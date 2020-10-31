2020-2021 Alanya Kestelspor, Bursa Yıldırım Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 7. hafta maçında Alanya Kestelspor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Alanya Kestelspor ve Bursa Yıldırım Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 7. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında Bursa Yıldırım Spor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Alanya Kestelspor - Bursa Yıldırım Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadyumunda oynanan maç 3-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Mikail Cihangir(hakem), Mehmet Yılmaz Çalışır(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Salduz(2. Yardımcı Hakem), Nurullah Kırbaş(dördüncü Hakem)

Alanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11

1. Hasan Sürmeli, 7. Güner Okay, 8. Ufuk Özcan, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 25. Buluthan Bulut, 35. Sabutay Alper Bayülken, 45. Mert Korkmaz, 70. Berkay Arı, 77. Murat Sevimler, 90. Efe Görgülü



Yedekler

97. İsmail Ünal, 6. Kadir Torbacı, 13. Okan Şahingöz, 23. Yunus Emre Yıldız, 27. Ali Eren Daşdemir, 33. Hasan Kürşat Kara, 51. Tolga Tekin



Teknik Sorumlu





Bursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11

54. Özal Keklik, 96. Burak Aydın, 90. Mahmut Güleç, 77. Emir Akay, 26. Osman Demir, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 33. Furkan Fehmi Güneş, 27. Hüseyin Atalay, 7. Doğacan Diker, 9. Hüseyin Çelik



Yedekler

13. Mehmet Mert Pala, 4. Mehmet Kalkan, 8. Murat Mercan, 10. Ercan Karaca, 17. Mert Türkileri, 80. Batuhan Tunçay, 19. Alpay Aldemir



Teknik Sorumlu

Sait Ulvi Özdemir



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 6 4 2 0 9 4 14 5 2 68 Aksaray Belediyespor 5 4 1 0 7 1 13 6 3 52 Orduspor FK 7 3 3 1 13 6 12 7 4 1954 Kelkit Bld.Spor 7 4 0 3 8 5 12 3 5 Kestelspor 7 3 2 2 13 12 11 1 6 Bayrampaşa 4 3 1 0 12 3 10 9 7 Modafen 6 3 1 2 8 5 10 3 8 Düzcespor 5 2 3 0 9 6 9 3 9 Bursa Yıldırımspor 6 3 0 3 8 5 9 3 10 Bergama Belediyespor 5 2 2 1 7 6 8 1 11 Siirt İl Özel İdare 5 1 3 1 4 6 6 -2 12 Muğlaspor 7 1 2 4 5 9 5 -4 13 Silivrispor 7 1 2 4 5 14 5 -9 14 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4 15 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 6 1 1 4 6 13 4 -7 16 Karaköprü Belediyespor 4 1 1 2 2 9 4 -7 17 Sultanbeyli Bld. 7 0 1 6 2 10 1 -8

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