2020-2021 Altay, Adana Demirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Altay, Adana Demirspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Altay ve Adana Demirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Altay sahasında Adana Demirspor ile 17.10.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Altay - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Altay Adana Demirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Kemal Mavi(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Emin Tuğral(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Aydın(dördüncü Hakem)

Altay

Altay İlk 11

34. Burak Öğür, 4. Tolga Ünlü, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 8. Yekta Kurtuluş, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 38. İbrahim Öztürk, 53. Lokman Gör, 77. Jasmın Scuk, 88. Özgür Özkaya, 89. Erhan Çelenk

Yedekler

35. Cihan Topaloğlu, 23. Harun Alpsoy, 20. Kazımcan Karataş, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 22. Çağlar Birinci, 91. Wıllıam Douglas De Amorım, 18. Abdullah Aydın, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 88. Anıl Karaer, 95. Joher Khadım Rassoul, 30. Süleyman Koç, 19. Osman Tarık Çamdal, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 7. Jakub Koseckı, 25. Emircan Altıntaş, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

22. Emre Selen, 4. Semih Güler, 5. Mehmet Uslu, 8. Sinan Kurt, 20. Volkan Şen, 85. Erkan Zengin, 9. Davide Lanzafame, 35. Yunus Akgün

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İstanbulspor 5 4 0 1 10 4 12 6 2 Altay 5 3 1 1 9 2 10 7 3 Ankara Keçiörengücü 5 3 1 1 5 2 10 3 4 Adanaspor 5 2 3 0 6 2 9 4 5 Altınordu 5 3 0 2 8 8 9 0 6 Tuzlaspor 4 2 2 0 9 5 8 4 7 Adana Demirspor 5 2 2 1 7 4 8 3 8 Samsunspor 5 2 2 1 6 5 8 1 9 Giresunspor 4 2 1 1 6 6 7 0 10 Balıkesirspor 4 2 0 2 5 5 6 0 11 Bandırmaspor 5 1 2 2 6 7 5 -1 12 Akhisarspor 4 1 1 2 2 2 4 0 13 Bursaspor 4 1 1 2 7 8 4 -1 14 Ümraniyespor 5 1 1 3 5 10 4 -5 15 Ankaraspor 4 1 0 3 2 7 3 -5 16 Eskişehirspor 5 0 3 2 2 9 3 -7 17 Boluspor 4 0 1 3 3 6 1 -3 18 Menemenspor 4 0 1 3 4 10 1 -6

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür