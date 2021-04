2020-2021 Altındağ Spor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Altındağ Spor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 4-2 sona erdi. Altındağ Spor ve Karşıyaka karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 32. hafta maçında Altındağ Spor sahasında Karşıyaka ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Altındağ Spor - Karşıyaka maçının skoru ne oldu? Altındağ Spor, Karşıyaka Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Altındağ Spor Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Çubuk İlçe - Ankara



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Altındağ Spor Karşıyaka Maçının Hakemleri

Sercan Yılmaz(hakem), Hakan Yoldaş(1. Yardımcı Hakem), Cemal Can Çakır(2. Yardımcı Hakem), Oktay Koçak(dördüncü Hakem)

Altındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11

34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 27. Berk Yiğit Karadağ, 4. Kaan Uykur, 6. Furkan Ünsal, 7. Alperen Doğan, 25. Gürkan Alver, 26. Emre Toptan, 29. Bayram Can Alyurt, 80. Muzaffer Doğan, 21. Utku Doğan, 99. Gökhan Aydaş



Yedekler

41. İlksen Kuttekin, 66. Emre Can Dönmez, 53. Tunahan Keskin, 78. Tunahan Akpınar, 77. Fatih Karslı, 23. Mehmet Erkut Şentürk, 22. Ali Eren Demirkol



Teknik Sorumlu

Cesur Özdemir



Goller

Gökhan Aydaş,24.dk (f), Gökhan Aydaş,57.dk (h), Gürkan Alver,64.dk (f), Fatih Karslı,90+3.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Gürkan Alver 48.dk, Sarı Kart Bayram Can Alyurt 68.dk, Sarı Kart Emre Toptan 90+5.dk, Sarı Kart Kaan Uykur 83.dk, Sarı Kart Utku Doğan 9.dk



Oyundan Çıkanlar

Gökhan Aydaş 85.dk, Furkan Ünsal 70.dk, Berk Yiğit Karadağ 70.dk, Utku Doğan 55.dk



Oyuna Girenler

Mehmet Erkut Şentürk 85.dk, Tunahan Akpınar 70.dk, Fatih Karslı 70.dk, Emre Can Dönmez 55.dk

Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

71. Erdoğan Açar, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 8. Harun Atalay, 9. Hakan Kuş, 18. Özgür Güler, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 30. Ferdi Burgaz, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin



Yedekler

1. Efe Öcal, 3. Cenk Özbey, 74. Mustafa Durgun, 17. Mustafa Değirmenci, 19. Batuhan Kara, 25. Caner Cengiz, 99. İlyas Kahraman



Teknik Sorumlu

İbrahim Cezayir



Goller

Hakan Kuş,7.dk (f), Mustafa Değirmenci,47.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Arif Cılak 45+1.dk



Oyundan Çıkanlar

Anıl Çıracı 78.dk, Harun Atalay 46.dk, Namık Barış Çelik 72.dk, Ferdi Burgaz 40.dk



Oyuna Girenler

Batuhan Kara 78.dk, Caner Cengiz 46.dk, İlyas Kahraman 72.dk, Mustafa Değirmenci 40.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 30 19 9 2 60 27 66 33 2 Esenler Erokspor 30 18 7 5 56 23 61 33 3 İçel İdmanyurdu Spor 30 14 9 7 39 24 51 15 4 Çatalcaspor 30 12 10 8 33 29 46 4 5 Isparta 32 Spor 30 12 8 10 45 34 44 11 6 Çarşambaspor 30 11 11 8 37 27 44 10 7 Şile Yıldızspor 31 11 9 11 37 38 42 -1 8 Karşıyaka 30 11 7 12 34 38 40 -4 9 Erbaaspor 30 11 6 13 28 31 39 -3 10 Batman Petrolspor 30 9 12 9 23 26 39 -3 11 Osmaniyespor FK 30 11 8 11 32 30 41 2 12 Elazığ Karakoçan FK 30 8 13 9 31 34 37 -3 13 Altındağspor 30 9 10 11 28 32 37 -4 14 Cizrespor 30 6 12 12 26 51 30 -25 15 Arhavispor 30 6 9 15 20 42 27 -22 16 Gölcükspor 30 7 5 18 22 39 26 -17 17 Yalovaspor 31 4 9 18 26 52 21 -26

