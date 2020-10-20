2020-2021 Alanya Kestelspor, Bayrampaşa Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Alanya Kestelspor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. maç 3-4 sona erdi. Alanya Kestelspor ve Bayrampaşa Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 5. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında Bayrampaşa Spor ile 17.10.2020 14:30'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Alanya Kestelspor - Bayrampaşa Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadyumunda oynanan maç 3-4 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 14:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Abdulbaki Ayyıldız(hakem), Nurettin Taşkesen(1. Yardımcı Hakem), Burak Celep(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Kahraman(dördüncü Hakem)

Alanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11

1. Hasan Sürmeli, 35. Sabutay Alper Bayülken, 77. Murat Sevimler, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 51. Tolga Tekin, 8. Ufuk Özcan, 25. Buluthan Bulut, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 7. Güner Okay, 9. Alican Tez



Yedekler

97. İsmail Ünal, 17. Muhammet Özdemir, 33. Hasan Kürşat Kara, 27. Ali Eren Daşdemir, 70. Berkay Arı, 45. Mert Korkmaz, 6. Kadir Torbacı



Teknik Sorumlu

Ahmet Duman



Goller

Alican Tez,34.dk (h), Tolga Tekin,80.dk (f), Alican Tez,90+1.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Tolga Tekin 70.dk, Sarı Kart Abdurrahman Ayhanoğlu 83.dk, Sarı Kart Ufuk Özcan 61.dk, Sarı Kart Murat Sevimler 85.dk



Oyundan Çıkanlar

Sabutay Alper Bayülken 46.dk, Güner Okay 46.dk, Ali Berke Timurcioğlu 60.dk, Buluthan Bulut 70.dk



Oyuna Girenler

Mert Korkmaz 46.dk, Kadir Torbacı 46.dk, Muhammet Özdemir 60.dk, Ali Eren Daşdemir 70.dk

Bayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11

1. Enes Ünal, 5. Nasrullah Dedemen, 80. Mehmet Sefa Etöz, 20. Emincan Konuk, 9. İsa Güler, 8. Bünyamin Balat, 6. Erkam Develi, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 21. Mustafa Yılmaz, 10. Şahin Aygüneş, 75. Ahmet Enes Özer



Yedekler

41. Cengizhan Şarli, 23. Mertcan Aktaş, 22. Kemal Cingirt, 32. Gökhan Yılmaz, 19. Yiğit Kadıoğlu, 70. Kerem Çalışkan, 33. Mertkan Güneysu



Teknik Sorumlu

İbrahim Tolgay Kerimoğlu



Goller

Mustafa Yılmaz,3.dk (f), Mustafa Yılmaz,14.dk (f), Bünyamin Balat,45+1.dk (f), İsa Güler,69.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Şahin Aygüneş 36.dk, Çift Sarı Kart Nasrullah Dedemen 77.dk



Oyundan Çıkanlar

Şahin Aygüneş 72.dk, İsa Güler 90+3.dk, Mustafa Yılmaz 90+3.dk, Bünyamin Balat 70.dk



Oyuna Girenler

Mertcan Aktaş 72.dk, Gökhan Yılmaz 90+3.dk, Mertkan Güneysu 90+3.dk, Kerem Çalışkan 70.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 5 3 2 0 8 4 11 4 2 52 Orduspor FK 5 3 1 1 13 6 10 7 3 68 Aksaray Belediyespor 4 3 1 0 6 1 10 5 4 Bayrampaşa 3 3 0 0 12 3 9 9 5 Modafen 4 3 0 1 7 3 9 4 6 Bursa Yıldırımspor 5 3 0 2 6 2 9 4 7 Düzcespor 5 2 3 0 9 6 9 3 8 1954 Kelkit Bld.Spor 5 3 0 2 6 4 9 2 9 Kestelspor 5 2 2 1 10 9 8 1 10 Bergama Belediyespor 4 2 1 1 6 5 7 1 11 Kozan Spor FK 5 1 1 3 5 8 4 -3 12 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 5 1 0 4 6 13 3 -7 13 Siirt İl Özel İdare 3 0 2 1 3 6 2 -3 14 Silivrispor 5 0 2 3 4 12 2 -8 15 Muğlaspor 5 0 1 4 2 7 1 -5 16 Sultanbeyli Bld. 5 0 1 4 2 8 1 -6 17 Karaköprü Belediyespor 3 0 1 2 1 9 1 -8

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