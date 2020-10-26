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2020-2021 Akhisarspor, Bursaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında Akhisarspor, Bursaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Akhisarspor, Bursaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 6. hafta maçında Akhisarspor, Bursaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Akhisarspor ve Bursaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında Akhisarspor sahasında Bursaspor ile 26.10.2020 19:00'da karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Akhisarspor - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Akhisarspor Bursaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Spor Toto Akhisar Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Serdar Diyadin(1. Yardımcı Hakem), Cem Özbay(2. Yardımcı Hakem), Ferhan Kestanlıoğlu(dördüncü Hakem)

AKHİSARSPORAkhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 9. Irfan Hadzıc, 11. Onurcan Güler, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 70. Göksu Mutlu, 87. Theodor Elmar Bjarnason, 88. Taha Yalçıner

Yedekler

45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 8. Ali Kaan Güneren, 10. Çekdar Orhan, 17. Bertuğ Bayar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 48. Halil İbrahim Karavuş, 74. Doğukan Nelik

Teknik Sorumlu

Ercan Kahyaoğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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BURSASPORBursaspor

Bursaspor İlk 11

28. Deniz Aydın, 2. İsmail Çokçalış, 5. Emirhan Aydoğan, 6. Ramazan Keskin, 7. Burak Kapacak, 10. Özer Hurmacı, 15. Aykut Akgün, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör

Yedekler

40. Canberk Yurdakul, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 17. Recep Aydın, 24. Kerem Kök, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 77. Tuğbey Akgün

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv

TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür

20.10.2020Eskişehirspor0-1Samsunspor
20.10.2020Ankara Keçiörengücü1-0Bandırmaspor
21.10.2020Balıkesirspor0-0Boluspor
21.10.2020Altınordu2-1Altay
21.10.2020Giresunspor4-3Adanaspor
21.10.2020Adana Demirspor4-2Ümraniyespor
22.10.2020İstanbulspor2-2Akhisarspor
22.10.2020Tuzlaspor2-0Osmanlıspor FK
22.10.2020Menemenspor2-1Bursaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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