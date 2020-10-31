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2020-2021 Alanya Kestelspor, Bursa Yıldırım Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 7. hafta maçında Alanya Kestelspor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Alanya Kestelspor, Bursa Yıldırım Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 7. hafta maçında Alanya Kestelspor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Alanya Kestelspor ve Bursa Yıldırım Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 7. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında Bursa Yıldırım Spor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Alanya Kestelspor - Bursa Yıldırım Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadyumunda oynanan maç 3-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Mikail Cihangir(hakem), Mehmet Yılmaz Çalışır(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Salduz(2. Yardımcı Hakem), Nurullah Kırbaş(dördüncü Hakem)

ALANYA KESTELSPORAlanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11
1. Hasan Sürmeli, 7. Güner Okay, 8. Ufuk Özcan, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 25. Buluthan Bulut, 35. Sabutay Alper Bayülken, 45. Mert Korkmaz, 70. Berkay Arı, 77. Murat Sevimler, 90. Efe Görgülü

Yedekler
97. İsmail Ünal, 6. Kadir Torbacı, 13. Okan Şahingöz, 23. Yunus Emre Yıldız, 27. Ali Eren Daşdemir, 33. Hasan Kürşat Kara, 51. Tolga Tekin

Teknik Sorumlu


BURSA YILDIRIM SPORBursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11
54. Özal Keklik, 96. Burak Aydın, 90. Mahmut Güleç, 77. Emir Akay, 26. Osman Demir, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 33. Furkan Fehmi Güneş, 27. Hüseyin Atalay, 7. Doğacan Diker, 9. Hüseyin Çelik

Yedekler
13. Mehmet Mert Pala, 4. Mehmet Kalkan, 8. Murat Mercan, 10. Ercan Karaca, 17. Mert Türkileri, 80. Batuhan Tunçay, 19. Alpay Aldemir

Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK642094145
268 Aksaray Belediyespor541071136
352 Orduspor FK7331136127
41954 Kelkit Bld.Spor740385123
5Kestelspor73221312111
6Bayrampaşa4310123109
7Modafen631285103
8Düzcespor52309693
9Bursa Yıldırımspor63038593
10Bergama Belediyespor52217681
11Siirt İl Özel İdare5131466-2
12Muğlaspor7124595-4
13Silivrispor71245145-9
14Kozan Spor FK6114594-4
15Kırıkkale Büyük Anadoluspor61146134-7
16Karaköprü Belediyespor4112294-7
17Sultanbeyli Bld.70162101-8

Fikstür

31.10.202068 Aksaray BelediyesporP-PAdıyaman 1954 SK
31.10.202052 Orduspor FK0-0Bayrampaşa
31.10.20201954 Kelkit Bld.Spor2-0Silivrispor
31.10.2020Sultanbeyli Bld.0-1Siirt İl Özel İdare
31.10.2020Modafen1-2Muğlaspor
31.10.2020Kestelspor3-2Bursa Yıldırımspor
31.10.2020DüzcesporP-PKaraköprü Belediyespor
31.10.2020Bergama BelediyesporP-PKozan Spor FK


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