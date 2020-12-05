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2020-2021 Altındağ Spor, Arhavi Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Altındağ Spor, Arhavi Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Altındağ Spor, Arhavi Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Altındağ Spor, Arhavi Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Altındağ Spor ve Arhavi Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  12. hafta maçında Altındağ Spor sahasında Arhavi Spor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Altındağ Spor - Arhavi Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çubuk İlçe - Ankara stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Altındağ Spor Arhavi Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Çubuk İlçe - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Altındağ Spor Arhavi Spor Maçının Hakemleri
Enver Aydın(hakem), Murat Şimşek(1. Yardımcı Hakem), Melih Tan(2. Yardımcı Hakem), Habibe Kılıç(dördüncü Hakem)

ALTINDAĞ SPORAltındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 4. Kaan Uykur, 5. Emrah Sürücü, 6. Furkan Ünsal, 7. Alperen Doğan, 11. Furkan Güneş, 16. Onur Erdem Günel, 21. Utku Doğan, 26. Emre Toptan, 29. Bayram Can Alyurt, 89. Gökhan Şahin

Yedekler
97. Süleyman Çamlıca, 8. Hamit Kargın, 9. Ercan Güneri, 22. Ali Eren Demirkol, 25. Gürkan Alver, 77. Fatih Karslı, 78. Tunahan Akpınar

Teknik Sorumlu
Metin Akpunar

Goller
Kaan Uykur,90+6.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Alperen Doğan 90+7.dk, Sarı Kart Tunahan Akpınar 90+6.dk, Sarı Kart Utku Doğan 39.dk

Oyundan Çıkanlar
Emrah Sürücü 82.dk, Furkan Güneş 90+7.dk, Furkan Ünsal 90+7.dk, Utku Doğan 57.dk

Oyuna Girenler
Gürkan Alver 82.dk, Fatih Karslı 90+7.dk, Tunahan Akpınar 90+7.dk, Ercan Güneri 57.dk

ARHAVİ SPORArhavi Spor

Arhavi Spor İlk 11
99. Baran Güler, 53. Hakan Bozkurt, 61. Tolga Şahin, 4. Emrah Çırak, 5. Köksal Ayaydın, 36. Orhan Nahırcı, 35. Ahmet Tamet, 88. Abdulkadir Özdemir, 27. Hüseyin Yıldız, 10. Hüseyin Terzi, 17. Berat Vardal

Yedekler
1. Oğuz Kaan Barış, 14. Furkan Özdemir, 23. Uğur Güzelce, 21. Abdurrahman İlkyaz, 77. Berkay Kalakcı, 8. Evren Horozal, 55. Eyüp Can Temiz

Teknik Sorumlu
İsmail Demirci

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Terzi 22.dk, Sarı Kart Emrah Çırak 67.dk, Sarı Kart Uğur Güzelce 90+2.dk, Sarı Kart Baran Güler 75.dk, Sarı Kart Orhan Nahırcı 36.dk

Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Terzi 46.dk, Abdulkadir Özdemir 64.dk, Ahmet Tamet 76.dk, Orhan Nahırcı 85.dk, Berat Vardal 64.dk

Oyuna Girenler
Abdurrahman İlkyaz 46.dk, Evren Horozal 64.dk, Berkay Kalakcı 76.dk, Uğur Güzelce 85.dk, Furkan Özdemir 64.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İçel İdmanyurdu Spor127411732514
2Somaspor117311762411
3Çatalcaspor11731189249
4Karşıyaka11641157228
5Çarşambaspor11632167219
6Esenler Erokspor10613137196
7Şile Yıldızspor125431513192
8Isparta 32 Spor104331511154
9Batman Petrolspor11434101115-1
10Altındağspor104247814-1
11Elazığ Karakoçan FK12345101313-3
12Erbaaspor1131751210-7
13Gölcükspor112275128-7
14Osmaniyespor FK1031691310-4
15Cizrespor111376226-16
16Yalovaspor101278195-11
17Arhavispor101185184-13

Fikstür

22.11.2020Erokspor Elazığ Karakoçan FK
02.12.2020Esenler Erokspor1-0Elazığ Belediyespor
02.12.2020Isparta 32 Spor1-2Yalovaspor
02.12.2020Altındağspor1-0Arhavispor
02.12.2020Erbaaspor0-1Cizrespor
02.12.2020Batman Petrolspor0-0Karşıyaka
02.12.2020Şile Yıldızspor0-1Çarşambaspor
02.12.2020Osmaniyespor FK1-2Çatalcaspor
02.12.2020İçel İdmanyurdu Spor1-0Somaspor


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