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2020-2021 Akhisarspor, Menemen Spor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Akhisarspor, Menemen Spor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Akhisarspor, Menemen Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Akhisarspor, Menemen Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Akhisarspor ve Menemen Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Akhisarspor sahasında Menemen Spor ile 19.10.2020 19:00'da karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Akhisarspor - Menemen Spor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Akhisarspor Menemen Spor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Çağdaş Altay(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Özcan Sultanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Yalçın Taşkınfurat(dördüncü Hakem)

AKHİSARSPORAkhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 11. Onurcan Güler, 17. Bertuğ Bayar, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 87. Theodor Elmar Bjarnason

Yedekler

45. Halil Yeral, 25. Batuhan Ataç, 6. Bora Yılmaz, 10. Çekdar Orhan, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 48. Halil İbrahim Karavuş, 74. Doğukan Nelik

Teknik Sorumlu

Ercan Kahyaoğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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MENEMEN SPORMenemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 2. Yusuf Talum, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 4. Furkan Bayır, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 12. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 23. Berkan İbrahim Çakır, 27. Şeref Özcan, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas

Yedekler

33. Amir Güren, 7. Murat Elkatmış, 10. Taşkın Çalış, 14. Bekir Can Sönmez, 21. Ömer Şahbaş, 28. Burak Albayrak, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 53. Mehmet Aytemiz, 54. Kubilay Türk Yılmaz, 88. Rıdvan Koçak

Teknik Sorumlu

Dilaver Mutlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İstanbulspor5401104126
2Tuzlaspor5320116115
3Altay531192107
4Ankara Keçiörengücü531152103
5Adanaspor52306294
6Altınordu53028890
7Adana Demirspor52217483
8Samsunspor52216581
9Giresunspor52217780
10Bursaspor521210971
11Balıkesirspor5203686-2
12Akhisarspor51222250
13Bandırmaspor5122675-1
14Ümraniyespor51135104-5
15Ankaraspor5113384-5
16Eskişehirspor5032293-7
17Menemenspor50234102-6
18Boluspor5014481-4

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür

17.10.2020Adanaspor5-2Altınordu
17.10.2020Altay1-0Adana Demirspor
17.10.2020Bandırmaspor1-1Eskişehirspor
17.10.2020Ümraniyespor1-2Ankara Keçiörengücü
17.10.2020Samsunspor0-3İstanbulspor
18.10.2020Bursaspor3-1Balıkesirspor
18.10.2020Boluspor1-2Tuzlaspor
18.10.2020Ankaraspor1-1Giresunspor
18.10.2020Osmanlıspor FK Giresunspor
19.10.2020Akhisarspor0-0Menemenspor


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