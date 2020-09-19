2020-2021 Altınordu, Bursaspor maç özeti, maç sonucu
2020 - 2021 TFF 1. Lig 2. hafta maçında Altınordu, Bursaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 2. hafta maçında Altınordu, Bursaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Altınordu ve Bursaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Altınordu sahasında Bursaspor ile 19.09.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Altınordu - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Altınordu Bursaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.09.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Mert Güzenge(hakem), Mehmet Kapluhan(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Kağan Çalışır(2. Yardımcı Hakem), Serhad Ürkmez(dördüncü Hakem)
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 4. Ravil Tagir, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 52. Hüsamettin Yener, 6. Muzaffer Kocaer, 7. Metehan Mimaroğlu
Yedekler
16. Mertcan Dağlı, 10. Ahmet Dereli, 11. Oğuzhan Akgün, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 17. Burak İnce, 20. Kahraman Demirtaş, 21. Yiğit Emre Çeltik, 22. Kerim Alıcı, 88. Yusuf Can Esendemir, 94. Enis Destan
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Bursaspor İlk 11
1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 8. Ozan İsmail Koç, 10. Özer Hurmacı, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 18. Ali Akman, 36. Burak Altıparmak
Yedekler
28. Deniz Aydın, 3. Onur Atasayar, 6. Ramazan Keskin, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 23. Furkan Emre Ünver, 26. Serdar Özkan, 27. Sedat Dursun, 61. Batuhan Kör, 74. Vefa Temel
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adanaspor
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|2
|Tuzlaspor
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|3
|Adana Demirspor
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|2
|4
|Balıkesirspor
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|3
|1
|5
|Ümraniyespor
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|1
|6
|Ankara Keçiörengücü
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|7
|Ankaraspor
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|8
|Bursaspor
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|3
|0
|9
|Altınordu
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|10
|Bandırmaspor
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|11
|Altay
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|12
|Samsunspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|13
|Akhisarspor
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|-1
|14
|Eskişehirspor
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|-1
|15
|Boluspor
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|16
|İstanbulspor
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|17
|Giresunspor
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|-2
|18
|Menemenspor
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|-2
TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür
|18.09.2020
|Eskişehirspor
|0-0
|Adanaspor
|19.09.2020
|Altınordu
|0-2
|Bursaspor
|19.09.2020
|Bandırmaspor
|1-0
|Akhisarspor
|19.09.2020
|Tuzlaspor
|1-0
|Balıkesirspor
|20.09.2020
|Giresunspor
|Menemenspor
|20.09.2020
|Ankara Keçiörengücü
|Osmanlıspor FK
|20.09.2020
|İstanbulspor
|Altay
|21.09.2020
|Samsunspor
|Ümraniyespor
|21.09.2020
|Adana Demirspor
|Boluspor