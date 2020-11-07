2020-2021 Altay, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 7. hafta maçında Altay, Balıkesirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 7. hafta maçında Altay, Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Altay ve Balıkesirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 7. hafta maçında Altay sahasında Balıkesirspor ile 06.11.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Altay - Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Altay Balıkesirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.11.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Erkan Özdamar(hakem), Oğuz Terzi(1. Yardımcı Hakem), Murat Temel(2. Yardımcı Hakem), Necati Selçuk Şahin(dördüncü Hakem)
Altay İlk 11
34. Burak Öğür, 25. Rıdvan Şimşek, 40. Edın Cocalıc, 53. Lokman Gör, 61. Kadir Yazıcı, 14. Yılmaz Özeren, 23. Harun Alpsoy, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 17. Ziya Alkurt, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao
Yedekler
99. Ozan Evrim Özenç, 5. Berkay Sülüngöz, 4. Tolga Ünlü, 8. Yekta Kurtuluş, 32. Arda Gezer, 16. Anton Putsıla, 89. Erhan Çelenk, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet
Teknik Sorumlu
Yücel İldiz
Goller
Adrıen Danıel Karoly Regattın,53.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Yılmaz Özeren 55.dk, Sarı Kart Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 90+4.dk
Oyundan Çıkanlar
Yılmaz Özeren 60.dk, Ziya Alkurt 46.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 77.dk, Harun Alpsoy 77.dk
Oyuna Girenler
Anton Putsıla 60.dk, Erhan Çelenk 46.dk, Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 77.dk, Yekta Kurtuluş 77.dk
Balıkesirspor İlk 11
19. Atilla Özmen, 77. Doğa İşeri, 3. Berat Aydoğdu, 53. Birol Parlak, 35. Batuhan İşçiler, 20. İsmail Yüksek, 93. Cumali Bişi, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 24. Anıl Taşdemir, 4. Abdülkadir Kayalı
Yedekler
99. Yiğithan Kır, 39. Antonıo Mrsıc, 10. Foxı Kethevoama, 2. Kağan Kayalı, 5. Serdar Güncü, 17. Uğur Aygören, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 70. Dersim Sahan Kaynak, 7. Celal Emir Dede
Teknik Sorumlu
Mesut Dilsöz
Goller
Okwuchukwu Francıs Ezeh,35.dk (f), Okwuchukwu Francıs Ezeh,53.dk (f), Antonıo Mrsıc,87.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Batuhan İşçiler 65.dk
Oyundan Çıkanlar
Abdülkadir Kayalı 65.dk, Berat Aydoğdu 76.dk, Oğuz Han Aynaoğlu 37.dk
Oyuna Girenler
Antonıo Mrsıc 65.dk, Uğur Aygören 76.dk, Mahatma Osumanu Otoo 37.dk
TFF 1. Lig 7.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İstanbulspor
|8
|5
|2
|1
|16
|7
|17
|9
|2
|Tuzlaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|7
|17
|9
|3
|Adana Demirspor
|8
|4
|3
|1
|15
|7
|15
|8
|4
|Samsunspor
|8
|4
|3
|1
|12
|8
|15
|4
|5
|Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|2
|2
|9
|7
|14
|2
|6
|Altınordu
|7
|4
|1
|2
|11
|10
|13
|1
|7
|Balıkesirspor
|9
|4
|1
|4
|11
|13
|13
|-2
|8
|Adanaspor
|8
|3
|3
|2
|13
|9
|12
|4
|9
|Akhisarspor
|8
|3
|3
|2
|7
|5
|12
|2
|10
|Giresunspor
|7
|3
|2
|2
|11
|11
|11
|0
|11
|Altay
|7
|3
|1
|3
|11
|7
|10
|4
|12
|Bursaspor
|8
|3
|1
|4
|16
|15
|10
|1
|13
|Ümraniyespor
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|8
|-6
|14
|Menemenspor
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|6
|-5
|15
|Bandırmaspor
|7
|1
|2
|4
|6
|11
|5
|-5
|16
|Ankaraspor
|7
|1
|1
|5
|4
|12
|4
|-8
|17
|Boluspor
|8
|0
|3
|5
|6
|12
|3
|-6
|18
|Eskişehirspor
|8
|0
|3
|5
|2
|14
|3
|-12
TFF 1. Lig 7.Hafta Fikstür
|24.10.2020
|Ümraniyespor
|1-1
|Altınordu
|24.10.2020
|Samsunspor
|4-2
|Ankara Keçiörengücü
|25.10.2020
|Altay
|P-P
|Giresunspor
|25.10.2020
|İstanbulspor
|3-0
|Eskişehirspor
|25.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Balıkesirspor
|25.10.2020
|Adanaspor
|1-3
|Tuzlaspor
|25.10.2020
|Bandırmaspor
|0-3
|Adana Demirspor
|25.10.2020
|Ankaraspor
|1-2
|Balıkesirspor
|26.10.2020
|Akhisarspor
|2-1
|Bursaspor
|26.10.2020
|Boluspor
|0-0
|Menemenspor