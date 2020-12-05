2020-2021 Altındağ Spor, Arhavi Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Altındağ Spor, Arhavi Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Altındağ Spor ve Arhavi Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 12. hafta maçında Altındağ Spor sahasında Arhavi Spor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Altındağ Spor - Arhavi Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çubuk İlçe - Ankara stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Altındağ Spor Arhavi Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Çubuk İlçe - Ankara



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Altındağ Spor Arhavi Spor Maçının Hakemleri

Enver Aydın(hakem), Murat Şimşek(1. Yardımcı Hakem), Melih Tan(2. Yardımcı Hakem), Habibe Kılıç(dördüncü Hakem)

Altındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11

34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 4. Kaan Uykur, 5. Emrah Sürücü, 6. Furkan Ünsal, 7. Alperen Doğan, 11. Furkan Güneş, 16. Onur Erdem Günel, 21. Utku Doğan, 26. Emre Toptan, 29. Bayram Can Alyurt, 89. Gökhan Şahin



Yedekler

97. Süleyman Çamlıca, 8. Hamit Kargın, 9. Ercan Güneri, 22. Ali Eren Demirkol, 25. Gürkan Alver, 77. Fatih Karslı, 78. Tunahan Akpınar



Teknik Sorumlu

Metin Akpunar



Goller

Kaan Uykur,90+6.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Alperen Doğan 90+7.dk, Sarı Kart Tunahan Akpınar 90+6.dk, Sarı Kart Utku Doğan 39.dk



Oyundan Çıkanlar

Emrah Sürücü 82.dk, Furkan Güneş 90+7.dk, Furkan Ünsal 90+7.dk, Utku Doğan 57.dk



Oyuna Girenler

Gürkan Alver 82.dk, Fatih Karslı 90+7.dk, Tunahan Akpınar 90+7.dk, Ercan Güneri 57.dk

Arhavi Spor

Arhavi Spor İlk 11

99. Baran Güler, 53. Hakan Bozkurt, 61. Tolga Şahin, 4. Emrah Çırak, 5. Köksal Ayaydın, 36. Orhan Nahırcı, 35. Ahmet Tamet, 88. Abdulkadir Özdemir, 27. Hüseyin Yıldız, 10. Hüseyin Terzi, 17. Berat Vardal



Yedekler

1. Oğuz Kaan Barış, 14. Furkan Özdemir, 23. Uğur Güzelce, 21. Abdurrahman İlkyaz, 77. Berkay Kalakcı, 8. Evren Horozal, 55. Eyüp Can Temiz



Teknik Sorumlu

İsmail Demirci



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Hüseyin Terzi 22.dk, Sarı Kart Emrah Çırak 67.dk, Sarı Kart Uğur Güzelce 90+2.dk, Sarı Kart Baran Güler 75.dk, Sarı Kart Orhan Nahırcı 36.dk



Oyundan Çıkanlar

Hüseyin Terzi 46.dk, Abdulkadir Özdemir 64.dk, Ahmet Tamet 76.dk, Orhan Nahırcı 85.dk, Berat Vardal 64.dk



Oyuna Girenler

Abdurrahman İlkyaz 46.dk, Evren Horozal 64.dk, Berkay Kalakcı 76.dk, Uğur Güzelce 85.dk, Furkan Özdemir 64.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İçel İdmanyurdu Spor 12 7 4 1 17 3 25 14 2 Somaspor 11 7 3 1 17 6 24 11 3 Çatalcaspor 11 7 3 1 18 9 24 9 4 Karşıyaka 11 6 4 1 15 7 22 8 5 Çarşambaspor 11 6 3 2 16 7 21 9 6 Esenler Erokspor 10 6 1 3 13 7 19 6 7 Şile Yıldızspor 12 5 4 3 15 13 19 2 8 Isparta 32 Spor 10 4 3 3 15 11 15 4 9 Batman Petrolspor 11 4 3 4 10 11 15 -1 10 Altındağspor 10 4 2 4 7 8 14 -1 11 Elazığ Karakoçan FK 12 3 4 5 10 13 13 -3 12 Erbaaspor 11 3 1 7 5 12 10 -7 13 Gölcükspor 11 2 2 7 5 12 8 -7 14 Osmaniyespor FK 10 3 1 6 9 13 10 -4 15 Cizrespor 11 1 3 7 6 22 6 -16 16 Yalovaspor 10 1 2 7 8 19 5 -11 17 Arhavispor 10 1 1 8 5 18 4 -13

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