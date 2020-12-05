2020-2021 Altındağ Spor, Arhavi Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Altındağ Spor, Arhavi Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Altındağ Spor, Arhavi Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Altındağ Spor ve Arhavi Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 12. hafta maçında Altındağ Spor sahasında Arhavi Spor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Altındağ Spor - Arhavi Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çubuk İlçe - Ankara stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
Altındağ Spor Arhavi Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Çubuk İlçe - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Altındağ Spor Arhavi Spor Maçının Hakemleri
Enver Aydın(hakem), Murat Şimşek(1. Yardımcı Hakem), Melih Tan(2. Yardımcı Hakem), Habibe Kılıç(dördüncü Hakem)
Altındağ Spor İlk 11
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 4. Kaan Uykur, 5. Emrah Sürücü, 6. Furkan Ünsal, 7. Alperen Doğan, 11. Furkan Güneş, 16. Onur Erdem Günel, 21. Utku Doğan, 26. Emre Toptan, 29. Bayram Can Alyurt, 89. Gökhan Şahin
Yedekler
97. Süleyman Çamlıca, 8. Hamit Kargın, 9. Ercan Güneri, 22. Ali Eren Demirkol, 25. Gürkan Alver, 77. Fatih Karslı, 78. Tunahan Akpınar
Teknik Sorumlu
Metin Akpunar
Goller
Kaan Uykur,90+6.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Alperen Doğan 90+7.dk, Sarı Kart Tunahan Akpınar 90+6.dk, Sarı Kart Utku Doğan 39.dk
Oyundan Çıkanlar
Emrah Sürücü 82.dk, Furkan Güneş 90+7.dk, Furkan Ünsal 90+7.dk, Utku Doğan 57.dk
Oyuna Girenler
Gürkan Alver 82.dk, Fatih Karslı 90+7.dk, Tunahan Akpınar 90+7.dk, Ercan Güneri 57.dk
Arhavi Spor İlk 11
99. Baran Güler, 53. Hakan Bozkurt, 61. Tolga Şahin, 4. Emrah Çırak, 5. Köksal Ayaydın, 36. Orhan Nahırcı, 35. Ahmet Tamet, 88. Abdulkadir Özdemir, 27. Hüseyin Yıldız, 10. Hüseyin Terzi, 17. Berat Vardal
Yedekler
1. Oğuz Kaan Barış, 14. Furkan Özdemir, 23. Uğur Güzelce, 21. Abdurrahman İlkyaz, 77. Berkay Kalakcı, 8. Evren Horozal, 55. Eyüp Can Temiz
Teknik Sorumlu
İsmail Demirci
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Terzi 22.dk, Sarı Kart Emrah Çırak 67.dk, Sarı Kart Uğur Güzelce 90+2.dk, Sarı Kart Baran Güler 75.dk, Sarı Kart Orhan Nahırcı 36.dk
Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Terzi 46.dk, Abdulkadir Özdemir 64.dk, Ahmet Tamet 76.dk, Orhan Nahırcı 85.dk, Berat Vardal 64.dk
Oyuna Girenler
Abdurrahman İlkyaz 46.dk, Evren Horozal 64.dk, Berkay Kalakcı 76.dk, Uğur Güzelce 85.dk, Furkan Özdemir 64.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İçel İdmanyurdu Spor
|12
|7
|4
|1
|17
|3
|25
|14
|2
|Somaspor
|11
|7
|3
|1
|17
|6
|24
|11
|3
|Çatalcaspor
|11
|7
|3
|1
|18
|9
|24
|9
|4
|Karşıyaka
|11
|6
|4
|1
|15
|7
|22
|8
|5
|Çarşambaspor
|11
|6
|3
|2
|16
|7
|21
|9
|6
|Esenler Erokspor
|10
|6
|1
|3
|13
|7
|19
|6
|7
|Şile Yıldızspor
|12
|5
|4
|3
|15
|13
|19
|2
|8
|Isparta 32 Spor
|10
|4
|3
|3
|15
|11
|15
|4
|9
|Batman Petrolspor
|11
|4
|3
|4
|10
|11
|15
|-1
|10
|Altındağspor
|10
|4
|2
|4
|7
|8
|14
|-1
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|12
|3
|4
|5
|10
|13
|13
|-3
|12
|Erbaaspor
|11
|3
|1
|7
|5
|12
|10
|-7
|13
|Gölcükspor
|11
|2
|2
|7
|5
|12
|8
|-7
|14
|Osmaniyespor FK
|10
|3
|1
|6
|9
|13
|10
|-4
|15
|Cizrespor
|11
|1
|3
|7
|6
|22
|6
|-16
|16
|Yalovaspor
|10
|1
|2
|7
|8
|19
|5
|-11
|17
|Arhavispor
|10
|1
|1
|8
|5
|18
|4
|-13
Fikstür
|22.11.2020
|Erokspor
|Elazığ Karakoçan FK
|02.12.2020
|Esenler Erokspor
|1-0
|Elazığ Belediyespor
|02.12.2020
|Isparta 32 Spor
|1-2
|Yalovaspor
|02.12.2020
|Altındağspor
|1-0
|Arhavispor
|02.12.2020
|Erbaaspor
|0-1
|Cizrespor
|02.12.2020
|Batman Petrolspor
|0-0
|Karşıyaka
|02.12.2020
|Şile Yıldızspor
|0-1
|Çarşambaspor
|02.12.2020
|Osmaniyespor FK
|1-2
|Çatalcaspor
|02.12.2020
|İçel İdmanyurdu Spor
|1-0
|Somaspor