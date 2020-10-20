2020-2021 Alanya Kestelspor, Bayrampaşa Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Alanya Kestelspor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Alanya Kestelspor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. maç 3-4 sona erdi. Alanya Kestelspor ve Bayrampaşa Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'te 5. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında Bayrampaşa Spor ile 17.10.2020 14:30'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Alanya Kestelspor - Bayrampaşa Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadyumunda oynanan maç 3-4 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 14:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Abdulbaki Ayyıldız(hakem), Nurettin Taşkesen(1. Yardımcı Hakem), Burak Celep(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Kahraman(dördüncü Hakem)
Alanya Kestelspor İlk 11
1. Hasan Sürmeli, 35. Sabutay Alper Bayülken, 77. Murat Sevimler, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 51. Tolga Tekin, 8. Ufuk Özcan, 25. Buluthan Bulut, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 7. Güner Okay, 9. Alican Tez
Yedekler
97. İsmail Ünal, 17. Muhammet Özdemir, 33. Hasan Kürşat Kara, 27. Ali Eren Daşdemir, 70. Berkay Arı, 45. Mert Korkmaz, 6. Kadir Torbacı
Teknik Sorumlu
Ahmet Duman
Goller
Alican Tez,34.dk (h), Tolga Tekin,80.dk (f), Alican Tez,90+1.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Tolga Tekin 70.dk, Sarı Kart Abdurrahman Ayhanoğlu 83.dk, Sarı Kart Ufuk Özcan 61.dk, Sarı Kart Murat Sevimler 85.dk
Oyundan Çıkanlar
Sabutay Alper Bayülken 46.dk, Güner Okay 46.dk, Ali Berke Timurcioğlu 60.dk, Buluthan Bulut 70.dk
Oyuna Girenler
Mert Korkmaz 46.dk, Kadir Torbacı 46.dk, Muhammet Özdemir 60.dk, Ali Eren Daşdemir 70.dk
Bayrampaşa Spor İlk 11
1. Enes Ünal, 5. Nasrullah Dedemen, 80. Mehmet Sefa Etöz, 20. Emincan Konuk, 9. İsa Güler, 8. Bünyamin Balat, 6. Erkam Develi, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 21. Mustafa Yılmaz, 10. Şahin Aygüneş, 75. Ahmet Enes Özer
Yedekler
41. Cengizhan Şarli, 23. Mertcan Aktaş, 22. Kemal Cingirt, 32. Gökhan Yılmaz, 19. Yiğit Kadıoğlu, 70. Kerem Çalışkan, 33. Mertkan Güneysu
Teknik Sorumlu
İbrahim Tolgay Kerimoğlu
Goller
Mustafa Yılmaz,3.dk (f), Mustafa Yılmaz,14.dk (f), Bünyamin Balat,45+1.dk (f), İsa Güler,69.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Şahin Aygüneş 36.dk, Çift Sarı Kart Nasrullah Dedemen 77.dk
Oyundan Çıkanlar
Şahin Aygüneş 72.dk, İsa Güler 90+3.dk, Mustafa Yılmaz 90+3.dk, Bünyamin Balat 70.dk
Oyuna Girenler
Mertcan Aktaş 72.dk, Gökhan Yılmaz 90+3.dk, Mertkan Güneysu 90+3.dk, Kerem Çalışkan 70.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|5
|3
|2
|0
|8
|4
|11
|4
|2
|52 Orduspor FK
|5
|3
|1
|1
|13
|6
|10
|7
|3
|68 Aksaray Belediyespor
|4
|3
|1
|0
|6
|1
|10
|5
|4
|Bayrampaşa
|3
|3
|0
|0
|12
|3
|9
|9
|5
|Modafen
|4
|3
|0
|1
|7
|3
|9
|4
|6
|Bursa Yıldırımspor
|5
|3
|0
|2
|6
|2
|9
|4
|7
|Düzcespor
|5
|2
|3
|0
|9
|6
|9
|3
|8
|1954 Kelkit Bld.Spor
|5
|3
|0
|2
|6
|4
|9
|2
|9
|Kestelspor
|5
|2
|2
|1
|10
|9
|8
|1
|10
|Bergama Belediyespor
|4
|2
|1
|1
|6
|5
|7
|1
|11
|Kozan Spor FK
|5
|1
|1
|3
|5
|8
|4
|-3
|12
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|5
|1
|0
|4
|6
|13
|3
|-7
|13
|Siirt İl Özel İdare
|3
|0
|2
|1
|3
|6
|2
|-3
|14
|Silivrispor
|5
|0
|2
|3
|4
|12
|2
|-8
|15
|Muğlaspor
|5
|0
|1
|4
|2
|7
|1
|-5
|16
|Sultanbeyli Bld.
|5
|0
|1
|4
|2
|8
|1
|-6
|17
|Karaköprü Belediyespor
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|1
|-8
Fikstür
|17.10.2020
|68 Aksaray Belediyespor
|1-0
|Muğlaspor
|17.10.2020
|1954 Kelkit Bld.Spor
|2-0
|Kozan Spor FK
|17.10.2020
|Sultanbeyli Bld.
|1-3
|Adıyaman 1954 SK
|17.10.2020
|Kestelspor
|3-4
|Bayrampaşa
|17.10.2020
|Düzcespor
|2-2
|Siirt İl Özel İdare
|17.10.2020
|Bursa Yıldırımspor
|1-0
|Karaköprü Belediyespor
|17.10.2020
|Bergama Belediyespor
|4-1
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|18.10.2020
|52 Orduspor FK
|5-0
|Silivrispor