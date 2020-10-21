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2020-2021 Amed Sportif Faaliyetler 1 - 0 Hacettepe Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Hacettepe Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Amed Sportif Faaliyetler 1 - 0 Hacettepe Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Hacettepe Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler ve Hacettepe Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  5. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Hacettepe Spor ile 14.10.2020 17:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Amed Sportif Faaliyetler - Hacettepe Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.10.2020 17:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Safa Yılmaz(hakem), Mücahit Değermenci(1. Yardımcı Hakem), Emrah Akkaya(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Bayar(dördüncü Hakem)

AMED SPORTİF FAALİYETLERAmed Sportif Faaliyetler

Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
1. Bekir Sevgi, 6. Ümit Karaal, 8. Bünyamin Yürür, 12. Serkan Yavuz, 13. Emrah Taysı, 14. Güray Gazioğlu, 19. Erman Bulucu, 23. Sinan Akaydin, 61. Halil İbrahim Sönmez, 72. Mansur Çalar, 99. Batuhan Kurt

Yedekler
31. Abdullah Yiğiter, 3. Anıl Şahin, 5. Deniz Yılmaz, 7. Muhlis İstemi, 10. Yusuf Yağmur, 20. Seymen Yağmur, 21. Abdullah Çetin, 28. Oğuzhan Öztürk

Teknik Sorumlu
Aykan Atik

Goller
Muhlis İstemi,80.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Mansur Çalar 37.dk, Çift Sarı Kart Erman Bulucu 71.dk, Sarı Kart Halil İbrahim Sönmez 74.dk, Sarı Kart Ümit Karaal 53.dk, Sarı Kart Batuhan Kurt 27.dk, Sarı Kart Bünyamin Yürür 92.dk, Sarı Kart Muhlis İstemi 81.dk

Oyundan Çıkanlar
Mansur Çalar 77.dk, Halil İbrahim Sönmez 77.dk, Güray Gazioğlu 54.dk, Batuhan Kurt 66.dk

Oyuna Girenler
Deniz Yılmaz 77.dk, Yusuf Yağmur 77.dk, Oğuzhan Öztürk 54.dk, Muhlis İstemi 66.dk

HACETTEPE SPORHacettepe Spor

Hacettepe Spor İlk 11
45. Numan Soysal, 5. Doğan Bilgin, 7. Hüseyin Eren Bektaş, 4. Metehan Mert, 8. Volkan Kılıç, 23. Kaan Yüksel, 12. Serdarcan Eralp, 33. Musa Şahindere, 77. Yağız Suat Bolat, 19. Sarp Ekinci, 70. Ahmet Arda Tuzcu

Yedekler
99. Yasin Davuş, 20. Ataberk Gök, 15. Yusuf Deniz Akbay, 21. Mehmetcan Yıldırım, 11. Muhammed Ali Barutcu, 10. Furkan Temir, 88. Çayan Poshoroğlu

Teknik Sorumlu
Gökhan Gedikali

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Yağız Suat Bolat 74.dk, Sarı Kart Kaan Yüksel 74.dk, Çift Sarı Kart Metehan Mert 45.dk, Çift Sarı Kart Çayan Poshoroğlu 95.dk, Sarı Kart Hüseyin Eren Bektaş 43.dk

Oyundan Çıkanlar
Volkan Kılıç 86.dk, Ahmet Arda Tuzcu 46.dk, Sarp Ekinci 86.dk

Oyuna Girenler
Furkan Temir 86.dk, Muhammed Ali Barutcu 46.dk, Çayan Poshoroğlu 86.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK55002231519
2Sancaktepe FK53201111110
3Ankara Demirspor5311135108
4Uşak Spor5311115106
524Erzincanspor431083105
6Sarıyer52306294
7Kocaelispor4211567-1
8Hekimoğlu Trabzon41305263
9Amed Sportif5203496-5
10Kahramanmaraşspor41214450
11Gümüşhanespor5122675-1
12Zonguldak Kömürspor5122355-2
13Afjet Afyonspor5122375-4
14Hacettepe Spor5113354-2
15Çorum FK4112594-4
16Niğde Anadolu FK51133104-7
17Ergene Velimeşe50236102-4
18İnegölspor50234102-6
19Şanlıurfaspor50143221-19

Fikstür

14.10.202024Erzincanspor4-1Şanlıurfaspor
14.10.2020Sancaktepe FK1-0Zonguldak Kömürspor
14.10.2020Niğde Anadolu FK0-4Manisa FK
14.10.2020Kahramanmaraşspor2-1Uşak Spor
14.10.2020İnegölspor2-3Çorum FK
14.10.2020Ergene Velimeşe0-1Sarıyer
14.10.2020Ankara Demirspor2-2Gümüşhanespor
14.10.2020Amed Sportif1-0Hacettepe Spor
14.10.2020Afjet Afyonspor0-1Kocaelispor


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