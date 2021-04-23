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2020-2021 Altındağ Spor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Altındağ Spor, Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Altındağ Spor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Altındağ Spor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 4-2 sona erdi. Altındağ Spor ve Karşıyaka karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  32. hafta maçında Altındağ Spor sahasında Karşıyaka ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Altındağ Spor - Karşıyaka maçının skoru ne oldu?

Altındağ Spor, Karşıyaka Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Altındağ Spor Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Çubuk İlçe - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Altındağ Spor Karşıyaka Maçının Hakemleri
Sercan Yılmaz(hakem), Hakan Yoldaş(1. Yardımcı Hakem), Cemal Can Çakır(2. Yardımcı Hakem), Oktay Koçak(dördüncü Hakem)

ALTINDAĞ SPORAltındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 27. Berk Yiğit Karadağ, 4. Kaan Uykur, 6. Furkan Ünsal, 7. Alperen Doğan, 25. Gürkan Alver, 26. Emre Toptan, 29. Bayram Can Alyurt, 80. Muzaffer Doğan, 21. Utku Doğan, 99. Gökhan Aydaş

Yedekler
41. İlksen Kuttekin, 66. Emre Can Dönmez, 53. Tunahan Keskin, 78. Tunahan Akpınar, 77. Fatih Karslı, 23. Mehmet Erkut Şentürk, 22. Ali Eren Demirkol

Teknik Sorumlu
Cesur Özdemir

Goller
Gökhan Aydaş,24.dk (f), Gökhan Aydaş,57.dk (h), Gürkan Alver,64.dk (f), Fatih Karslı,90+3.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Gürkan Alver 48.dk, Sarı Kart Bayram Can Alyurt 68.dk, Sarı Kart Emre Toptan 90+5.dk, Sarı Kart Kaan Uykur 83.dk, Sarı Kart Utku Doğan 9.dk

Oyundan Çıkanlar
Gökhan Aydaş 85.dk, Furkan Ünsal 70.dk, Berk Yiğit Karadağ 70.dk, Utku Doğan 55.dk

Oyuna Girenler
Mehmet Erkut Şentürk 85.dk, Tunahan Akpınar 70.dk, Fatih Karslı 70.dk, Emre Can Dönmez 55.dk

KARŞIYAKAKarşıyaka

Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 8. Harun Atalay, 9. Hakan Kuş, 18. Özgür Güler, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 30. Ferdi Burgaz, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin

Yedekler
1. Efe Öcal, 3. Cenk Özbey, 74. Mustafa Durgun, 17. Mustafa Değirmenci, 19. Batuhan Kara, 25. Caner Cengiz, 99. İlyas Kahraman

Teknik Sorumlu
İbrahim Cezayir

Goller
Hakan Kuş,7.dk (f), Mustafa Değirmenci,47.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Arif Cılak 45+1.dk

Oyundan Çıkanlar
Anıl Çıracı 78.dk, Harun Atalay 46.dk, Namık Barış Çelik 72.dk, Ferdi Burgaz 40.dk

Oyuna Girenler
Batuhan Kara 78.dk, Caner Cengiz 46.dk, İlyas Kahraman 72.dk, Mustafa Değirmenci 40.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor30199260276633
2Esenler Erokspor30187556236133
3İçel İdmanyurdu Spor30149739245115
4Çatalcaspor30121083329464
5Isparta 32 Spor301281045344411
6Çarşambaspor301111837274410
7Şile Yıldızspor3111911373842-1
8Karşıyaka3011712343840-4
9Erbaaspor3011613283139-3
10Batman Petrolspor309129232639-3
11Osmaniyespor FK30118113230412
12Elazığ Karakoçan FK308139313437-3
13Altındağspor3091011283237-4
14Cizrespor3061212265130-25
15Arhavispor306915204227-22
16Gölcükspor307518223926-17
17Yalovaspor314918265221-26

Fikstür

18.04.2021Elazığ Belediyespor Yalovaspor
18.04.2021Erokspor Çatalcaspor
21.04.2021Elazığ Karakoçan FK1-1Yalovaspor
21.04.2021Altındağspor4-2Karşıyaka
21.04.2021Osmaniyespor FK1-1Somaspor
21.04.2021Erbaaspor0-0Çarşambaspor
21.04.2021Esenler Erokspor3-1Çatalcaspor
21.04.2021Gölcükspor1-1Cizrespor
21.04.2021Isparta 32 Spor4-0Arhavispor
21.04.2021Şile Yıldızspor0-1Batman Petrolspor
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