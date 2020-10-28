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2020-2021 Altındağ Spor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Altındağ Spor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Altındağ Spor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Altındağ Spor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Altındağ Spor ve Esenler Erokspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te  6. hafta maçında Altındağ Spor sahasında Esenler Erokspor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Altındağ Spor - Esenler Erokspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çubuk İlçe - Ankara stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Çubuk İlçe - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Sinan Özcan(hakem), Kenan Özcan(1. Yardımcı Hakem), Arda Anıl Yavruoğlu(2. Yardımcı Hakem), Göktan Demeli(dördüncü Hakem)

ALTINDAĞ SPORAltındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11
97. Süleyman Çamlıca, 5. Emrah Sürücü, 6. Furkan Ünsal, 10. Timuçin Aşcıgil, 16. Onur Erdem Günel, 25. Gürkan Alver, 26. Emre Toptan, 29. Bayram Can Alyurt, 89. Gökhan Şahin, 7. Alperen Doğan, 77. Fatih Karslı

Yedekler
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 4. Kaan Uykur, 9. Ercan Güneri, 21. Utku Doğan, 22. Ali Eren Demirkol, 78. Tunahan Akpınar, 8. Hamit Kargın

Teknik Sorumlu
Metin Akpunar

ESENLER EROKSPOREsenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 3. Cenk Doğan, 4. Yiğitcan Gölboyu, 7. Abdurrahman Kuyucu, 16. Berk Taşkın, 17. Abuzer Gaffar Toplu, 19. Muharrem Öner, 20. Aziz Kızılgün, 22. Muammer Sarıkaya, 23. Murat Kayalı, 70. Samet Dağlı

Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 9. Mert Somay, 10. Onur Alkan, 11. Enes Soy, 18. Hüseyin Afkan, 21. Hakkı Türker, 55. Aziz Aksoy

Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel

 TakımOGBMAYPAv
1Karşıyaka541084134
2Çatalcaspor4400113128
3Somaspor532074113
4Batman Petrolspor53027592
5İçel İdmanyurdu Spor42205184
6Çarşambaspor52216383
7Isparta 32 Spor62229782
8Elazığ Karakoçan FK52216581
9Esenler Erokspor62136670
10Şile Yıldızspor5131566-1
11Arhavispor41125540
12Gölcükspor5113354-2
13Erbaaspor5113364-3
14Altındağspor5113274-5
15Yalovaspor50235112-6
16Cizrespor4013291-7
17Osmaniyespor FK4103363-3

Fikstür

28.10.2020Altındağspor0-1Esenler Erokspor
28.10.2020Osmaniyespor FK1-2Isparta 32 Spor
29.10.2020İçel İdmanyurdu Spor Elazığ Belediyespor
29.10.2020Batman Petrolspor Yalovaspor
29.10.2020Çarşambaspor Arhavispor
29.10.2020Şile Yıldızspor Gölcükspor
29.10.2020Karşıyaka Cizrespor
29.10.2020Somaspor Çatalcaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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