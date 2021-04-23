2020-2021 Altındağ Spor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Altındağ Spor, Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Altındağ Spor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 4-2 sona erdi. Altındağ Spor ve Karşıyaka karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 32. hafta maçında Altındağ Spor sahasında Karşıyaka ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Altındağ Spor - Karşıyaka maçının skoru ne oldu?
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Altındağ Spor Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Çubuk İlçe - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Altındağ Spor Karşıyaka Maçının Hakemleri
Sercan Yılmaz(hakem), Hakan Yoldaş(1. Yardımcı Hakem), Cemal Can Çakır(2. Yardımcı Hakem), Oktay Koçak(dördüncü Hakem)
Altındağ Spor İlk 11
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 27. Berk Yiğit Karadağ, 4. Kaan Uykur, 6. Furkan Ünsal, 7. Alperen Doğan, 25. Gürkan Alver, 26. Emre Toptan, 29. Bayram Can Alyurt, 80. Muzaffer Doğan, 21. Utku Doğan, 99. Gökhan Aydaş
Yedekler
41. İlksen Kuttekin, 66. Emre Can Dönmez, 53. Tunahan Keskin, 78. Tunahan Akpınar, 77. Fatih Karslı, 23. Mehmet Erkut Şentürk, 22. Ali Eren Demirkol
Teknik Sorumlu
Cesur Özdemir
Goller
Gökhan Aydaş,24.dk (f), Gökhan Aydaş,57.dk (h), Gürkan Alver,64.dk (f), Fatih Karslı,90+3.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Gürkan Alver 48.dk, Sarı Kart Bayram Can Alyurt 68.dk, Sarı Kart Emre Toptan 90+5.dk, Sarı Kart Kaan Uykur 83.dk, Sarı Kart Utku Doğan 9.dk
Oyundan Çıkanlar
Gökhan Aydaş 85.dk, Furkan Ünsal 70.dk, Berk Yiğit Karadağ 70.dk, Utku Doğan 55.dk
Oyuna Girenler
Mehmet Erkut Şentürk 85.dk, Tunahan Akpınar 70.dk, Fatih Karslı 70.dk, Emre Can Dönmez 55.dk
Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 8. Harun Atalay, 9. Hakan Kuş, 18. Özgür Güler, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 30. Ferdi Burgaz, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin
Yedekler
1. Efe Öcal, 3. Cenk Özbey, 74. Mustafa Durgun, 17. Mustafa Değirmenci, 19. Batuhan Kara, 25. Caner Cengiz, 99. İlyas Kahraman
Teknik Sorumlu
İbrahim Cezayir
Goller
Hakan Kuş,7.dk (f), Mustafa Değirmenci,47.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Arif Cılak 45+1.dk
Oyundan Çıkanlar
Anıl Çıracı 78.dk, Harun Atalay 46.dk, Namık Barış Çelik 72.dk, Ferdi Burgaz 40.dk
Oyuna Girenler
Batuhan Kara 78.dk, Caner Cengiz 46.dk, İlyas Kahraman 72.dk, Mustafa Değirmenci 40.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|30
|19
|9
|2
|60
|27
|66
|33
|2
|Esenler Erokspor
|30
|18
|7
|5
|56
|23
|61
|33
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|30
|14
|9
|7
|39
|24
|51
|15
|4
|Çatalcaspor
|30
|12
|10
|8
|33
|29
|46
|4
|5
|Isparta 32 Spor
|30
|12
|8
|10
|45
|34
|44
|11
|6
|Çarşambaspor
|30
|11
|11
|8
|37
|27
|44
|10
|7
|Şile Yıldızspor
|31
|11
|9
|11
|37
|38
|42
|-1
|8
|Karşıyaka
|30
|11
|7
|12
|34
|38
|40
|-4
|9
|Erbaaspor
|30
|11
|6
|13
|28
|31
|39
|-3
|10
|Batman Petrolspor
|30
|9
|12
|9
|23
|26
|39
|-3
|11
|Osmaniyespor FK
|30
|11
|8
|11
|32
|30
|41
|2
|12
|Elazığ Karakoçan FK
|30
|8
|13
|9
|31
|34
|37
|-3
|13
|Altındağspor
|30
|9
|10
|11
|28
|32
|37
|-4
|14
|Cizrespor
|30
|6
|12
|12
|26
|51
|30
|-25
|15
|Arhavispor
|30
|6
|9
|15
|20
|42
|27
|-22
|16
|Gölcükspor
|30
|7
|5
|18
|22
|39
|26
|-17
|17
|Yalovaspor
|31
|4
|9
|18
|26
|52
|21
|-26
Fikstür
|18.04.2021
|Elazığ Belediyespor
|Yalovaspor
|18.04.2021
|Erokspor
|Çatalcaspor
|21.04.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Yalovaspor
|21.04.2021
|Altındağspor
|4-2
|Karşıyaka
|21.04.2021
|Osmaniyespor FK
|1-1
|Somaspor
|21.04.2021
|Erbaaspor
|0-0
|Çarşambaspor
|21.04.2021
|Esenler Erokspor
|3-1
|Çatalcaspor
|21.04.2021
|Gölcükspor
|1-1
|Cizrespor
|21.04.2021
|Isparta 32 Spor
|4-0
|Arhavispor
|21.04.2021
|Şile Yıldızspor
|0-1
|Batman Petrolspor