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2020-2021 Altınordu, Bursaspor maç özeti, maç sonucu

2020 - 2021 TFF 1. Lig 2. hafta maçında Altınordu, Bursaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Altınordu, Bursaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 2. hafta maçında Altınordu, Bursaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Altınordu ve Bursaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Altınordu sahasında Bursaspor ile 19.09.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Altınordu - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Altınordu Bursaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Mert Güzenge(hakem), Mehmet Kapluhan(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Kağan Çalışır(2. Yardımcı Hakem), Serhad Ürkmez(dördüncü Hakem)

ALTINORDUAltınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 4. Ravil Tagir, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 52. Hüsamettin Yener, 6. Muzaffer Kocaer, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 10. Ahmet Dereli, 11. Oğuzhan Akgün, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 17. Burak İnce, 20. Kahraman Demirtaş, 21. Yiğit Emre Çeltik, 22. Kerim Alıcı, 88. Yusuf Can Esendemir, 94. Enis Destan

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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BURSASPORBursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 8. Ozan İsmail Koç, 10. Özer Hurmacı, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 18. Ali Akman, 36. Burak Altıparmak

Yedekler

28. Deniz Aydın, 3. Onur Atasayar, 6. Ramazan Keskin, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 23. Furkan Emre Ünver, 26. Serdar Özkan, 27. Sedat Dursun, 61. Batuhan Kör, 74. Vefa Temel

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adanaspor21101041
2Tuzlaspor21101041
3Adana Demirspor11003132
4Balıkesirspor21013231
5Ümraniyespor11002131
6Ankara Keçiörengücü11001031
7Ankaraspor11001031
8Bursaspor21013330
9Altınordu21012230
10Bandırmaspor21012230
11Altay10100010
12Samsunspor10100010
13Akhisarspor2011011-1
14Eskişehirspor2011011-1
15Boluspor1001010-1
16İstanbulspor1001010-1
17Giresunspor1001130-2
18Menemenspor1001020-2

TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür

18.09.2020Eskişehirspor0-0Adanaspor
19.09.2020Altınordu0-2Bursaspor
19.09.2020Bandırmaspor1-0Akhisarspor
19.09.2020Tuzlaspor1-0Balıkesirspor
20.09.2020Giresunspor Menemenspor
20.09.2020Ankara Keçiörengücü Osmanlıspor FK
20.09.2020İstanbulspor Altay
21.09.2020Samsunspor Ümraniyespor
21.09.2020Adana Demirspor Boluspor


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