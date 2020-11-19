2020-2021 Alanya Kestelspor, 52 Orduspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Alanya Kestelspor, 52 Orduspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Alanya Kestelspor ve 52 Orduspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 10. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında 52 Orduspor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Alanya Kestelspor - 52 Orduspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Alanya Kestelspor - 52 Orduspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Süleyman Soyutürk(hakem), Cankut Gönenç(1. Yardımcı Hakem), İlke Akman(2. Yardımcı Hakem), Engin Ferik(dördüncü Hakem)

Alanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11

97. İsmail Ünal, 8. Ufuk Özcan, 9. Alican Tez, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 13. Okan Şahingöz, 27. Ali Eren Daşdemir, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 35. Sabutay Alper Bayülken, 51. Tolga Tekin, 77. Murat Sevimler



Yedekler

22. Berkant Boz, 7. Güner Okay, 23. Yunus Emre Yıldız, 33. Hasan Kürşat Kara, 45. Mert Korkmaz, 70. Berkay Arı, 90. Efe Görgülü



Teknik Sorumlu

Ahmet Duman



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11

25. Berat Çelebi, 1. Gürkan Arslan, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 10. Sebahattin Usta, 16. Halil İbrahim Pekşen, 22. Burçin Yüksel, 55. Gökhan Özer, 63. Eşref Korkmazoğlu, 77. Hakan Doğru, 90. Yusuf Avcılar



Yedekler

52. Cantuğ Temel, 4. Mustafa Çay, 29. Gökhan Aydaş, 61. Volkan Akyıldız, 11. Oğuzhan Birben, 97. Emre Adiloğlu, 19. Muhammed Emin Balcılar



Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sinan Bayraktar



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 8 5 3 0 11 4 18 7 2 1954 Kelkit Bld.Spor 10 6 0 4 12 8 18 4 3 Bursa Yıldırımspor 9 5 1 3 14 6 16 8 4 52 Orduspor FK 10 3 6 1 16 9 15 7 5 Adıyaman 1954 SK 8 4 3 1 11 7 15 4 6 Bayrampaşa 8 4 1 3 20 11 13 9 7 Modafen 8 4 1 3 9 6 13 3 8 Bergama Belediyespor 7 3 3 1 11 8 12 3 9 Düzcespor 7 3 3 1 10 8 12 2 10 Alanya Kestelspor 9 3 3 3 14 14 12 0 11 Siirt İl Özel İdare 9 2 4 3 8 14 10 -6 12 Silivrispor 10 2 4 4 8 16 10 -8 13 Muğlaspor 8 1 3 4 6 10 6 -4 14 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 8 1 3 4 9 16 6 -7 15 Karaköprü Belediyespor 7 1 3 3 4 12 6 -8 16 Sultanbeyli Bld. 10 1 2 7 5 15 5 -10 17 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4

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