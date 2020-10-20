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2020-2021 Alanya Kestelspor, Bayrampaşa Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Alanya Kestelspor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Alanya Kestelspor, Bayrampaşa Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Alanya Kestelspor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. maç 3-4 sona erdi. Alanya Kestelspor ve Bayrampaşa Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 5. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında Bayrampaşa Spor ile 17.10.2020 14:30'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Alanya Kestelspor - Bayrampaşa Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadyumunda oynanan maç 3-4 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 14:30

MAÇIN HAKEMLERİ
Abdulbaki Ayyıldız(hakem), Nurettin Taşkesen(1. Yardımcı Hakem), Burak Celep(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Kahraman(dördüncü Hakem)

ALANYA KESTELSPORAlanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11
1. Hasan Sürmeli, 35. Sabutay Alper Bayülken, 77. Murat Sevimler, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 51. Tolga Tekin, 8. Ufuk Özcan, 25. Buluthan Bulut, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 7. Güner Okay, 9. Alican Tez

Yedekler
97. İsmail Ünal, 17. Muhammet Özdemir, 33. Hasan Kürşat Kara, 27. Ali Eren Daşdemir, 70. Berkay Arı, 45. Mert Korkmaz, 6. Kadir Torbacı

Teknik Sorumlu
Ahmet Duman

Goller
Alican Tez,34.dk (h), Tolga Tekin,80.dk (f), Alican Tez,90+1.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Tolga Tekin 70.dk, Sarı Kart Abdurrahman Ayhanoğlu 83.dk, Sarı Kart Ufuk Özcan 61.dk, Sarı Kart Murat Sevimler 85.dk

Oyundan Çıkanlar
Sabutay Alper Bayülken 46.dk, Güner Okay 46.dk, Ali Berke Timurcioğlu 60.dk, Buluthan Bulut 70.dk

Oyuna Girenler
Mert Korkmaz 46.dk, Kadir Torbacı 46.dk, Muhammet Özdemir 60.dk, Ali Eren Daşdemir 70.dk

BAYRAMPAŞA SPORBayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11
1. Enes Ünal, 5. Nasrullah Dedemen, 80. Mehmet Sefa Etöz, 20. Emincan Konuk, 9. İsa Güler, 8. Bünyamin Balat, 6. Erkam Develi, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 21. Mustafa Yılmaz, 10. Şahin Aygüneş, 75. Ahmet Enes Özer

Yedekler
41. Cengizhan Şarli, 23. Mertcan Aktaş, 22. Kemal Cingirt, 32. Gökhan Yılmaz, 19. Yiğit Kadıoğlu, 70. Kerem Çalışkan, 33. Mertkan Güneysu

Teknik Sorumlu
İbrahim Tolgay Kerimoğlu

Goller
Mustafa Yılmaz,3.dk (f), Mustafa Yılmaz,14.dk (f), Bünyamin Balat,45+1.dk (f), İsa Güler,69.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Şahin Aygüneş 36.dk, Çift Sarı Kart Nasrullah Dedemen 77.dk

Oyundan Çıkanlar
Şahin Aygüneş 72.dk, İsa Güler 90+3.dk, Mustafa Yılmaz 90+3.dk, Bünyamin Balat 70.dk

Oyuna Girenler
Mertcan Aktaş 72.dk, Gökhan Yılmaz 90+3.dk, Mertkan Güneysu 90+3.dk, Kerem Çalışkan 70.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK532084114
252 Orduspor FK5311136107
368 Aksaray Belediyespor431061105
4Bayrampaşa330012399
5Modafen43017394
6Bursa Yıldırımspor53026294
7Düzcespor52309693
81954 Kelkit Bld.Spor53026492
9Kestelspor522110981
10Bergama Belediyespor42116571
11Kozan Spor FK5113584-3
12Kırıkkale Büyük Anadoluspor51046133-7
13Siirt İl Özel İdare3021362-3
14Silivrispor50234122-8
15Muğlaspor5014271-5
16Sultanbeyli Bld.5014281-6
17Karaköprü Belediyespor3012191-8

Fikstür

17.10.202068 Aksaray Belediyespor1-0Muğlaspor
17.10.20201954 Kelkit Bld.Spor2-0Kozan Spor FK
17.10.2020Sultanbeyli Bld.1-3Adıyaman 1954 SK
17.10.2020Kestelspor3-4Bayrampaşa
17.10.2020Düzcespor2-2Siirt İl Özel İdare
17.10.2020Bursa Yıldırımspor1-0Karaköprü Belediyespor
17.10.2020Bergama Belediyespor4-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
18.10.202052 Orduspor FK5-0Silivrispor


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