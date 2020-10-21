2020-2021 Amed Sportif Faaliyetler 1 - 0 Hacettepe Spor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Hacettepe Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Hacettepe Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler ve Hacettepe Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 5. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Hacettepe Spor ile 14.10.2020 17:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Amed Sportif Faaliyetler - Hacettepe Spor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.10.2020 17:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Safa Yılmaz(hakem), Mücahit Değermenci(1. Yardımcı Hakem), Emrah Akkaya(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Bayar(dördüncü Hakem)
Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
1. Bekir Sevgi, 6. Ümit Karaal, 8. Bünyamin Yürür, 12. Serkan Yavuz, 13. Emrah Taysı, 14. Güray Gazioğlu, 19. Erman Bulucu, 23. Sinan Akaydin, 61. Halil İbrahim Sönmez, 72. Mansur Çalar, 99. Batuhan Kurt
Yedekler
31. Abdullah Yiğiter, 3. Anıl Şahin, 5. Deniz Yılmaz, 7. Muhlis İstemi, 10. Yusuf Yağmur, 20. Seymen Yağmur, 21. Abdullah Çetin, 28. Oğuzhan Öztürk
Teknik Sorumlu
Aykan Atik
Goller
Muhlis İstemi,80.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Mansur Çalar 37.dk, Çift Sarı Kart Erman Bulucu 71.dk, Sarı Kart Halil İbrahim Sönmez 74.dk, Sarı Kart Ümit Karaal 53.dk, Sarı Kart Batuhan Kurt 27.dk, Sarı Kart Bünyamin Yürür 92.dk, Sarı Kart Muhlis İstemi 81.dk
Oyundan Çıkanlar
Mansur Çalar 77.dk, Halil İbrahim Sönmez 77.dk, Güray Gazioğlu 54.dk, Batuhan Kurt 66.dk
Oyuna Girenler
Deniz Yılmaz 77.dk, Yusuf Yağmur 77.dk, Oğuzhan Öztürk 54.dk, Muhlis İstemi 66.dk
Hacettepe Spor İlk 11
45. Numan Soysal, 5. Doğan Bilgin, 7. Hüseyin Eren Bektaş, 4. Metehan Mert, 8. Volkan Kılıç, 23. Kaan Yüksel, 12. Serdarcan Eralp, 33. Musa Şahindere, 77. Yağız Suat Bolat, 19. Sarp Ekinci, 70. Ahmet Arda Tuzcu
Yedekler
99. Yasin Davuş, 20. Ataberk Gök, 15. Yusuf Deniz Akbay, 21. Mehmetcan Yıldırım, 11. Muhammed Ali Barutcu, 10. Furkan Temir, 88. Çayan Poshoroğlu
Teknik Sorumlu
Gökhan Gedikali
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Yağız Suat Bolat 74.dk, Sarı Kart Kaan Yüksel 74.dk, Çift Sarı Kart Metehan Mert 45.dk, Çift Sarı Kart Çayan Poshoroğlu 95.dk, Sarı Kart Hüseyin Eren Bektaş 43.dk
Oyundan Çıkanlar
Volkan Kılıç 86.dk, Ahmet Arda Tuzcu 46.dk, Sarp Ekinci 86.dk
Oyuna Girenler
Furkan Temir 86.dk, Muhammed Ali Barutcu 46.dk, Çayan Poshoroğlu 86.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|5
|5
|0
|0
|22
|3
|15
|19
|2
|Sancaktepe FK
|5
|3
|2
|0
|11
|1
|11
|10
|3
|Ankara Demirspor
|5
|3
|1
|1
|13
|5
|10
|8
|4
|Uşak Spor
|5
|3
|1
|1
|11
|5
|10
|6
|5
|24Erzincanspor
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|10
|5
|6
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|7
|Kocaelispor
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|7
|-1
|8
|Hekimoğlu Trabzon
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|6
|3
|9
|Amed Sportif
|5
|2
|0
|3
|4
|9
|6
|-5
|10
|Kahramanmaraşspor
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|5
|0
|11
|Gümüşhanespor
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|5
|-1
|12
|Zonguldak Kömürspor
|5
|1
|2
|2
|3
|5
|5
|-2
|13
|Afjet Afyonspor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|-4
|14
|Hacettepe Spor
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|4
|-2
|15
|Çorum FK
|4
|1
|1
|2
|5
|9
|4
|-4
|16
|Niğde Anadolu FK
|5
|1
|1
|3
|3
|10
|4
|-7
|17
|Ergene Velimeşe
|5
|0
|2
|3
|6
|10
|2
|-4
|18
|İnegölspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
|19
|Şanlıurfaspor
|5
|0
|1
|4
|3
|22
|1
|-19
Fikstür
|14.10.2020
|24Erzincanspor
|4-1
|Şanlıurfaspor
|14.10.2020
|Sancaktepe FK
|1-0
|Zonguldak Kömürspor
|14.10.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-4
|Manisa FK
|14.10.2020
|Kahramanmaraşspor
|2-1
|Uşak Spor
|14.10.2020
|İnegölspor
|2-3
|Çorum FK
|14.10.2020
|Ergene Velimeşe
|0-1
|Sarıyer
|14.10.2020
|Ankara Demirspor
|2-2
|Gümüşhanespor
|14.10.2020
|Amed Sportif
|1-0
|Hacettepe Spor
|14.10.2020
|Afjet Afyonspor
|0-1
|Kocaelispor