2020-2021 Altınordu, İstanbulspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 8. hafta maçında Altınordu, İstanbulspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 8. hafta maçında Altınordu, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Altınordu ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Altınordu sahasında İstanbulspor ile 21.11.2020 13:30'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Altınordu - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Altınordu İstanbulspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.11.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Suat Arslanboğa(hakem), Ata Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Ali Tuna(2. Yardımcı Hakem), Hasan Kaçar(dördüncü Hakem)
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 3. Ufuk Budak, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 88. Yusuf Can Esendemir, 90. Sinan Osmanoğlu, 9. Ahmet İlhan Özek, 6. Muzaffer Kocaer, 94. Enis Destan, 24. Furkan Çil, 11. Oğuzhan Akgün
Yedekler
16. Mertcan Dağlı, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 17. Burak İnce, 18. Alper Tursun, 20. Kahraman Demirtaş, 25. Birhan Vatansever, 37. Yiğithan Güveli, 52. Hüsamettin Yener, 80. Sami Satılmış
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
Furkan Çil,4.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Yusuf Yalçın Arslan 83.dk, Sarı Kart Muzaffer Kocaer 68.dk, Sarı Kart Furkan Metin 19.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmet İlhan Özek 90.dk, Muzaffer Kocaer 90+3.dk, Yusuf Can Esendemir 75.dk, Enis Destan 75.dk, Oğuzhan Akgün 46.dk
Oyuna Girenler
Burak İnce 90.dk, Yiğithan Güveli 90+3.dk, Kahraman Demirtaş 75.dk, Hüsamettin Yener 75.dk, Alper Tursun 46.dk
İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 10. Onur Ergün, 19. Yusuf Cihat Çelik, 20. Kamal Issah, 33. Levent Ayçiçek, 53. Papa Alıoune Dıouf, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj
Yedekler
59. Alp Arda, 4. Mehmet Yeşil, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 9. İbrahim Yılmaz, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 35. Egehan Gök, 44. Yusuf Ali Özer
Teknik Sorumlu
Orhan Çıkırıkçı
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Onur Ergün 57.dk, Sarı Kart Egehan Gök 31.dk, Sarı Kart Eduart Rroca 89.dk
Oyundan Çıkanlar
Melih Kabasakal 86.dk, Kamal Issah 28.dk, Yusuf Cihat Çelik 61.dk, Levent Ayçiçek 61.dk, Krıstal Abazaj 86.dk
Oyuna Girenler
İbrahim Yılmaz 86.dk, Egehan Gök 28.dk, Patrıck Etoga Atchom 61.dk, Ali Dere 61.dk, Berkay Görmez 86.dk
TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|10
|6
|2
|2
|15
|11
|20
|4
|2
|Tuzlaspor
|8
|5
|3
|0
|17
|8
|18
|9
|3
|İstanbulspor
|9
|5
|2
|2
|16
|8
|17
|8
|4
|Samsunspor
|10
|4
|5
|1
|13
|9
|17
|4
|5
|Adana Demirspor
|8
|4
|3
|1
|15
|7
|15
|8
|6
|Ankara Keçiörengücü
|9
|4
|3
|2
|11
|9
|15
|2
|7
|Giresunspor
|9
|4
|3
|2
|12
|11
|15
|1
|8
|Bursaspor
|10
|4
|2
|4
|18
|16
|14
|2
|9
|Akhisarspor
|9
|3
|4
|2
|9
|7
|13
|2
|10
|Balıkesirspor
|9
|4
|1
|4
|11
|13
|13
|-2
|11
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|12
|Altay
|7
|3
|1
|3
|11
|7
|10
|4
|13
|Ümraniyespor
|9
|2
|3
|4
|10
|16
|9
|-6
|14
|Boluspor
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|7
|-4
|15
|Menemenspor
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|6
|-5
|16
|Bandırmaspor
|9
|1
|2
|6
|6
|14
|5
|-8
|17
|Ankaraspor
|9
|1
|2
|6
|5
|15
|5
|-10
|18
|Eskişehirspor
|9
|0
|4
|5
|4
|16
|4
|-12
TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür
|30.10.2020
|Tuzlaspor
|P-P
|Altay
|30.10.2020
|Balıkesirspor
|0-3
|Adanaspor
|31.10.2020
|Giresunspor
|0-1
|Ümraniyespor
|31.10.2020
|Bursaspor
|4-2
|Boluspor
|01.11.2020
|Eskişehirspor
|0-1
|Akhisarspor
|01.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-1
|İstanbulspor
|01.11.2020
|Adana Demirspor
|1-1
|Samsunspor
|17.11.2020
|Altınordu
|2-0
|Bandırmaspor
|01.12.2020
|Menemenspor
|Osmanlıspor FK