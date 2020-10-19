2020-2021 Akhisarspor, Menemen Spor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Akhisarspor, Menemen Spor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 5. hafta maçında Akhisarspor, Menemen Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Akhisarspor ve Menemen Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Akhisarspor sahasında Menemen Spor ile 19.10.2020 19:00'da karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Akhisarspor - Menemen Spor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Akhisarspor Menemen Spor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Çağdaş Altay(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Özcan Sultanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Yalçın Taşkınfurat(dördüncü Hakem)
Akhisarspor İlk 11
1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 11. Onurcan Güler, 17. Bertuğ Bayar, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 87. Theodor Elmar Bjarnason
Yedekler
45. Halil Yeral, 25. Batuhan Ataç, 6. Bora Yılmaz, 10. Çekdar Orhan, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 48. Halil İbrahim Karavuş, 74. Doğukan Nelik
Teknik Sorumlu
Ercan Kahyaoğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Menemen Spor İlk 11
1. Gentıan Selmanı, 2. Yusuf Talum, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 4. Furkan Bayır, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 12. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 23. Berkan İbrahim Çakır, 27. Şeref Özcan, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas
Yedekler
33. Amir Güren, 7. Murat Elkatmış, 10. Taşkın Çalış, 14. Bekir Can Sönmez, 21. Ömer Şahbaş, 28. Burak Albayrak, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 53. Mehmet Aytemiz, 54. Kubilay Türk Yılmaz, 88. Rıdvan Koçak
Teknik Sorumlu
Dilaver Mutlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İstanbulspor
|5
|4
|0
|1
|10
|4
|12
|6
|2
|Tuzlaspor
|5
|3
|2
|0
|11
|6
|11
|5
|3
|Altay
|5
|3
|1
|1
|9
|2
|10
|7
|4
|Ankara Keçiörengücü
|5
|3
|1
|1
|5
|2
|10
|3
|5
|Adanaspor
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|6
|Altınordu
|5
|3
|0
|2
|8
|8
|9
|0
|7
|Adana Demirspor
|5
|2
|2
|1
|7
|4
|8
|3
|8
|Samsunspor
|5
|2
|2
|1
|6
|5
|8
|1
|9
|Giresunspor
|5
|2
|2
|1
|7
|7
|8
|0
|10
|Bursaspor
|5
|2
|1
|2
|10
|9
|7
|1
|11
|Balıkesirspor
|5
|2
|0
|3
|6
|8
|6
|-2
|12
|Akhisarspor
|5
|1
|2
|2
|2
|2
|5
|0
|13
|Bandırmaspor
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|5
|-1
|14
|Ümraniyespor
|5
|1
|1
|3
|5
|10
|4
|-5
|15
|Ankaraspor
|5
|1
|1
|3
|3
|8
|4
|-5
|16
|Eskişehirspor
|5
|0
|3
|2
|2
|9
|3
|-7
|17
|Menemenspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
|18
|Boluspor
|5
|0
|1
|4
|4
|8
|1
|-4
TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür
|17.10.2020
|Adanaspor
|5-2
|Altınordu
|17.10.2020
|Altay
|1-0
|Adana Demirspor
|17.10.2020
|Bandırmaspor
|1-1
|Eskişehirspor
|17.10.2020
|Ümraniyespor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü
|17.10.2020
|Samsunspor
|0-3
|İstanbulspor
|18.10.2020
|Bursaspor
|3-1
|Balıkesirspor
|18.10.2020
|Boluspor
|1-2
|Tuzlaspor
|18.10.2020
|Ankaraspor
|1-1
|Giresunspor
|18.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Giresunspor
|19.10.2020
|Akhisarspor
|0-0
|Menemenspor