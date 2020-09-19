2020-2021 Altınordu, Bursaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 2. hafta maçında Altınordu, Bursaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Altınordu ve Bursaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Altınordu sahasında Bursaspor ile 19.09.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Altınordu - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Altınordu Bursaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Mert Güzenge(hakem), Mehmet Kapluhan(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Kağan Çalışır(2. Yardımcı Hakem), Serhad Ürkmez(dördüncü Hakem)

Altınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 4. Ravil Tagir, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 52. Hüsamettin Yener, 6. Muzaffer Kocaer, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 10. Ahmet Dereli, 11. Oğuzhan Akgün, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 17. Burak İnce, 20. Kahraman Demirtaş, 21. Yiğit Emre Çeltik, 22. Kerim Alıcı, 88. Yusuf Can Esendemir, 94. Enis Destan

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Bursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 8. Ozan İsmail Koç, 10. Özer Hurmacı, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 18. Ali Akman, 36. Burak Altıparmak

Yedekler

28. Deniz Aydın, 3. Onur Atasayar, 6. Ramazan Keskin, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 23. Furkan Emre Ünver, 26. Serdar Özkan, 27. Sedat Dursun, 61. Batuhan Kör, 74. Vefa Temel

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adanaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 2 Tuzlaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 3 Adana Demirspor 1 1 0 0 3 1 3 2 4 Balıkesirspor 2 1 0 1 3 2 3 1 5 Ümraniyespor 1 1 0 0 2 1 3 1 6 Ankara Keçiörengücü 1 1 0 0 1 0 3 1 7 Ankaraspor 1 1 0 0 1 0 3 1 8 Bursaspor 2 1 0 1 3 3 3 0 9 Altınordu 2 1 0 1 2 2 3 0 10 Bandırmaspor 2 1 0 1 2 2 3 0 11 Altay 1 0 1 0 0 0 1 0 12 Samsunspor 1 0 1 0 0 0 1 0 13 Akhisarspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 14 Eskişehirspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 15 Boluspor 1 0 0 1 0 1 0 -1 16 İstanbulspor 1 0 0 1 0 1 0 -1 17 Giresunspor 1 0 0 1 1 3 0 -2 18 Menemenspor 1 0 0 1 0 2 0 -2

TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür