2020-2021 Altınordu, Altay maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Altınordu, Altay ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 5. hafta maçında Altınordu, Altay ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Altınordu ve Altay taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Altınordu sahasında Altay ile 21.10.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Altınordu - Altay maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Altınordu Altay Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Hakan Ceylan(hakem), Yusuf Bozdoğan(1. Yardımcı Hakem), Sezgin Çınar(2. Yardımcı Hakem), Levent Balcı(dördüncü Hakem)
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 18. Alper Tursun, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 20. Kahraman Demirtaş, 8. Oğulcan Ülgün, 52. Hüsamettin Yener, 24. Furkan Çil, 10. Ahmet Dereli, 5. Muhammed Mert, 9. Ahmet İlhan Özek
Yedekler
16. Mertcan Dağlı, 6. Muzaffer Kocaer, 7. Metehan Mimaroğlu, 11. Oğuzhan Akgün, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 17. Burak İnce, 21. Yiğit Emre Çeltik, 25. Birhan Vatansever, 88. Yusuf Can Esendemir, 94. Enis Destan
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
Ahmet Dereli,9.dk (f), Ahmet Dereli,44.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Alper Tursun 41.dk, Sarı Kart Ufuk Budak 64.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmet İlhan Özek 90+2.dk, Hüsamettin Yener 65.dk, Muhammed Mert 56.dk, Ahmet Dereli 65.dk
Oyuna Girenler
Oğuzhan Akgün 90+2.dk, Metehan Mimaroğlu 65.dk, Muzaffer Kocaer 56.dk, Enis Destan 65.dk
Altay İlk 11
34. Burak Öğür, 38. İbrahim Öztürk, 4. Tolga Ünlü, 40. Edın Cocalıc, 88. Özgür Özkaya, 77. Jasmın Scuk, 8. Yekta Kurtuluş, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 89. Erhan Çelenk, 91. Wıllıam Douglas De Amorım, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao
Yedekler
35. Cihan Topaloğlu, 22. Çağlar Birinci, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 30. Eren Erdoğan, 20. Kazımcan Karataş, 18. Abdullah Aydın, 44. Kuban Altunbudak
Teknik Sorumlu
Goller
Marco Fılıpe Lopes Paıxao,7.dk (f)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Yekta Kurtuluş 65.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 90+1.dk, Wıllıam Douglas De Amorım 46.dk, Edın Cocalıc 90+1.dk
Oyuna Girenler
Eren Erdoğan 65.dk, Kazımcan Karataş 90+1.dk, Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 46.dk, Çağlar Birinci 90+1.dk
TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|1
|1
|6
|2
|13
|4
|2
|İstanbulspor
|5
|4
|0
|1
|10
|4
|12
|6
|3
|Altınordu
|6
|4
|0
|2
|10
|9
|12
|1
|4
|Adana Demirspor
|6
|3
|2
|1
|11
|6
|11
|5
|5
|Tuzlaspor
|5
|3
|2
|0
|11
|6
|11
|5
|6
|Samsunspor
|6
|3
|2
|1
|7
|5
|11
|2
|7
|Giresunspor
|6
|3
|2
|1
|11
|10
|11
|1
|8
|Altay
|6
|3
|1
|2
|10
|4
|10
|6
|9
|Adanaspor
|6
|2
|3
|1
|9
|6
|9
|3
|10
|Bursaspor
|5
|2
|1
|2
|10
|9
|7
|1
|11
|Balıkesirspor
|6
|2
|1
|3
|6
|8
|7
|-2
|12
|Akhisarspor
|5
|1
|2
|2
|2
|2
|5
|0
|13
|Bandırmaspor
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|5
|-2
|14
|Ankaraspor
|5
|1
|1
|3
|3
|8
|4
|-5
|15
|Ümraniyespor
|6
|1
|1
|4
|7
|14
|4
|-7
|16
|Eskişehirspor
|6
|0
|3
|3
|2
|10
|3
|-8
|17
|Boluspor
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|2
|-4
|18
|Menemenspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür
|17.10.2020
|Adanaspor
|5-2
|Altınordu
|17.10.2020
|Altay
|1-0
|Adana Demirspor
|17.10.2020
|Bandırmaspor
|1-1
|Eskişehirspor
|17.10.2020
|Ümraniyespor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü
|17.10.2020
|Samsunspor
|0-3
|İstanbulspor
|18.10.2020
|Bursaspor
|3-1
|Balıkesirspor
|18.10.2020
|Boluspor
|1-2
|Tuzlaspor
|18.10.2020
|Ankaraspor
|1-1
|Giresunspor
|18.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Giresunspor
|19.10.2020
|Akhisarspor
|0-0
|Menemenspor