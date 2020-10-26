2020-2021 Akhisarspor, Bursaspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında Akhisarspor, Bursaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 6. hafta maçında Akhisarspor, Bursaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Akhisarspor ve Bursaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında Akhisarspor sahasında Bursaspor ile 26.10.2020 19:00'da karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Akhisarspor - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Akhisarspor Bursaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Spor Toto Akhisar Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
26.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Serdar Diyadin(1. Yardımcı Hakem), Cem Özbay(2. Yardımcı Hakem), Ferhan Kestanlıoğlu(dördüncü Hakem)
Akhisarspor İlk 11
1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 9. Irfan Hadzıc, 11. Onurcan Güler, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 70. Göksu Mutlu, 87. Theodor Elmar Bjarnason, 88. Taha Yalçıner
Yedekler
45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 8. Ali Kaan Güneren, 10. Çekdar Orhan, 17. Bertuğ Bayar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 48. Halil İbrahim Karavuş, 74. Doğukan Nelik
Teknik Sorumlu
Ercan Kahyaoğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Bursaspor İlk 11
28. Deniz Aydın, 2. İsmail Çokçalış, 5. Emirhan Aydoğan, 6. Ramazan Keskin, 7. Burak Kapacak, 10. Özer Hurmacı, 15. Aykut Akgün, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör
Yedekler
40. Canberk Yurdakul, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 17. Recep Aydın, 24. Kerem Kök, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 77. Tuğbey Akgün
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür
|20.10.2020
|Eskişehirspor
|0-1
|Samsunspor
|20.10.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Bandırmaspor
|21.10.2020
|Balıkesirspor
|0-0
|Boluspor
|21.10.2020
|Altınordu
|2-1
|Altay
|21.10.2020
|Giresunspor
|4-3
|Adanaspor
|21.10.2020
|Adana Demirspor
|4-2
|Ümraniyespor
|22.10.2020
|İstanbulspor
|2-2
|Akhisarspor
|22.10.2020
|Tuzlaspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|22.10.2020
|Menemenspor
|2-1
|Bursaspor