş, 70. Göksu Mutlu

Teknik Sorumlu

Ercan Kahyaoğlu

Beypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 6. Burak Asan, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 86. Burak Bekaroğlu, 11. Hamza Gür, 21. Araz Abdullayev, 7. Melih Okutan, 61. Aykut Demir, 33. Muhammed Bayır, 8. Bekir Yılmaz

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 18. Muhammet Arslantaş, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 35. Alican Özfesli, 10. Gökhan Sazdağı, 9. Rydell Romano Poepon, 13. Oğuzhan Berber, 23. Muhammed Gümüşkaya, 50. Ali Keten

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 8 5 3 0 17 8 18 9 2 İstanbulspor 8 5 2 1 16 7 17 9 3 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16 4 4 Adana Demirspor 8 4 3 1 15 7 15 8 5 Ankara Keçiörengücü 9 4 3 2 11 9 15 2 6 Altınordu 8 4 2 2 12 11 14 1 7 Giresunspor 8 4 2 2 12 11 14 1 8 Akhisarspor 9 3 4 2 9 7 13 2 9 Balıkesirspor 9 4 1 4 11 13 13 -2 10 Adanaspor 8 3 3 2 13 9 12 4 11 Bursaspor 9 3 2 4 17 16 11 1 12 Altay 7 3 1 3 11 7 10 4 13 Ümraniyespor 9 2 3 4 10 16 9 -6 14 Menemenspor 7 1 3 3 6 11 6 -5 15 Bandırmaspor 8 1 2 5 6 12 5 -6 16 Ankaraspor 8 1 2 5 5 13 5 -8 17 Boluspor 9 0 4 5 8 14 4 -6 18 Eskişehirspor 9 0 4 5 4 16 4 -12

TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür