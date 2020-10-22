2020-2021 Altınordu, Altay maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Altınordu, Altay ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Altınordu ve Altay taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Altınordu sahasında Altay ile 21.10.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Altınordu - Altay maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Altınordu Altay Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Hakan Ceylan(hakem), Yusuf Bozdoğan(1. Yardımcı Hakem), Sezgin Çınar(2. Yardımcı Hakem), Levent Balcı(dördüncü Hakem)

Altınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 18. Alper Tursun, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 20. Kahraman Demirtaş, 8. Oğulcan Ülgün, 52. Hüsamettin Yener, 24. Furkan Çil, 10. Ahmet Dereli, 5. Muhammed Mert, 9. Ahmet İlhan Özek

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 6. Muzaffer Kocaer, 7. Metehan Mimaroğlu, 11. Oğuzhan Akgün, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 17. Burak İnce, 21. Yiğit Emre Çeltik, 25. Birhan Vatansever, 88. Yusuf Can Esendemir, 94. Enis Destan

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

Ahmet Dereli,9.dk (f), Ahmet Dereli,44.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Alper Tursun 41.dk, Sarı Kart Ufuk Budak 64.dk

Oyundan Çıkanlar

Ahmet İlhan Özek 90+2.dk, Hüsamettin Yener 65.dk, Muhammed Mert 56.dk, Ahmet Dereli 65.dk

Oyuna Girenler

Oğuzhan Akgün 90+2.dk, Metehan Mimaroğlu 65.dk, Muzaffer Kocaer 56.dk, Enis Destan 65.dk

Altay

Altay İlk 11

34. Burak Öğür, 38. İbrahim Öztürk, 4. Tolga Ünlü, 40. Edın Cocalıc, 88. Özgür Özkaya, 77. Jasmın Scuk, 8. Yekta Kurtuluş, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 89. Erhan Çelenk, 91. Wıllıam Douglas De Amorım, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao

Yedekler

35. Cihan Topaloğlu, 22. Çağlar Birinci, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 30. Eren Erdoğan, 20. Kazımcan Karataş, 18. Abdullah Aydın, 44. Kuban Altunbudak

Teknik Sorumlu

Goller

Marco Fılıpe Lopes Paıxao,7.dk (f)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Yekta Kurtuluş 65.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 90+1.dk, Wıllıam Douglas De Amorım 46.dk, Edın Cocalıc 90+1.dk

Oyuna Girenler

Eren Erdoğan 65.dk, Kazımcan Karataş 90+1.dk, Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 46.dk, Çağlar Birinci 90+1.dk

TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 6 4 1 1 6 2 13 4 2 İstanbulspor 5 4 0 1 10 4 12 6 3 Altınordu 6 4 0 2 10 9 12 1 4 Adana Demirspor 6 3 2 1 11 6 11 5 5 Tuzlaspor 5 3 2 0 11 6 11 5 6 Samsunspor 6 3 2 1 7 5 11 2 7 Giresunspor 6 3 2 1 11 10 11 1 8 Altay 6 3 1 2 10 4 10 6 9 Adanaspor 6 2 3 1 9 6 9 3 10 Bursaspor 5 2 1 2 10 9 7 1 11 Balıkesirspor 6 2 1 3 6 8 7 -2 12 Akhisarspor 5 1 2 2 2 2 5 0 13 Bandırmaspor 6 1 2 3 6 8 5 -2 14 Ankaraspor 5 1 1 3 3 8 4 -5 15 Ümraniyespor 6 1 1 4 7 14 4 -7 16 Eskişehirspor 6 0 3 3 2 10 3 -8 17 Boluspor 6 0 2 4 4 8 2 -4 18 Menemenspor 5 0 2 3 4 10 2 -6

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür