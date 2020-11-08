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2020-2021 Akhisarspor, Beypiliç Boluspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 8. hafta maçında Akhisarspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Akhisarspor, Beypiliç Boluspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 8. hafta maçında Akhisarspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Akhisarspor ve Beypiliç Boluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Akhisarspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 08.11.2020 16:00'da karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Akhisarspor - Beypiliç Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Akhisarspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Spor Toto Akhisar Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Yiğit Arslan(hakem), Baran Eraslan(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Aylak(2. Yardımcı Hakem), Ayberk Demirbaş(dördüncü Hakem)

AKHİSARSPORAkhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 10. Çekdar Orhan, 74. Doğukan Nelik, 87. Theodor Elmar Bjarnason, 88. Taha Yalçıner

Yedekler

45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 11. Onurcan Güler, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 17. Bertuğ Bayar, 23. Berat Onur Pınar, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 48. Halil İbrahim Karavuş, 70. Göksu Mutlu

Teknik Sorumlu

Ercan Kahyaoğlu

BEYPİLİÇ BOLUSPORBeypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 6. Burak Asan, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 86. Burak Bekaroğlu, 11. Hamza Gür, 21. Araz Abdullayev, 7. Melih Okutan, 61. Aykut Demir, 33. Muhammed Bayır, 8. Bekir Yılmaz

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 18. Muhammet Arslantaş, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 35. Alican Özfesli, 10. Gökhan Sazdağı, 9. Rydell Romano Poepon, 13. Oğuzhan Berber, 23. Muhammed Gümüşkaya, 50. Ali Keten

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Tuzlaspor8530178189
2İstanbulspor8521167179
3Samsunspor9441139164
4Adana Demirspor8431157158
5Ankara Keçiörengücü9432119152
6Altınordu84221211141
7Giresunspor84221211141
8Akhisarspor934297132
9Balıkesirspor9414111313-2
10Adanaspor8332139124
11Bursaspor93241716111
12Altay7313117104
13Ümraniyespor923410169-6
14Menemenspor71336116-5
15Bandırmaspor81256125-6
16Ankaraspor81255135-8
17Boluspor90458144-6
18Eskişehirspor90454164-12

TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür

30.10.2020TuzlasporP-PAltay
30.10.2020Balıkesirspor0-3Adanaspor
31.10.2020MenemensporP-POsmanlıspor FK
31.10.2020Giresunspor0-1Ümraniyespor
31.10.2020Bursaspor4-2Boluspor
31.10.2020AltınorduP-PBandırmaspor
01.11.2020Adana Demirspor1-1Samsunspor
01.11.2020Ankara Keçiörengücü1-1İstanbulspor
01.11.2020Eskişehirspor0-1Akhisarspor
Berna Akkaya
Editör


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