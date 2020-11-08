2020-2021 Akhisarspor, Beypiliç Boluspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 8. hafta maçında Akhisarspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 8. hafta maçında Akhisarspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Akhisarspor ve Beypiliç Boluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Akhisarspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 08.11.2020 16:00'da karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Akhisarspor - Beypiliç Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Akhisarspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Spor Toto Akhisar Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.11.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Yiğit Arslan(hakem), Baran Eraslan(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Aylak(2. Yardımcı Hakem), Ayberk Demirbaş(dördüncü Hakem)
Akhisarspor İlk 11
1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 10. Çekdar Orhan, 74. Doğukan Nelik, 87. Theodor Elmar Bjarnason, 88. Taha Yalçıner
Yedekler
45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 11. Onurcan Güler, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 17. Bertuğ Bayar, 23. Berat Onur Pınar, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 48. Halil İbrahim Karavuş, 70. Göksu Mutlu
Teknik Sorumlu
Ercan Kahyaoğlu
Beypiliç Boluspor İlk 11
25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 6. Burak Asan, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 86. Burak Bekaroğlu, 11. Hamza Gür, 21. Araz Abdullayev, 7. Melih Okutan, 61. Aykut Demir, 33. Muhammed Bayır, 8. Bekir Yılmaz
Yedekler
29. Ömer Alıcı, 18. Muhammet Arslantaş, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 35. Alican Özfesli, 10. Gökhan Sazdağı, 9. Rydell Romano Poepon, 13. Oğuzhan Berber, 23. Muhammed Gümüşkaya, 50. Ali Keten
Teknik Sorumlu
Reha Kemal Erginer
TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|8
|5
|3
|0
|17
|8
|18
|9
|2
|İstanbulspor
|8
|5
|2
|1
|16
|7
|17
|9
|3
|Samsunspor
|9
|4
|4
|1
|13
|9
|16
|4
|4
|Adana Demirspor
|8
|4
|3
|1
|15
|7
|15
|8
|5
|Ankara Keçiörengücü
|9
|4
|3
|2
|11
|9
|15
|2
|6
|Altınordu
|8
|4
|2
|2
|12
|11
|14
|1
|7
|Giresunspor
|8
|4
|2
|2
|12
|11
|14
|1
|8
|Akhisarspor
|9
|3
|4
|2
|9
|7
|13
|2
|9
|Balıkesirspor
|9
|4
|1
|4
|11
|13
|13
|-2
|10
|Adanaspor
|8
|3
|3
|2
|13
|9
|12
|4
|11
|Bursaspor
|9
|3
|2
|4
|17
|16
|11
|1
|12
|Altay
|7
|3
|1
|3
|11
|7
|10
|4
|13
|Ümraniyespor
|9
|2
|3
|4
|10
|16
|9
|-6
|14
|Menemenspor
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|6
|-5
|15
|Bandırmaspor
|8
|1
|2
|5
|6
|12
|5
|-6
|16
|Ankaraspor
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|5
|-8
|17
|Boluspor
|9
|0
|4
|5
|8
|14
|4
|-6
|18
|Eskişehirspor
|9
|0
|4
|5
|4
|16
|4
|-12
TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür
|30.10.2020
|Tuzlaspor
|P-P
|Altay
|30.10.2020
|Balıkesirspor
|0-3
|Adanaspor
|31.10.2020
|Menemenspor
|P-P
|Osmanlıspor FK
|31.10.2020
|Giresunspor
|0-1
|Ümraniyespor
|31.10.2020
|Bursaspor
|4-2
|Boluspor
|31.10.2020
|Altınordu
|P-P
|Bandırmaspor
|01.11.2020
|Adana Demirspor
|1-1
|Samsunspor
|01.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-1
|İstanbulspor
|01.11.2020
|Eskişehirspor
|0-1
|Akhisarspor