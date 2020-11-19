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2020-2021 Alanya Kestelspor, 52 Orduspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Alanya Kestelspor, 52 Orduspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Alanya Kestelspor, 52 Orduspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Alanya Kestelspor, 52 Orduspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Alanya Kestelspor ve 52 Orduspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 10. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında 52 Orduspor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Alanya Kestelspor - 52 Orduspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Alanya Kestelspor - 52 Orduspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Süleyman Soyutürk(hakem), Cankut Gönenç(1. Yardımcı Hakem), İlke Akman(2. Yardımcı Hakem), Engin Ferik(dördüncü Hakem)

ALANYA KESTELSPORAlanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11
97. İsmail Ünal, 8. Ufuk Özcan, 9. Alican Tez, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 13. Okan Şahingöz, 27. Ali Eren Daşdemir, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 35. Sabutay Alper Bayülken, 51. Tolga Tekin, 77. Murat Sevimler

Yedekler
22. Berkant Boz, 7. Güner Okay, 23. Yunus Emre Yıldız, 33. Hasan Kürşat Kara, 45. Mert Korkmaz, 70. Berkay Arı, 90. Efe Görgülü

Teknik Sorumlu
Ahmet Duman

Goller
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Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

52 ORDUSPOR52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11
25. Berat Çelebi, 1. Gürkan Arslan, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 10. Sebahattin Usta, 16. Halil İbrahim Pekşen, 22. Burçin Yüksel, 55. Gökhan Özer, 63. Eşref Korkmazoğlu, 77. Hakan Doğru, 90. Yusuf Avcılar

Yedekler
52. Cantuğ Temel, 4. Mustafa Çay, 29. Gökhan Aydaş, 61. Volkan Akyıldız, 11. Oğuzhan Birben, 97. Emre Adiloğlu, 19. Muhammed Emin Balcılar

Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sinan Bayraktar

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor8530114187
21954 Kelkit Bld.Spor10604128184
3Bursa Yıldırımspor9513146168
452 Orduspor FK10361169157
5Adıyaman 1954 SK8431117154
6Bayrampaşa84132011139
7Modafen841396133
8Bergama Belediyespor7331118123
9Düzcespor7331108122
10Alanya Kestelspor93331414120
11Siirt İl Özel İdare924381410-6
12Silivrispor1024481610-8
13Muğlaspor81346106-4
14Kırıkkale Büyük Anadoluspor81349166-7
15Karaköprü Belediyespor71334126-8
16Sultanbeyli Bld.101275155-10
17Kozan Spor FK6114594-4

Fikstür

18.11.2020Alanya Kestelspor1-152 Orduspor FK
18.11.2020Silivrispor1-0Modafen
18.11.2020Siirt İl Özel İdare1-3Bergama Belediyespor
18.11.2020Kozan Spor FKP-PMuğlaspor
18.11.2020Karaköprü Belediyespor0-11954 Kelkit Bld.Spor
18.11.2020Bursa Yıldırımspor3-0Sultanbeyli Bld.
18.11.2020Bayrampaşa2-368 Aksaray Belediyespor
18.11.2020Adıyaman 1954 SK2-2Kırıkkale Büyük Anadoluspor
18.11.2020Kestelspor 52 Orduspor FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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