2020-2021 Altındağ Spor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Altındağ Spor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Altındağ Spor ve Esenler Erokspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te 6. hafta maçında Altındağ Spor sahasında Esenler Erokspor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Altındağ Spor - Esenler Erokspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çubuk İlçe - Ankara stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Çubuk İlçe - Ankara



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Sinan Özcan(hakem), Kenan Özcan(1. Yardımcı Hakem), Arda Anıl Yavruoğlu(2. Yardımcı Hakem), Göktan Demeli(dördüncü Hakem)

Altındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11

97. Süleyman Çamlıca, 5. Emrah Sürücü, 6. Furkan Ünsal, 10. Timuçin Aşcıgil, 16. Onur Erdem Günel, 25. Gürkan Alver, 26. Emre Toptan, 29. Bayram Can Alyurt, 89. Gökhan Şahin, 7. Alperen Doğan, 77. Fatih Karslı



Yedekler

34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 4. Kaan Uykur, 9. Ercan Güneri, 21. Utku Doğan, 22. Ali Eren Demirkol, 78. Tunahan Akpınar, 8. Hamit Kargın



Teknik Sorumlu

Metin Akpunar

Esenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11

98. Ercüment Kafkasyalı, 3. Cenk Doğan, 4. Yiğitcan Gölboyu, 7. Abdurrahman Kuyucu, 16. Berk Taşkın, 17. Abuzer Gaffar Toplu, 19. Muharrem Öner, 20. Aziz Kızılgün, 22. Muammer Sarıkaya, 23. Murat Kayalı, 70. Samet Dağlı



Yedekler

40. Yaren İzzet Sözer, 9. Mert Somay, 10. Onur Alkan, 11. Enes Soy, 18. Hüseyin Afkan, 21. Hakkı Türker, 55. Aziz Aksoy



Teknik Sorumlu

Selahaddin Dinçel

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 5 4 1 0 8 4 13 4 2 Çatalcaspor 4 4 0 0 11 3 12 8 3 Somaspor 5 3 2 0 7 4 11 3 4 Batman Petrolspor 5 3 0 2 7 5 9 2 5 İçel İdmanyurdu Spor 4 2 2 0 5 1 8 4 6 Çarşambaspor 5 2 2 1 6 3 8 3 7 Isparta 32 Spor 6 2 2 2 9 7 8 2 8 Elazığ Karakoçan FK 5 2 2 1 6 5 8 1 9 Esenler Erokspor 6 2 1 3 6 6 7 0 10 Şile Yıldızspor 5 1 3 1 5 6 6 -1 11 Arhavispor 4 1 1 2 5 5 4 0 12 Gölcükspor 5 1 1 3 3 5 4 -2 13 Erbaaspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 14 Altındağspor 5 1 1 3 2 7 4 -5 15 Yalovaspor 5 0 2 3 5 11 2 -6 16 Cizrespor 4 0 1 3 2 9 1 -7 17 Osmaniyespor FK 4 1 0 3 3 6 3 -3

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