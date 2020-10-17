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2020-2021 Altay, Adana Demirspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Altay, Adana Demirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Altay, Adana Demirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Altay, Adana Demirspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Altay ve Adana Demirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Altay sahasında Adana Demirspor ile 17.10.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Altay - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Altay Adana Demirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Kemal Mavi(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Emin Tuğral(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Aydın(dördüncü Hakem)

ALTAYAltay

Altay İlk 11

34. Burak Öğür, 4. Tolga Ünlü, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 8. Yekta Kurtuluş, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 38. İbrahim Öztürk, 53. Lokman Gör, 77. Jasmın Scuk, 88. Özgür Özkaya, 89. Erhan Çelenk

Yedekler

35. Cihan Topaloğlu, 23. Harun Alpsoy, 20. Kazımcan Karataş, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 22. Çağlar Birinci, 91. Wıllıam Douglas De Amorım, 18. Abdullah Aydın, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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ADANA DEMİRSPORAdana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 88. Anıl Karaer, 95. Joher Khadım Rassoul, 30. Süleyman Koç, 19. Osman Tarık Çamdal, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 7. Jakub Koseckı, 25. Emircan Altıntaş, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

22. Emre Selen, 4. Semih Güler, 5. Mehmet Uslu, 8. Sinan Kurt, 20. Volkan Şen, 85. Erkan Zengin, 9. Davide Lanzafame, 35. Yunus Akgün

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İstanbulspor5401104126
2Altay531192107
3Ankara Keçiörengücü531152103
4Adanaspor52306294
5Altınordu53028890
6Tuzlaspor42209584
7Adana Demirspor52217483
8Samsunspor52216581
9Giresunspor42116670
10Balıkesirspor42025560
11Bandırmaspor5122675-1
12Akhisarspor41122240
13Bursaspor4112784-1
14Ümraniyespor51135104-5
15Ankaraspor4103273-5
16Eskişehirspor5032293-7
17Boluspor4013361-3
18Menemenspor40134101-6

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür

17.10.2020Adanaspor5-2Altınordu
17.10.2020Altay1-0Adana Demirspor
17.10.2020Bandırmaspor1-1Eskişehirspor
17.10.2020Ümraniyespor1-2Ankara Keçiörengücü
17.10.2020Samsunspor0-3İstanbulspor
18.10.2020BursasporBalıkesirspor
18.10.2020BolusporTuzlaspor
18.10.2020AnkarasporGiresunspor
18.10.2020Osmanlıspor FKGiresunspor
19.10.2020AkhisarsporMenemenspor


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