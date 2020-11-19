2020-2021 Alanya Kestelspor, 52 Orduspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Alanya Kestelspor, 52 Orduspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Alanya Kestelspor, 52 Orduspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Alanya Kestelspor ve 52 Orduspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 10. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında 52 Orduspor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Alanya Kestelspor - 52 Orduspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Alanya Kestelspor - 52 Orduspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Süleyman Soyutürk(hakem), Cankut Gönenç(1. Yardımcı Hakem), İlke Akman(2. Yardımcı Hakem), Engin Ferik(dördüncü Hakem)
Alanya Kestelspor İlk 11
97. İsmail Ünal, 8. Ufuk Özcan, 9. Alican Tez, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 13. Okan Şahingöz, 27. Ali Eren Daşdemir, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 35. Sabutay Alper Bayülken, 51. Tolga Tekin, 77. Murat Sevimler
Yedekler
22. Berkant Boz, 7. Güner Okay, 23. Yunus Emre Yıldız, 33. Hasan Kürşat Kara, 45. Mert Korkmaz, 70. Berkay Arı, 90. Efe Görgülü
Teknik Sorumlu
Ahmet Duman
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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52 Orduspor İlk 11
25. Berat Çelebi, 1. Gürkan Arslan, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 10. Sebahattin Usta, 16. Halil İbrahim Pekşen, 22. Burçin Yüksel, 55. Gökhan Özer, 63. Eşref Korkmazoğlu, 77. Hakan Doğru, 90. Yusuf Avcılar
Yedekler
52. Cantuğ Temel, 4. Mustafa Çay, 29. Gökhan Aydaş, 61. Volkan Akyıldız, 11. Oğuzhan Birben, 97. Emre Adiloğlu, 19. Muhammed Emin Balcılar
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sinan Bayraktar
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|8
|5
|3
|0
|11
|4
|18
|7
|2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|10
|6
|0
|4
|12
|8
|18
|4
|3
|Bursa Yıldırımspor
|9
|5
|1
|3
|14
|6
|16
|8
|4
|52 Orduspor FK
|10
|3
|6
|1
|16
|9
|15
|7
|5
|Adıyaman 1954 SK
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|15
|4
|6
|Bayrampaşa
|8
|4
|1
|3
|20
|11
|13
|9
|7
|Modafen
|8
|4
|1
|3
|9
|6
|13
|3
|8
|Bergama Belediyespor
|7
|3
|3
|1
|11
|8
|12
|3
|9
|Düzcespor
|7
|3
|3
|1
|10
|8
|12
|2
|10
|Alanya Kestelspor
|9
|3
|3
|3
|14
|14
|12
|0
|11
|Siirt İl Özel İdare
|9
|2
|4
|3
|8
|14
|10
|-6
|12
|Silivrispor
|10
|2
|4
|4
|8
|16
|10
|-8
|13
|Muğlaspor
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|6
|-4
|14
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|8
|1
|3
|4
|9
|16
|6
|-7
|15
|Karaköprü Belediyespor
|7
|1
|3
|3
|4
|12
|6
|-8
|16
|Sultanbeyli Bld.
|10
|1
|2
|7
|5
|15
|5
|-10
|17
|Kozan Spor FK
|6
|1
|1
|4
|5
|9
|4
|-4
Fikstür
|18.11.2020
|Alanya Kestelspor
|1-1
|52 Orduspor FK
|18.11.2020
|Silivrispor
|1-0
|Modafen
|18.11.2020
|Siirt İl Özel İdare
|1-3
|Bergama Belediyespor
|18.11.2020
|Kozan Spor FK
|P-P
|Muğlaspor
|18.11.2020
|Karaköprü Belediyespor
|0-1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|18.11.2020
|Bursa Yıldırımspor
|3-0
|Sultanbeyli Bld.
|18.11.2020
|Bayrampaşa
|2-3
|68 Aksaray Belediyespor
|18.11.2020
|Adıyaman 1954 SK
|2-2
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|18.11.2020
|Kestelspor
|52 Orduspor FK