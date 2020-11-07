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2020-2021 Altay, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 7. hafta maçında Altay, Balıkesirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Altay, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 7. hafta maçında Altay, Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Altay ve Balıkesirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 7. hafta maçında Altay sahasında Balıkesirspor ile 06.11.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Altay - Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Altay Balıkesirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Erkan Özdamar(hakem), Oğuz Terzi(1. Yardımcı Hakem), Murat Temel(2. Yardımcı Hakem), Necati Selçuk Şahin(dördüncü Hakem)

ALTAYAltay

Altay İlk 11

34. Burak Öğür, 25. Rıdvan Şimşek, 40. Edın Cocalıc, 53. Lokman Gör, 61. Kadir Yazıcı, 14. Yılmaz Özeren, 23. Harun Alpsoy, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 17. Ziya Alkurt, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao

Yedekler

99. Ozan Evrim Özenç, 5. Berkay Sülüngöz, 4. Tolga Ünlü, 8. Yekta Kurtuluş, 32. Arda Gezer, 16. Anton Putsıla, 89. Erhan Çelenk, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

Adrıen Danıel Karoly Regattın,53.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Yılmaz Özeren 55.dk, Sarı Kart Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar

Yılmaz Özeren 60.dk, Ziya Alkurt 46.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 77.dk, Harun Alpsoy 77.dk

Oyuna Girenler

Anton Putsıla 60.dk, Erhan Çelenk 46.dk, Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 77.dk, Yekta Kurtuluş 77.dk

BALIKESİRSPORBalıkesirspor

Balıkesirspor İlk 11

19. Atilla Özmen, 77. Doğa İşeri, 3. Berat Aydoğdu, 53. Birol Parlak, 35. Batuhan İşçiler, 20. İsmail Yüksek, 93. Cumali Bişi, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 24. Anıl Taşdemir, 4. Abdülkadir Kayalı

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 39. Antonıo Mrsıc, 10. Foxı Kethevoama, 2. Kağan Kayalı, 5. Serdar Güncü, 17. Uğur Aygören, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 70. Dersim Sahan Kaynak, 7. Celal Emir Dede

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

Okwuchukwu Francıs Ezeh,35.dk (f), Okwuchukwu Francıs Ezeh,53.dk (f), Antonıo Mrsıc,87.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Batuhan İşçiler 65.dk

Oyundan Çıkanlar

Abdülkadir Kayalı 65.dk, Berat Aydoğdu 76.dk, Oğuz Han Aynaoğlu 37.dk

Oyuna Girenler

Antonıo Mrsıc 65.dk, Uğur Aygören 76.dk, Mahatma Osumanu Otoo 37.dk

TFF 1. Lig 7.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İstanbulspor8521167179
2Tuzlaspor7520167179
3Adana Demirspor8431157158
4Samsunspor8431128154
5Ankara Keçiörengücü842297142
6Altınordu74121110131
7Balıkesirspor9414111313-2
8Adanaspor8332139124
9Akhisarspor833275122
10Giresunspor73221111110
11Altay7313117104
12Bursaspor83141615101
13Ümraniyespor82249158-6
14Menemenspor71336116-5
15Bandırmaspor71246115-5
16Ankaraspor71154124-8
17Boluspor80356123-6
18Eskişehirspor80352143-12

TFF 1. Lig 7.Hafta Fikstür

24.10.2020Ümraniyespor1-1Altınordu
24.10.2020Samsunspor4-2Ankara Keçiörengücü
25.10.2020AltayP-PGiresunspor
25.10.2020İstanbulspor3-0Eskişehirspor
25.10.2020Osmanlıspor FK Balıkesirspor
25.10.2020Adanaspor1-3Tuzlaspor
25.10.2020Bandırmaspor0-3Adana Demirspor
25.10.2020Ankaraspor1-2Balıkesirspor
26.10.2020Akhisarspor2-1Bursaspor
26.10.2020Boluspor0-0Menemenspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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