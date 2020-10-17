2020-2021 Altay, Adana Demirspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Altay, Adana Demirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 5. hafta maçında Altay, Adana Demirspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Altay ve Adana Demirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Altay sahasında Adana Demirspor ile 17.10.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Altay - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Altay Adana Demirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Kemal Mavi(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Emin Tuğral(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Aydın(dördüncü Hakem)
Altay İlk 11
34. Burak Öğür, 4. Tolga Ünlü, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 8. Yekta Kurtuluş, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 38. İbrahim Öztürk, 53. Lokman Gör, 77. Jasmın Scuk, 88. Özgür Özkaya, 89. Erhan Çelenk
Yedekler
35. Cihan Topaloğlu, 23. Harun Alpsoy, 20. Kazımcan Karataş, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 22. Çağlar Birinci, 91. Wıllıam Douglas De Amorım, 18. Abdullah Aydın, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak
Teknik Sorumlu
Yücel İldiz
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Adana Demirspor İlk 11
1. Emılıjus Zubas, 88. Anıl Karaer, 95. Joher Khadım Rassoul, 30. Süleyman Koç, 19. Osman Tarık Çamdal, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 7. Jakub Koseckı, 25. Emircan Altıntaş, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz
Yedekler
22. Emre Selen, 4. Semih Güler, 5. Mehmet Uslu, 8. Sinan Kurt, 20. Volkan Şen, 85. Erkan Zengin, 9. Davide Lanzafame, 35. Yunus Akgün
Teknik Sorumlu
Ümit Özat
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İstanbulspor
|5
|4
|0
|1
|10
|4
|12
|6
|2
|Altay
|5
|3
|1
|1
|9
|2
|10
|7
|3
|Ankara Keçiörengücü
|5
|3
|1
|1
|5
|2
|10
|3
|4
|Adanaspor
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|5
|Altınordu
|5
|3
|0
|2
|8
|8
|9
|0
|6
|Tuzlaspor
|4
|2
|2
|0
|9
|5
|8
|4
|7
|Adana Demirspor
|5
|2
|2
|1
|7
|4
|8
|3
|8
|Samsunspor
|5
|2
|2
|1
|6
|5
|8
|1
|9
|Giresunspor
|4
|2
|1
|1
|6
|6
|7
|0
|10
|Balıkesirspor
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|6
|0
|11
|Bandırmaspor
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|5
|-1
|12
|Akhisarspor
|4
|1
|1
|2
|2
|2
|4
|0
|13
|Bursaspor
|4
|1
|1
|2
|7
|8
|4
|-1
|14
|Ümraniyespor
|5
|1
|1
|3
|5
|10
|4
|-5
|15
|Ankaraspor
|4
|1
|0
|3
|2
|7
|3
|-5
|16
|Eskişehirspor
|5
|0
|3
|2
|2
|9
|3
|-7
|17
|Boluspor
|4
|0
|1
|3
|3
|6
|1
|-3
|18
|Menemenspor
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|1
|-6
TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür
|17.10.2020
|Adanaspor
|5-2
|Altınordu
|17.10.2020
|Altay
|1-0
|Adana Demirspor
|17.10.2020
|Bandırmaspor
|1-1
|Eskişehirspor
|17.10.2020
|Ümraniyespor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü
|17.10.2020
|Samsunspor
|0-3
|İstanbulspor
|18.10.2020
|Bursaspor
|Balıkesirspor
|18.10.2020
|Boluspor
|Tuzlaspor
|18.10.2020
|Ankaraspor
|Giresunspor
|18.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Giresunspor
|19.10.2020
|Akhisarspor
|Menemenspor