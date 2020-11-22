2020-2021 Altınordu, İstanbulspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 8. hafta maçında Altınordu, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Altınordu ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Altınordu sahasında İstanbulspor ile 21.11.2020 13:30'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Altınordu - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Altınordu İstanbulspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Suat Arslanboğa(hakem), Ata Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Ali Tuna(2. Yardımcı Hakem), Hasan Kaçar(dördüncü Hakem)

Altınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 3. Ufuk Budak, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 88. Yusuf Can Esendemir, 90. Sinan Osmanoğlu, 9. Ahmet İlhan Özek, 6. Muzaffer Kocaer, 94. Enis Destan, 24. Furkan Çil, 11. Oğuzhan Akgün

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 17. Burak İnce, 18. Alper Tursun, 20. Kahraman Demirtaş, 25. Birhan Vatansever, 37. Yiğithan Güveli, 52. Hüsamettin Yener, 80. Sami Satılmış

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

Furkan Çil,4.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Yusuf Yalçın Arslan 83.dk, Sarı Kart Muzaffer Kocaer 68.dk, Sarı Kart Furkan Metin 19.dk

Oyundan Çıkanlar

Ahmet İlhan Özek 90.dk, Muzaffer Kocaer 90+3.dk, Yusuf Can Esendemir 75.dk, Enis Destan 75.dk, Oğuzhan Akgün 46.dk

Oyuna Girenler

Burak İnce 90.dk, Yiğithan Güveli 90+3.dk, Kahraman Demirtaş 75.dk, Hüsamettin Yener 75.dk, Alper Tursun 46.dk

İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 10. Onur Ergün, 19. Yusuf Cihat Çelik, 20. Kamal Issah, 33. Levent Ayçiçek, 53. Papa Alıoune Dıouf, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj

Yedekler

59. Alp Arda, 4. Mehmet Yeşil, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 9. İbrahim Yılmaz, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 35. Egehan Gök, 44. Yusuf Ali Özer

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Onur Ergün 57.dk, Sarı Kart Egehan Gök 31.dk, Sarı Kart Eduart Rroca 89.dk

Oyundan Çıkanlar

Melih Kabasakal 86.dk, Kamal Issah 28.dk, Yusuf Cihat Çelik 61.dk, Levent Ayçiçek 61.dk, Krıstal Abazaj 86.dk

Oyuna Girenler

İbrahim Yılmaz 86.dk, Egehan Gök 28.dk, Patrıck Etoga Atchom 61.dk, Ali Dere 61.dk, Berkay Görmez 86.dk

TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altınordu 10 6 2 2 15 11 20 4 2 Tuzlaspor 8 5 3 0 17 8 18 9 3 İstanbulspor 9 5 2 2 16 8 17 8 4 Samsunspor 10 4 5 1 13 9 17 4 5 Adana Demirspor 8 4 3 1 15 7 15 8 6 Ankara Keçiörengücü 9 4 3 2 11 9 15 2 7 Giresunspor 9 4 3 2 12 11 15 1 8 Bursaspor 10 4 2 4 18 16 14 2 9 Akhisarspor 9 3 4 2 9 7 13 2 10 Balıkesirspor 9 4 1 4 11 13 13 -2 11 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 12 Altay 7 3 1 3 11 7 10 4 13 Ümraniyespor 9 2 3 4 10 16 9 -6 14 Boluspor 10 1 4 5 10 14 7 -4 15 Menemenspor 7 1 3 3 6 11 6 -5 16 Bandırmaspor 9 1 2 6 6 14 5 -8 17 Ankaraspor 9 1 2 6 5 15 5 -10 18 Eskişehirspor 9 0 4 5 4 16 4 -12

TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür